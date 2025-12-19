به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب «یک ساعت همدلی؛ ارتباطی در این‌جا و اکنون» نوشته اروین د.یالوم و بنجامین یالوم با ترجمه نازی اکبری روانه بازار نشر شد.

در توضیحات این کتاب آمده است:

یک ساعت همدلی روایتی صمیمی و درخشان از واپسین سال‌های فعالیت روان‌درمانگر نامدار، اروین یالوم، است؛ کسی که در نود سالگی، با وجود افول حافظه، بار دیگر در قالب جلسات مشاورۀ یک ساعته، دل به دغدغه‌های انسانی می‌سپرد. در این کتاب، یالوم با نگاهی عمیق و انسانی به مسائل اگزیستانسیال، تنهایی، سوگ، عشق، و جستجوی معنا می‌پردازد؛ کتابی صادقانه، آموزنده و پر از لحظات ناب ارتباط انسانی! روایت‌های این کتاب به‌ظاهر کوتاه‌اند، اما در ژرفای خود حامل دگرگونی و بینش و شفابخشی‌اند.

این کتاب حاصل همکاری صمیمانۀ پدر و پسر است، اروین و بنجامین یالوم، که با صداقتی بی‌رحمانه و نثری روان نشان می‌دهند که در بطن محدودیت‌ها نیز می‌توان به اعماق دل انسان نفوذ کرد و آن را شفا بخشید.

یک ساعت همدلی وداعی است آرام اما پرشور با عمر حرفه‌ای یکی از بزرگ‌ترین چهره‌های روان‌درمانی قرن، و در عین حال هدیه‌ای ماندگار برای آنان که به معنای زندگی، رابطۀ انسانی، و ظرفیت دگرگونی باور دارند.

