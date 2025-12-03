خبرگزاری کار ایران
دبیرکارگروه ساماندهی مد و لباس در مشهد؛

تعامل دانشگاه، تولید و فرهنگ در حوزه مد و لباس مشهد، فرصت‌آفرین است

دکتر محسن گرجی در جلسه کارگروه ساماندهی مد و لباس استان خراسان رضوی، مشهد را یکی از قطب‌های مهم مد و پوشاک کشور دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در این نشست که نمایندگانی از  اتحادیه‌ها، سازمان برنامه و بودجه، اداره اماکن، دانشگاه‌ها و جمعی از تولیدکنندگان پوشاک استان حضور داشتند،

گفت: وجود بیش از سه هزار دانشجوی رشته طراحی پوشاک در این شهر، در کنار واحدهای صنفی و تولیدکنندگان فعال، ظرفیت قابل‌توجهی را برای توسعه حوزه مد و لباس فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: فضای فرهنگی ویژه مشهد نیز در کنار سه‌گانه فرهنگ، تولید و دانشگاه می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری جریان‌های اثرگذار در حوزه مد و لباس باشد.

گرجی با اشاره به «اهمیت شبکه‌سازی و تقویت تعاملات بین تهران و مشهد، بر ضرورت پایبندی اعضای حقوقی کارگروه به مفاد قانونی و اجرای دقیق وظایف تعیین‌شده» تأکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی منظم و همکاری جدی‌تر، شاهد اثرگذاری بیشتر کارگروه مد و لباس استان در سطح ملی باشیم.

بنابراین گزارش، دکتر محسن گرجی دبیرکارگروه ساماندهی مد و لباس کشور که به دعوت ششمین نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی، پوشاک و منسوجات خانگی به مشهد سفر کرده، صبح امروز با اعضای کارگروه ساماندهی مد و لباس و فعالان این حوزه در استان خراسان رضوی دیدار و گفتگو کرد.

