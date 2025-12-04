در مراسم رونمایی فیلم آن دیگری مطرح شد:
فیلم «آن دیگری» به قشر خاموش جامعه میپردازد
مراسم رونمایی و اکران افتتاحیه فیلم سینمایی «آن دیگری» به کارگردانی امیر توکلی و تهیهکنندگی محسن جاهد شامگاه چهارشنبه 12 آذرماه با حضور سازندگان فیلم، جمعی از هنرمندان اهالی رسانه و استقبال خوب مخاطبان توسط گروه سینمایی هنر و تجربه در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی گروه سینمایی هنر و تجربه در ابتدای برنامه محسن جاهد تهیهکننده فیلم با تشکر از استقبال گسترده مخاطبان گفت: از تمام عوامل کار و کسانی که در به اکران رسیدن اثر ما را یاری کردند سپاسگزارم. در واقع همه کارها را تیم آقای توکلی انجام دادند و من تقریباً هیچ کاری نکردم.
وی در ادامه افزود: این اولین فیلم «هنر و تجربه» است که من در آن دخیل هستم . ویژگی و تفاوت مهم هنر و تجربه در این است که چنین فیلمهایی مانند آن دیگری فقط میتوانند در این گروه نمایشدادهشده و دیده شوند و من از حمایت شما مخاطبان ممنونم و ممنون خواهم بود که به حمایتتان ادامه دهید.
امیر توکلی کارگردان فیلم آن دیگری نیز پس از خیرمقدم به مخاطبان گفت:
هر اتفاقی که برای این فیلم افتاده، نتیجه زحمات تمام بچههای تیم بوده است. بعد از پایان فیلمبرداری و طی این چند سال، علی کرمی، حمید بازاری، همینطور امید شعبانی خیلی زحمت کشیدند تا جایی که کار به دست آقای جاهد رسید و ایشان توانستند مجوز بگیرند که واقعاً کار بسیار بزرگی انجام دادند و بعد از چند سال این اتفاق رقم خورد.
وی در ادامه افزود: فیلم «آن دیگری» یک فیلم اجتماعی با یک موضوع خاص است که به قشر خاموش جامعه میپردازد. من سعی کردم بدون قضاوت، یک فیلم ساده و صمیمی بسازم و نشان بدهم که قضاوت جامعه میتواند چه تأثیری بر آدمها و حتی خانوادهها بگذارد و چگونه میتواند یک زندگی را تباه کند و اگر این فیلم حتی نگاه یک نفر را تغییر دهد، من کارم را انجام دادهام. امیدوارم «آن دیگری» همچنان که صدای خاموش جامعه است، مایه همبستگی و همدلی نیز باشد
امیر توکلی در زمینه فاصله زمانی ساخت تا اکران اثر گفت: اکنون پس از چند سال پشت صف ماندن و عبور از موانع، بالاخره مشکلات فیلم برطرف شد، هرچند این امر با مقداری حذفیات همراه بود، اما برای من مهم پخش فیلم و پیامی بود که این اثر دارد. همچنین از گروه سینمایی هنر و تجربه ممنونم که شرایط اکران این فیلم را فراهم کردند و از اینکه فیلم در روز اول مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت، واقعاً مرا غافلگیر شدم و صمیمانه از تمام مردم ممنونم.
اکران فیلم ان دیگری به کارگردانی امیر توکلی و تهیه کنندگی محسن جاهد از روز چهارشنبه 12 آذر در سینماهای منتخب هنرو تجربه آغاز شده است
فیلم سینمایی آن دیگری روایت جوانی است که در کشاکش میان خواستههای شخصی و فشارهای اجتماعی، به دنبال یافتن هویتی تازه است. او در مسیر انتخابی بزرگ، با خانواده و جامعه وارد جدالی پرچالش میشود؛ سفری پر از ترس، امید و تضاد که در نهایت به کشف معنای آزادی و خودِ واقعیاش میانجامد.
امین زندگانی، مینا وحید، سیروس میمنت، مهری آل آقا، کسری ذوالفقاری، رضا محمودی، مجتبی ترکمن، صبا عبدالمالکی و نسیم ادبی از جمله بازیگران این فیلم هستند