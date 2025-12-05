به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی باشگاه تئاتر سوره، نمایش «صحرا مرد» به نویسندگی مشترک شهروز ایری و اصغرگروسی، کارگردانی شهروز ایری و با همکاری حوزه هنری استان گلستان و باشگاه تئاتر سوره، از دوشنبه ۱۷ آذر ماه پس از اجرا در استان گلستان در تهران روی صحنه می‌رود و هم‌زمان با نزدیک شدن به آغاز دور دوم اجراهای این اثر نمایشی، پوستر آن رونمایی شد.

این اثر، با اقتباسی از رمان «ماتی خان» اثر عبدالرحمن اونق روایتگر مقاومت و شجاعت ترکمن‌ها در برابر ظلم و استبداد است و در روایتی تاریخی فرهنگ ترکمن‌ها را برای مخاطبان بازنمایی می‌کند.

محمدرضا مولودی، روح الله مجللی، عسل لطیف، مهدی افتخاری‌فر، مهرشاد مهرپویان، متین خوزینی، گونش‌خوجه، الناز نفس‌پور، روح‌الله (راحی) سایری، باران صالحی، مارال کرد، ابوالفضل پاک‌نیا، هادیه چپرلی بازیگران اصلی این نمایش و سمیه آذری، فاطیما جهان‌تیغ، شادی شهریاری، سارینا امینی امجد، مبینا پورقاز گروه بازیگران فرم «صحرا مرد» را تشکیل می‌دهند.

«صحرا مرد» از ۱۷ آذر ماه هر روز ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه مهر حوزه هنری روی صحنه می‌رود و بلیت‌فروشی اجراهای آن در سایت تیوال در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

عوامل این نمایش عبارتند از دستیار کارگردان: سمیه آذری، منشی صحنه: سمیه آذری، فریبا شاه‌حسینی، طراح نور و صحنه: شهروز ایری، موسیقی: حاج محمد ایری، ساخت موسیقی: فریدون رومی، اجرای نور: محمد نقابی، طراح لباس و اجرا: سمیه آذری، ساخت دکور: محمد نقابی، کمال جعفر، طراح گریم و اجرا: داوود رحیمی، دستیار گریم: حسن غزنوی، هماهنگی و روابط عمومی: فرشید کلته، طراحی پوستر: استدیو آوات.

