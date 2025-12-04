پیشفروش بلیتهای جشنواره تئاتر کودک و نوجوان آغاز شد/ جدول اجراها
همزمان با انتشار جدول اجراهای سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، پیشفروش بلیتهای این رویداد در سامانه «گیشه تئاتر» آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، جدول کامل اجراهای این دوره از جشنواره منتشر شد.
نمایشها در بخشهای خردسال، کودک، نوجوان، ملل، میهمان و خیابانی و دیگرگونههای اجرایی از ۱۵ تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ در سالنها و فضاهای مختلف شهر همدان اجرا خواهد شد.
بر اساس این جدول، سالنهای اصلی شهر از جمله مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینا، مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی، تالار فجر و پلاتو عینالقضات و همچنین فضاهای روباز شهری، میزبان آثار گروههای نمایشی از ایران و چند کشور خواهند بود.
همچنین پیشفروش بلیتهای نمایشهای این دوره از جشنواره از امروز ۱۳ آذر ماه از طریق سایت «گیشه تئاتر» آغاز شده است.
سانسهای صبح همچون سالهای گذشته ویژه مدارس و مهدهای کودک در نظر گرفته شده و هماهنگیهای لازم برای حضور دانشآموزان انجام شده است. سانسهای بعدازظهر نیز به خانوادهها اختصاص دارد و بلیت این اجراها بهصورت پیشفروش در اختیار عموم قرار میگیرد.
بخشی از ظرفیت سالنها بهصورت رایگان برای ادارات فعال در حوزه کودک و نوجوان، از جمله بهزیستی و کمیته امداد و نیز برای کودکان و نوجوانان کمبرخوردار در نظر گرفته شده است.
سیاُمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از ۱۵ تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور گروههای نمایشی داخلی و خارجی در شهر همدان برگزار خواهد شد.
فایل پی دی اف جدول را از اینجا دریافت کنید.