دروازه میندوس بدروم؛ آشنایی با بخش تاریخی شهر بدروم
در میان آثار تاریخی شهر بدروم، دروازه میندوس بدروم همچون یک نگهبان استوار، روایتگر داستانهای حماسی مقاومت، جنگاوری و تمدنی درخشان است. این دروازه صرفا مجموعهای از سنگهای کهن نیست؛ بلکه مدخل دنیایی است که در آن اسکندر مقدونی با یکی از سختترین چالشهای نظامی خود روبرو شد و مردمان هالیکارناسوس برای دفاع از شهرشان شجاعانه جنگیدند. بازدید از این دروازه فرصتی برای لمس تاریخ و درک هویت واقعی بدروم است. در این مطلب شما را با تاریخچه و ویژگیهای دروازه میندوس بیشتر آشنا میکنیم.
به گزارش ایلنا، دروازه میندوس بدروم در بخش غربی شهر بدروم، در محلهای به نام اسکچشمه واقع شده است. برخلاف برخی آثار باستانی که در مناطق دورافتاده قرار دارند، دروازه میندوس در میان بافت شهری جای گرفته و توسط خیابانها و خانههای مدرن احاطه شده است.
میندوس در خیابان تورگوت رئیس قرار دارد و به دلیل شهرت آن، پیدا کردنش با استفاده از نقشههای آنلاین یا پرسوجو از مردم محلی بسیار آسان است. همچنین نزدیکی آن به دیگر جاذبههای مهم بدروم مانند آمفیتئاتر باستانی و مقبره هالیکارناس، آن را به نقطهای استراتژیک برای شروع یک روز کاوش تاریخی در تور بدروم نوروز تبدیل میکند.
تاریخچه دروازه میندوس
ساخت دیوارهای دفاعی هالیکارناسوس و دروازههای آن، از جمله دروازه میندوس بدروم، به دوران سلطنت ماسولوس در قرن چهارم پیش از میلاد بازمیگردد. ماسولوس که فرماندار ایرانی منطقه کاریا بود، با احداث دیوارهایی به طول هفت کیلومتر، شهر را به یک دژ نفوذناپذیر تبدیل کرد. دروازه میندوس، ورودی غربی این دیوارها بود و به سمت شهر باستانی میندوس (گوموشلوک امروزی) گشوده میشد.
حمله اسکندر مقدونی
شهرت دروازه میندوس بدروم بیش از هر چیز مدیون مقاومت آن در برابر ارتش اسکندر مقدونی در سال 334 پیش از میلاد است. اسکندر ابتدا تلاش کرد از طریق دروازه تریپیلیون در شمال شرقی شهر وارد شود، اما با مقاومت شدید مدافعان روبرو شد. سپس استراتژی خود را تغییر داد و تمرکز حملاتش را به دروازه میندوس معطوف کرد. مدافعان شهر با شجاعت جنگیدند و با استفاده از استحکامات دروازه و برجهای آن، حملات مقدونیها را دفع کردند.
در نهایت، اسکندر مجبور شد از تسخیر شهر صرفنظر کند و پس از به آتش کشیدن بخشهایی از هالیکارناسوس، به محاصره پایان دهد. این نبرد، دروازه میندوس را به نماد مقاومت در برابر یکی از بزرگترین فاتحان تاریخ تبدیل کرد.
کاربرد دروازه در گذر زمان
پس از دوران اسکندر، هالیکارناسوس و دروازه میندوس بدروم، اهمیت استراتژیک خود را از دست داد. با گسترش امپراتوری روم، نیاز به دیوارهای دفاعی عظیم کاهش یافت. این دروازه به مرور زمان متروکه شده و بخشهای زیادی از سنگهای آن برای ساختوسازهای دیگر مورد استفاده قرار گرفت.
برای قرنها، این اثر باشکوه در زیر خاک مدفون بود؛ تا اینکه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، باستانشناسان بریتانیایی و دانمارکی کاوشهای علمی را در این منطقه آغاز کردند. این کاوشها منجر به کشف مجدد بقایای دروازه، برجها و خندق اطراف آن شد. امروزه، این محوطه به عنوان یک سایت باستانشناسی حفاظتشده، بازدیدکنندگان را به سفر در تاریخ دعوت میکند.
بخش های مختلف دروازه میندوس
بازدید از دروازه میندوس بدروم فرصتی برای مشاهده مستقیم نبوغ معماری نظامی دوران باستان است. اگرچه بخشهای زیادی از این مجموعه عظیم از بین رفته است، اما بقایای موجود هنوز هم به خوبی میتوانند مقیاس و پیچیدگی این ساختار دفاعی را به نمایش بگذارند.
این محوطه باستانشناسی از چندین بخش کلیدی تشکیل شده که هر کدام داستانی برای گفتن دارند. بخش اصلی، خود دروازه است که توسط دو برج چهارگوش عظیم احاطه شده بود. امروزه یکی از این برجها تا ارتفاع قابل توجهی بازسازی شده و به بازدیدکنندگان اجازه میدهد تا تصور بهتری از ظاهر اصلی آن داشته باشند. این برجها به مدافعان امکان میدادند تا از موقعیتی بالاتر، مهاجمان را هدف قرار دهند.
در مقابل دروازه، بقایای یک خندق عمیق و عریض به چشم میخورد که اولین خط دفاعی در برابر دشمن بود. این خندق که گفته میشود حدود 25 متر عرض و 8 متر عمق داشته، مانعی جدی برای نزدیک شدن ماشینآلات محاصره مانند برجهای متحرک به دیوارها ایجاد میکرده است.
بهترین زمان بازدید از دروازه میندوس
بهترین زمان برای گنجاندن این بازدید در تور بدروم شما، فصلهای بهار (از آوریل تا اوایل ژوئن) و پاییز (از سپتامبر تا اکتبر) است. در این ماهها هوا بسیار مطبوع و دلپذیر است؛ نه گرمای طاقتفرسای تابستان شما را آزار میدهد و نه سرمای زمستان مانع گشتوگذار میشود.
تابستانهای بدروم (از اواخر ژوئن تا آگوست) بسیار گرم و خشک است. اگر در این فصل سفر میکنید، توصیه میشود بازدید خود را به ساعات اولیه صبح (قبل از ساعت 10) یا عصر (بعد از ساعت 6) موکول کنید تا از تابش مستقیم و شدید آفتاب در امان بمانید. به همراه داشتن آب آشامیدنی، کلاه و کرم ضد آفتاب در این فصل ضروری است.
فصل زمستان نیز میتواند زمان مناسبی برای بازدید باشد، به خصوص برای کسانی که از شلوغی گریزان هستند. در این بازه زمانی هرچند احتمال بارش باران وجود دارد، اما دمای هوا معمولا معتدل است و میتوانید با آرامش بیشتری به کاوش در این مکان تاریخی بپردازید.
اطلاعات بازدید؛ هزینه ورودی و ساعات کار دروازه میندوس
یکی از نکات مثبت در مورد بازدید از دروازه میندوس بدروم، دسترسی آسان و کمهزینه آن است. این محوطه باستانشناسی معمولا به صورت 24 ساعته و در 7 روز هفته باز بوده و بازدید از آن رایگان است. میتوانید تور ترکیه نوروز را با بازدید از این مکان تاریخی ترکیب کنید و به کاوش بپردازید. با این حال، توجه داشته باشید که محوطه در شب روشنایی چندانی ندارد، بنابراین برای ایمنی و لذت بردن کامل از جزئیات معماری، بهتر است بازدید خود را در طول روز انجام دهید.
مسیرهای دسترسی به دروازه میندوس
رسیدن به دروازه میندوس بدروم بسیار ساده است و گزینههای حملونقل متنوعی برای این کار وجود دارد.
پیادهروی: اگر در مرکز شهر بدروم یا مناطق اطراف اقامت دارید، پیادهروی یکی از بهترین گزینههاست. با قدم زدن به سمت این محوطه میتوانید از تماشای خیابانها و زندگی روزمره مردم محلی لذت ببرید. از میدان اصلی بدروم تا دروازه میندوس حدود 20 تا 30 دقیقه پیادهروی لازم است.
دلموش: تقریبا از تمام نقاط بدروم میتوانید دلموشهایی را پیدا کنید که به سمت گومبت یا تورگوت رئیس حرکت میکنند. کافی است به راننده بگویید که میخواهید نزدیک دروازه میندوس پیاده شوید.
تاکسی: تاکسیها راحتترین اما گرانترین گزینه هستند. اگر زمان کمی دارید یا به همراه خانواده و کودکان سفر میکنید، استفاده از تاکسی میتواند انتخاب هوشمندانهای باشد. تمام رانندگان تاکسی در بدروم با این مکان تاریخی آشنا هستند.
دروازه میندوس؛ تجربه ای فراتر از زمان در تور بدروم
این دروازه به ما یادآوری میکند که این شهر فقط به سواحل بدروم شناخته نمیشود، بلکه شهری با ریشههای عمیق در تاریخ جهان است. آژانس تریپ به عنوان همراه شما در سفرهای خاطرهانگیز، توصیه میکند که بازدید از این اثر باشکوه را در برنامه سفر خود بگنجانید تا لایهای جدید از جذابیتهای بدروم را کشف کنید. برای برنامهریزی و بازدید از این اثر باشکوه و دیگر گنجینههای تاریخی، حتما پکیجهای ویژه تور بدروم و تور کوش آداسی نوروز تریپ را در وبسایت ما به آدرس www.trip.ir بررسی کنید. کارشناسان ما آماده هستند تا به شما در طراحی سفری متناسب با علایق و بودجهتان کمک کنند.