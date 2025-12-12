کتاب «ملیسازی ایران« منتشر شد
نشر ققنوس کتاب «ملیسازی ایران» نوشته افشین مرعشی را با ترجمه شهربانو صارمی را روانه بازار نشر کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب «ملیسازی ایران؛ فرهنگ قدرت و دولت ۱۲۵۰-۱۳۲۰ نوشته افشین مرعشی با ترجمه شهربانو صارمی منتشر شد. انتشارت ققنوس این اثر را روانه بازار کرده است.
در توضیحات پشت جلد کتاب آمده است؛
آنگاه که ناصرالدینشاه قاجار خود را «سایۀ خدا بر زمین» میخواند، بنیاد مشروعیتش بر تلقیهای قدسی از نهاد پادشاهی استوار بود. اما تا سال ۱۳۲۰ که محمدرضاشاه پهلوی به قدرت رسید، زبان قدرت سلطنتی در این دوران در تاروپود ملیگرایی مدرن تنیده شد و معنای تازهای از مشروعیت سیاسی آفرید.
بین سالهای ۱۲۴۸ و ۱۳۱۸، پادشاهی سنتی ایران در طی فرآیندی پیچیده از دگرگونیهای نهادی، فرهنگی و گفتمانی به دولت - ملتی مدرن بدل شد.
نویسنده در این اثر تبار این دگرگونی را در پیوند سهگانۀ دولت، جامعه و فرهنگ پی میگیرد. او نشان میدهد که چگونه دولت قاجار، با الهام از الگوهای سلطنت متاخر اروپایی و از خلال آیینها، جشنها و نمایشهای شهری، به باز تعریف تصویر عمومی قدرت پرداخت، و در همان حال روشنفکران ایرانی، با بازخوانی تاریخ باستان و بازآفرینی حافظۀ فرهنگی، کوشیدند تا «اصالت ایرانی» را با الزامات مدرنیته سازگار سازند. نویسنده از رهگذر بررسی سلسلهای از دگرگونیها توضیح میدهد که چگونه دولت مدرن، با مهندسی حافظۀ جمعی و ساماندهی نمادهای ملی، فرهنگی نو آفرید که همزمان بر همپوشانی دولت، ملت و تاریخ استوار است.
گفتنی است کتاب «ملیسازی ایران» در چاپ اول به تعداد هفتصد و هفتاد نسخه روانه بازار شده است.