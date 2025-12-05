اختتامیه جشنواره بیت و حیران برگزار شد/معرفی برگزیدگان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی یازدهمین جشنواره موسیقی بیت و حیران، مراسم اختتامیه این جشنواره پنجشنبه ۱۳ آذر با حضور ماموستا محمد واوی امام جمعه سردشت، ریباز میرزایی (فرماندار سردشت)، حسن حسن‌زاده (مدیرکل ارشاد سردشت و دبیر جشنواره)، ناصح بهرام‌بیگی (دبیر اجرایی جشنواره)، محمدرضا سعیدزاده (شهردار سردشت)، مجتبی قیطاقی، محمدعلی مرآتی، حیدر کاکی، منیره پوری (برگزارکننده جشنواره) و بسیاری از هنرمندان، مسئولان و علاقمندان در سالن شهدای هفتم تیر سردشت برگزار شد.

این مراسم با اجراهای متنوعی آغاز شد که طی آن حیران‌خوانی رحمان حیدری، دو نوازی میثم یار احمدی (تنبک) و حسن سالم (کمانچه) از آن جمله بودند.

در ادامه این برنامه از منیره پوری حامی اصلی برگزاری این جشنواره با اهدای هدایایی تقدیر و تشویق به عمل آمد.

در بخش دیگری از آئین اختتامیه یازدهمین جشنواره موسیقی بیت و حیران، مجتبی قیطاقی پژوهشگر و داور این جشنواره به نمایندگی از هیئت داوران به روی صحنه آمد و به قرائت بیانیه این هیات پرداخت؛ در این بیانیه آمده است:

«آنچه در موسیقی امروز هست در ادامه راهی است که از هزاران سال قبل آغاز شده و تلاشی برای روشن نگه داشتن این چراغ صورت گرفته تا ما را نوبتی فراهم آید که بر آن آتشکده دستی بگیریم و نفسی تازه کنیم و به بهانه جشنواره بیت و حیران مشق رمز و راز موسیقی داشته باشیم.

اگر این جشنواره بتواند موجب کشف استعدادی در این راه باشد و از طرفی موجب سرزندگی، امیدآفرینی و امیدبخشی برای مردم باشد، آنگاه می‌توانیم در این فرهنگ‌مداری سربلند و پیروز باشیم و در نمایانِ راهی که پیش روی ماست هنرمندان را به خویشاوندی دعوت کنیم.

هیئت داوران در اینجا زحمات کلیه کسانی که بزرگ‌منشی کردند و در برگزاری این رویداد بزرگ نقشی داشتند قدردانی می‌کند و در جهت رشد کیفی این جشنواره نکاتی را یادآور می‌شود:

_اهمیت این جشنواره بر این است که در زیست‌بوم خودش برگزار می‌شود و حیات این رویداد بزرگ یقینا در دوام گونه‌های آوازی در معرض فراموشی این دیار موثر و تعیین کننده خواهد بود.

_تشکیل شورای تخصصی فنی در برنامه ریزی و سیاستگذاری جشنواره

_حمایت از پژوهش‌ها و معرفی تولیدات ارزشمند و علمی در موسیقی اقوام

_تاسیس مکتب‌خانه‌های آموزشی سنتی موسیقی‌های بومی و مقامی و تلاش بیشتر جوانان در فراگیری رمز و راز هنر گذشتگان و میراث‌داران و به کار گیری دانش و خلاقیت‌های علمی متناسب با هویت‌های فرهنگی و اصالت مقام‌ها.

سطح بالای کیفی آثار بخش صحنه‌ای این جشنواره و نزدیکی سطح گروه‌ها نسبت به همدیگر، گاه کارِ قضاوت و بررسی آثار را برای هیئت داوران سخت می‌کرد.

برای همین حضور رنگ‌های مختلف موسیقی اقوام که از همت ستودنی هنرمندان آن بود را دست به سینه قدردانیم و علی‌رقم باور تخصصی ما که مقایسه موسیقی‌ها و هنرمندان مختلف اینگونه از موسیقی‌ها آنچنان شایسته و علمی نیست اما به احترام ضوابط جشنواره آثاری به عنوان برگزیده این دوره اعلام می‌شود.

سربلند باشید

هیئت داوران یازدهمین جشنواره موسیقی بیت و حیران

علی‌اکبر مرادی، اردشیر کامکار، محمدعلی مرآتی، حیدر کاکی، مجتبی قیطاقی»

موسیقی بیت و حیران، سینمای مصور کهن فرهنگ کُردی‌ست

در حاشیه مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره موسیقی بیت و حیران ماموستا محمد واوی امام جمعه سردشت در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی جشنواره گفت: این جشنواره یازدهمین باری است که در سنندج به یمن حضور استاد خضر قادری برگزار می‌شود؛ استادی که طی ماه‌های گذشته با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان دکتری افتخاری به عنوان هنرمند درجه یک ملی به ایشان اهدا شد و وجود همین هنرمند عزیز باعث شده جشنواره در سردشت شکل بگیرد.

وی ادامه داد: حدود یک ماه قبل یک جشنواره باستان‌شناسی در یکی از محله‌های قدیمی سردشت به عنوان شناسنامه ملی داشتیم. گاهی ما به خاطر پیشینه خودمان زیر زمین را جستجو می‌کنیم و در کوزه‌های شکسته و خشت‌های نقش‌بسته به دنبال تمدن دو هزارساله خودمان هستیم؛ این در حالی‌ست که موسیقی هم یک نوعی از تمدن و فرهنگ ماست که به صورت شفاهی در آمده و ما به عنوان پیشینه خودمان به آن می‌نگریم.

ماموستا واوی افزود: بیت و حیران علاوه بر جنبه تراژدی‌اش با داشتن داستان‌های عاشقانه و حماسی‌اش به نوعی سینمای مصوری بوده که راویان آن می‌خواستند با آن داستان‌های کهن را بازگو کنند. من معتقدم که امروزه ما درگیر تهاجم فرهنگی با موسیقی‌های غیر ایرانی هستیم. لازم است که جوانان ما با پیشینه خودشان آشنا شوند و خوشحالم که امروز جایزه این جشنواره به جوانانی رسید که با نت و ملودی، با مردم خودشان صحبت می‌کنند و با این کار فرهنگ ما محفوظ خواهد شد.

امام جمعه سردشت در ادامه به نقش جشنواره موسیقی بیت و حیران در راستای نشاط ملی اشاره کرد و افزود: این جشنواره با شعارش که هم صدایی، هم زبانی و هم نوایی است دستاورد زیادی داشته است و امروز بیش از همیشه نیاز به این داریم که رنگارنگی ایران عزیزمان با حضور اقوامش حفظ شود و چنین جشنواره سراسری هم باعث شادابی و نشاط شده است. در واقع با برگزاری جشنواره موسیقی بیت و حیران در پاییز، بهار به سردشت برگشته و واقعا استقبال مردم جای تحسین دارد که در این شادی شرکت کردند.

وی اظهار داشت: امیدوارم افراد متمول و ارگان‌های مربوطه و همه ما از این جشنواره‌ها، بخصوص از جشنواره موسیقی بیت و حیران که مربوط به همه ماست حمایت کنیم تا در سال‌های بعد بهتر برگزار شود.

امام جمعه سردشت در پایان گفت: ما پیشنهاد دادیم این جشنواره در فصل تابستان و در فضای باز سردشت برگزار شود که به نوعی باعث رونق گردشگری منطقه هم شود. این موضوع را همه باید بدانند که در سردشت و در نقطه صفر مرزی و در اولین شهر شمیمیایی‌زده‌یِ ایران باز هم نفس‌ها زنده است و شادابی وجود دارد و روحیه‌ها بالاست.

تندیس‌های بیت و حیران در دست برگزیدگان

در بخش اهدای جوایز نیز ماموستا محمد واوی (امام جمعه سردشت)، ریباز میرزایی (فرماندار سردشت)، حسن حسن‌زاده (مدیرکل ارشاد سردشت و دبیر جشنواره)، ناصح بهرام‌بیگی (دبیر اجرایی جشنواره)، محمدرضا سعیدزاده (شهردار سردشت)، مجتبی قیطاقی، محمدعلی مرآتی، حیدر کاکی، منیره پوری (برگزارکننده جشنواره) برای اهدای جوایز برگزیدگان به روی صحنه آمدند.

در بخش گروه نوازی تندیس، لوح تقدیر و جایزه به گروه چیلار ترکمن و گروه سرو شیدا مشترکا به عنوان مقام اول، گروه هاوار و مستاگ پهره مشترکا به عنوان مقام دوم و گروه شایچیان، موکریان و باغیش مشترکا به عنوان مقام سوم اهدا شد.

در بخش تکخوانی نیز تندیس، لوح تقدیر و جایزه جشنواره مشترکا به جهاندار ملکی از کرمانشاه و نوید زندی از سنندج به عنوان مقام اول، مشترکا به سوران حسین زاده از مهاباد و یاسین ویسی از سنندج به عنوان مقام دوم و مشترکا به عرفان تاب‌زر از مریوان، زیرک دهقان از مریوان و سجاد علایی‌فر از دالاهو به عنوان مقام سوم اهدا شد.

در بخش تکنوازی عود نیز تندیس، جایزه و لوح تقدیر جشنواره به شوان شامحمدی از سنندج به عنوان نفر اول، رحمان مومنی از سنندج به عنوان نفر دوم و به آرام مولانی از سردشت و معصومه خانکشی‌زاده از تبریز مشترکا به عنوان نفر سوم تقدیم شد.

در بخش تکنوازی ضرب تندیس، لوح تقدیر و جایزه جشنواره به باران کیانی از بوکان به عنوان نفر اول، کیان عبدالله‌زاده از سردشت و کی‌ناز بایزیدی از سردشت مشترکا به عنوان نفر دوم و آرین پورشکری از کامیاران به عنوان نفر سوم رسید.

در بخش تکنوازی دف نیز شهیار تاب‌زر از مریوان، رویا ابراهیم‌نژاد از سردشت و هومن حقیقی از سنندج و یاسمن مرادی از سقز مشترکا نفر دوم و باران مولانی از سردشت و ایلیا صلواتی از سنندج مشترکا نفر سوم شدند و تندیس، لوح تقدیر و جایزه جشنواره را دریافت کردند.

در بخش تکنوازی دیوان نیز تندیس، لوح تقدیر و جایزه جشنواره به آروین مرادی از سنندج به عنوان نفر اول، آکام محمودزاده از بوکان به عنوان نفر دوم و سارو محمودی از سنندج، شاهین فتاحی از جوانرود و زانا چاوشی‌نژاد از سنندج مشترکا به عنوان نفر سفر اهدا شد.

در بخش تکنوازی تنبور نیز سیدسیروان یادگاری نفر اول، کیان ناصری از کرمانشاه و بنیامین گراوند از ایلام مشترکا به عنوان نفر دوم و مازیار رضایی از کوزران، تمنا بساطی از دالاهو مشترکا به عنوان نفر سوم شدند و تندیس، لوح تقدیر و جایزه جشنواره را دریافت کردند.

در بخش تکنوازی دوتار نیز تندیس، لوح تقدیر و جایزه جشنواره مشترکا به امیرحسین رمضانیان از شیروان، حسین باقری از مازندران و عمران رحمانی از گنبدکاووس به عنوان نفر اول و مشترکا به امین جعفرزاده از شیروان و تینا حدادیان از فاروج به عنوان نفر دوم اهدا شد. در این بخش هیات داوران هیچ شرکت کننده‌ای را حائز رتبه سوم ندانستند.

هیات داوران همچنین رها افضلی، حامد پیرا، شریف شکل‌زهی، محمد آزادی، رادمهر سلیمان احمدی، متین جوادی، رامین دهقان، سامان سلیمانی، عبدالباسط حاج‌خضری، سامرند غزالی، ریبین شوکه، سید آرش حسنی، آکام دانشور، یعقوب قادرنژاد، محمد فرخ و مبین رمضانی، ساغر عزیزی، آراد محمدی، نیایش چراغی و هستی محبی راد را در بخش‌های تکخوانی، تکنوازی و گروه نوازی شایسته تقدیر دانستند و لوح تقدیر را اهدا کردند.

برگزار کنندگان جشنواره به تمامی شرکت‌کنندگان در یازدهمین دوره جشنواره موسیقی بیت و حیران گواهی حضور اهدا کردند.

در پایان مراسم اهدای جوایز یازدهمین جشنواره موسیقی بیت و حیران، آراز صفری خواننده گروه آذری یاغیش به عنوان پدیده جشنواره معرفی شد.

