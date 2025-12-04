خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در مراسم رونمایی فیلم آن دیگری مطرح شد:

فیلم «آن دیگری» به قشر خاموش جامعه می‌پردازد

فیلم «آن دیگری» به قشر خاموش جامعه می‌پردازد
کد خبر : 1722822
لینک کوتاه کپی شد.

مراسم رونمایی و اکران افتتاحیه فیلم سینمایی «آن دیگری» به کارگردانی امیر توکلی و تهیه‌کنندگی محسن جاهد شامگاه چهارشنبه 12 آذرماه با حضور سازندگان فیلم، جمعی از هنرمندان اهالی رسانه و استقبال خوب مخاطبان توسط گروه سینمایی هنر و تجربه در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی هنر و تجربه در ابتدای برنامه محسن جاهد تهیه‌کننده فیلم با تشکر از استقبال گسترده مخاطبان گفت: از تمام عوامل کار و کسانی که در به اکران رسیدن اثر ما را یاری کردند سپاسگزارم. در واقع همه کارها را تیم آقای توکلی انجام دادند و من تقریباً هیچ کاری نکردم. 
وی در ادامه افزود: این اولین فیلم «هنر و تجربه» است که من در آن دخیل هستم . ویژگی و تفاوت مهم هنر و تجربه در این است که چنین فیلم‌هایی مانند آن دیگری فقط  می‌توانند در این گروه  نمایش‌داده‌شده و دیده شوند و  من از حمایت شما مخاطبان ممنونم و ممنون خواهم بود که به حمایتتان ادامه ‌دهید.
امیر توکلی کارگردان فیلم آن دیگری نیز پس از خیرمقدم به مخاطبان گفت:
هر اتفاقی که برای این فیلم افتاده، نتیجه زحمات تمام بچه‌های تیم بوده است. بعد از پایان فیلم‌برداری و طی این چند سال، علی کرمی، حمید بازاری، همین‌طور امید شعبانی خیلی زحمت کشیدند تا جایی که کار به دست آقای جاهد رسید و ایشان توانستند مجوز بگیرند که واقعاً کار بسیار بزرگی انجام دادند و بعد از چند سال این اتفاق رقم خورد.
وی در ادامه افزود: فیلم «آن دیگری» یک فیلم اجتماعی با یک موضوع خاص است که به قشر خاموش جامعه می‌پردازد. من سعی کردم بدون قضاوت، یک فیلم ساده و صمیمی بسازم  و  نشان  بدهم  که قضاوت جامعه می‌تواند چه تأثیری بر آدم‌ها و حتی خانواده‌ها بگذارد و چگونه می‌تواند یک زندگی را تباه کند و اگر این فیلم حتی نگاه یک نفر را تغییر دهد، من کارم را انجام داده‌ام. امیدوارم «آن دیگری» همچنان که صدای خاموش جامعه است، مایه همبستگی و همدلی نیز باشد
امیر توکلی در زمینه فاصله زمانی ساخت تا اکران اثر گفت: اکنون پس از چند سال پشت صف ماندن و عبور از موانع، بالاخره مشکلات فیلم برطرف شد، هرچند این امر با مقداری حذفیات همراه بود، اما برای من مهم پخش فیلم و پیامی بود که این اثر دارد. همچنین  از گروه سینمایی هنر و تجربه ممنونم که شرایط اکران این فیلم را فراهم کردند و از  اینکه فیلم در روز اول مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت، واقعاً مرا غافلگیر شدم  و صمیمانه از تمام مردم ممنونم.
اکران فیلم ان دیگری به کارگردانی امیر توکلی و تهیه کنندگی محسن جاهد از روز چهارشنبه 12 آذر در سینماهای منتخب هنرو تجربه آغاز شده است 
فیلم سینمایی آن دیگری روایت جوانی است که در کشاکش میان خواسته‌های شخصی و فشارهای اجتماعی، به دنبال یافتن هویتی تازه است. او در مسیر انتخابی بزرگ، با خانواده و جامعه وارد جدالی پرچالش می‌شود؛ سفری پر از ترس، امید و تضاد که در نهایت به کشف معنای آزادی و خودِ واقعی‌اش می‌انجامد.
امین زندگانی، مینا وحید، سیروس میمنت، مهری آل آقا، کسری ذوالفقاری، رضا محمودی، مجتبی ترکمن، صبا عبدالمالکی و نسیم ادبی   از جمله بازیگران این فیلم هستند

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی