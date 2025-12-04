به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی یازدهمین جشنواره موسیقی بیت و حیران، روز دوم این جشنواره با حضور کمال حسین‌پور (نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی)، ریباز میرزایی (فرماندار سردشت)، حسن حسن‌زاده (مدیرکل ارشاد سردشت و دبیر جشنواره)، ناصح بهرام‌بیگی (دبیر اجرایی جشنواره)، محمدرضا سعیدزاده (شهردار سردشت)، علی‌اکبر مرادی، مجتبی قیطاقی، محمدعلی مرآتی، حیدر کاکی، منیره پوری (برگزارکننده جشنواره) و بسیاری از هنرمندان، مسئولان و علاقمندان روز چهارشنبه ۱۲ آذر در سالن هفتم تیر سردشت برگزار شد.

برنامه‌های روز دوم در بخش‌های رقابتی و جنبی و سخنرانی علی اکبر مرادی (نوازنده پیشکسوت تنبور و داور این جشنواره) و همچنین بخش پژوهش برگزار شد.

در این روز یسنا عارفی و عزیز کنگرلو در دو بخش به ارائه مقاله پژوهشی خود پرداختند و علی اکبر مرادی به عنوان داور این دوره از جشنواره در سخنانی ضمن ابراز خوشحالی از برگزاری چنین رویدادی در سردشت خطاب به شرکت کنندگان جوان گفت: به شما توصیه می‌کنم به استادانتان احترام بگذارید و مرید و عاشق موسیقی باشید و برای نشان دادن هنرتان و روی سن رفتن عجله نکنید. یاد بگیرید بیشتر گوش کنید و با وجود ورود موسیقی‌های مختلف توسط ماهواره و فضاهای مجازی، اصالت موسیقایی‌تان را حفظ و فرهنگ خودمان را با دیگران قاطی نکنید.

وی در خصوص فاکتورهای داوری در جشنواره موسیقی بیت و حیران افزود: حفظ اصالت و سازبندی یکی از مولفه‌های مهم ما در داوری است. در راستا و چهارچوب موسیقایی فرهنگ خودتان کار کنید و اگر هم می‌خواهید چیزی به موسیقی‌تان اضافه کنید در حدی باشد که به آن لطمه وارد نکند.

این نوازنده تنبور ادامه داد: کوک ساز، داشتن خواننده و هم‌خوان و آداب صحنه و لباس به منظور احترام به مخاطب از دیگر فاکتورهای داوری ما برای این جشنواره است.

علی اکبر مرادی در حاشیه دومین روز از یازدهمین جشنواره موسیقی بیت وحیران در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی این جشنواره در خصوص نقش جشنواره بیت وحیران در گسترش موسیقی نواحی نیز گفت: موسیقی نواحی قومیت‌های ایرانی بزرگترین بخش موسیقی ایران است و بی‌توجهی به این موسیقی‌ها که بخش خیلی بزرگی از فرهنگ ملی کشور ما هستند عواقبی دارد که در آینده خودش را نشان می‌دهد. اما برگزاری جشنواره‌هایی مانند بیت و حیران در سطح کشور خصوصا در مناطق محروم و مرزی مثل سردشت می‌تواند کمک بزرگی به پاسداری از این نوع موسیقی‌ها و شناسایی استعدادهای جوانی که راهی برای شناسایی و تشویق آن‌ها وجود ندارد، باشد. همچنین این جشنواره می‌تواند نقش موثری در آشنایی هنرمندان نواحی کشور با همدیگر و تبادل نظر و تبادل فرهنگ داشته باشد.

این نوازنده پیشکسوت تنبور در ادامه با اشاره به نقش جشنواره موسیقی بیت وحیران در آشتی دادن نسل جوان با موسیقی نواحی نیز بیان داشت: فاصله گرفتن نسل جوان از موسیقی اجدادی‌شان به خاطر کم‌توجهی مسئولین است. متاسفانه اگر موسیقی و فرهنگ و ادبیات از بین برود یقینا جوان‌ها نیز به دنبال موسیقی‌ها و فرهنگ‌های دیگری می‌روند پس باید در این زمینه حمایت‌های لازم از سوی بخش دولتی و خصوصی صورت گیرد.

داور یازدهمین جشنواره موسیقی بیت و حیران با بیان اینکه چنین جشنواره‌هایی تنها مکان برای نشان دادن استعدادهای موسیقایی نسل جوان است؛ اظهار داشت: هر چه قدر تعداد این جشنواره‌ها در شهرهای مختلف ایران بیشتر شود تبادل فرهنگی و موسیقایی بیشتری صورت می‌گیرد و باعث دوستی و پیوند انسانی درستی می‌شود.

مرادی در خاتمه گفت: امیدوارم این جشنواره باعث معرفی فرهنگ، ایجاد دوستی‌ها و وحدت و ایجاد بهتر شدن و بی‌نیازی از هر فرهنگ وارداتی و بیگانه شود و مردم آگاه شوند که اینجا موسیقی‌ها و فرهنگ بهتری است و جوانان ما باید با دقت و مقایسه، موسیقی‌های اصیل خودشان را دنبال کنند که اگه چنین نشود به ضررشان خواهد بود و اگر ممکلت از فرهنگ تهی شود دیگر هیچ ندارد. برای ادامه حیات ایران‌زمین سلاح دست مردم فرهنگ و موسیقی ایرانی‌ست که باعث ماندگاری‌مان می‌شود.

سی و شش اجرا در دومین روز

بخش رقابتی دومین روز از جشنواره یازدهم بیت و حیران به گروه نوازی اختصاص داشت و ۹ گروه ازخراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، سنندج، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و گلستان در حضور هیات داوران متشکل از اردشیر کامکار، علی‌اکبر مرادی، مجتبی قیطاقی، محمدعلی مرآتی و حیدر کاکی به روی صحنه رفتند و به رقابت با یکدیگر پرداختند.

در بخش جنبی نیز ۲۷ اجرا شامل گروه دف نوازی زرمه – مهاباد، سه نوازی موسیقی آذری – ارومیه، هوره – کرمانشاه (نجات قربانی)، الوژه – ارومیه (عثمان صادقی)، بیت – بوکان (سلطان مصطفی پور)، تکنوازی شمشال – مهاباد (ناصر مصطفی پور)، ستران – ماکو (خسرو جنگجو)، تکنوازی دوتار – خراسان (شهرام فرهادی نیا)، بیت – بوکان (رحیم خضری)، مقام و گورانی – بانه (آروند رمضانی)، دونوازی دونلی و دهلک – ایرانشهر (عیسی بلوچ و محمدنیک نژاد)، الوژه – پلدشت (کاووس میالنی)، مقام – پیرانشهر (محمد گومانی(، دونوازی دوزله و ضرب – ایوان (محمد آزادی و امیر آزادی)، حیران – سردشت (محمد خضرنژاد)، بیت – بوکان (اسماعیل حسن زاده)، تکنوازی شمشال – پیرانشهر (محمد خاکزاد)، هوره – ایالم (ماشاهلل یوسفی (، الوژه – خوی) حمزه حاجی زاده، دو نوازی دوزله و ضرب – سقز (پارسا احمدزاده و کیانوش شهسواری)، الوژه – ارومیه (مناف شابویی)، حیران – بانه (رحیم علیزاده)، تکنوازی قوپوز – زنجان (کاظم دباغی)، دو نوازی دوزله و دایره – قوچان (ژیکان سپاهی و سیپان سپاهی (، مق‌ام و گورانی – ربط (کریم زیرک)، دو نوازی نی انبان و تمپو – بندرماهشر (صاحب غبیشاوی و محمد حیدری)، تار آذری – اردبیل (یاشار کرمی) و کمانچه و ضرب – رشت (ابوالفضل حاجی زاده و علی الهامی) برای مخاطبین به روی صحنه رفتند و به اجرای برنامه پرداختند.

یازدهمین جشنواره موسیقی بیت و حیران که توسط موسسه فرهنگی هنری شارو و به دبیری حسن حسن زاده و دبیری اجرایی ناصح بهرام بیگی برگزار می‌شود، امروز با معرفی نفرات برگزیده به کار خود پایان می‌دهد.

