گفت: وجود بیش از سه هزار دانشجوی رشته طراحی پوشاک در این شهر، در کنار واحدهای صنفی و تولیدکنندگان فعال، ظرفیت قابل‌توجهی را برای توسعه حوزه مد و لباس فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: فضای فرهنگی ویژه مشهد نیز در کنار سه‌گانه فرهنگ، تولید و دانشگاه می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری جریان‌های اثرگذار در حوزه مد و لباس باشد.

گرجی با اشاره به «اهمیت شبکه‌سازی و تقویت تعاملات بین تهران و مشهد، بر ضرورت پایبندی اعضای حقوقی کارگروه به مفاد قانونی و اجرای دقیق وظایف تعیین‌شده» تأکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی منظم و همکاری جدی‌تر، شاهد اثرگذاری بیشتر کارگروه مد و لباس استان در سطح ملی باشیم.

بنابراین گزارش، دکتر محسن گرجی دبیرکارگروه ساماندهی مد و لباس کشور که به دعوت ششمین نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی، پوشاک و منسوجات خانگی به مشهد سفر کرده، صبح امروز با اعضای کارگروه ساماندهی مد و لباس و فعالان این حوزه در استان خراسان رضوی دیدار و گفتگو کرد.

