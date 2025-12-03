تورج اصلانی داور جشنواره فیلم «ئامد» ترکیه شد
تورج اصلانی فیلمساز و مدیر فیلمبرداری سینما، به عنوان داور بخش فیلمهای بلند سومین جشنواره بینالمللی فیلم «ئامد» (دیاربکر) انتخاب شد.
به گزارش ایلنا، تورج اصلانی کارگردان و مدیر فیلمبرداری سینما، پس از داوری در پنجمین جشنواره فیلم روژآوا در شهر قامیشلو سوریه، به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران بخش فیلمهای بلند سومین جشنواره بینالمللی فیلم «ئامد» در شهر دیاربکر ترکیه انتخاب شد.
جشنواره بینالمللی فیلم «ئامد» (دیاربکر ترکیه) از سال ۲۰۱۲ و به ابتکار آکادمی سینمای خاورمیانه فعالیت خود را آغاز کرده است. این جشنواره با هدف ایجاد بستری برای نمایش آثار فیلمسازان مستقل، بهویژه فیلمسازان کُرد که آثارشان در تقابل با مناسبات قدرت و سلطه صنعت سینما قرار دارد، شکل گرفته است. از محورهای محتوایی این رویداد میتوان به توجه به آزادی زنان، تقویت نگاه بومشناسانه به جامعه، بازنمایی تنوع فرهنگی و تأکید بر مفاهیم مقاومت و آزادی اشاره کرد.
شهر «ئامد» (دیاربکر) در طول تاریخ به عنوان یکی از مراکز فرهنگی، هنری و جریانهای تحولخواهانه منطقه شناخته شده و همواره نقش مهمی در پرورش و حمایت از هنرمندان در حوزههای مختلف داشته است. جشنواره فیلم «ئامد» نیز تاکنون ۲ دوره در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ برگزار شده و توانسته جایگاه خود را به عنوان بستری مستقل و جریانساز در منطقه تثبیت کند.
این جشنواره به دلیل شرایطی که طی سالهای گذشته بر فضای فرهنگی و هنری منطقه حاکم بوده، به مدت هشت سال متوقف شد اما اکنون بار دیگر با رهبری آکادمی سینمای خاورمیانه و با حمایت شهرداری کلانشهر دیاربکر فعالیت خود را از سر گرفته است.
سومین دوره این رویداد در بخشهای فیلم کوتاه کُردی، فیلم مستند کُردی و فیلم بلند کُردی از ۱۶ تا ۲۳ آذر برابر با ۷ تا ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵ در شهر ئامد برگزار میشود و در کنار نمایش آثار، کمک هزینه تولید «فاند فیلم سینبیر» نیز به پروژههای منتخب اهدا میشود.
هیئت داوران بخش فیلمهای بلند جشنواره «ئامد» را آهو اوزتورک، عزیز چاپکورت، سیلان اوزگون اوزجلیک، لیلا توپراک و تورج اصلانی تشکیل میدهند.