خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حکم رئیس رسانه ملی؛

محمد رستگار معاون توسعه و فناوری رسانه شد

محمد رستگار معاون توسعه و فناوری رسانه شد
کد خبر : 1722283
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس رسانه ملی با صدور حکمی محمد رستگار را به سمت معاون توسعه و فناوری رسانه منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی رسانه ملی، متن حکم پیمان جبلی به این شرح است:

«نظر به مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند اجرایی جناب‌عالی، به‌موجب این حکم به سمت «معاون توسعه و فناوری رسانه» سازمان صداوسیما منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با اتکال به خداوند متعال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگانی و سرمایه انسانی متخصص، در راستای سند تحول سازمان، نسبت به تحقق مأموریت‌های ذیل اهتمام ورزید:

- طراحی و اجرای نقشه جامع تحول فناوری رسانه با رویکرد هم‌افزایی و هوشمندسازی فرایندها

- ارتقا و صیانت از امنیت و پایداری زیرساخت‌های فنی در برابر تهدیدات اعم از سایبری و غیرسایبری و طراحی نظام پایش (مانیتورینگ) هوشمند و لحظه‌ای

- رصد و بهره‌برداری راهبردی از فناوری‌های نوین (هوش مصنوعی، کلان‌داده، رایانش ابری و…) جهت نوسازی چرخه تولید و پخش

- توسعه و ارتقای زیرساخت‌های برودکست و برودبند با هدف افزایش کیفیت، گسترش پوشش و تسهیل دسترسی مخاطبان در بسترهای متنوع

- استانداردسازی فنی، چابک‌سازی فرایندها و مدیریت بهینه دارایی‌های مشهود و نامشهود جهت افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها

- حفاظت فعال از سپهر فرکانسی و نقاط مداری ماهواره‌ای کشور و پیگیری منافع ملی در مجامع تخصصی بین‌المللی

- توانمندسازی سرمایه انسانی فنی، جانشین‌پروری و ارتقای مهارت‌های تخصصی متناسب با فناوری‌های روز رسانه

- تعامل نظام‌مند با زیست‌بوم فناوری کشور (دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان) جهت بومی‌سازی تجهیزات و قطع وابستگی فنی

ضمن قدردانی از تلاش‌های صادقانه و خدمات شایسته جناب آقای علیرضا شریفی در دوره تصدی این مسئولیت، از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون شما را در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) مسئلت دارم. »

بنابر این گزارش، محمد رستگار متولد سال ۱۳۶۳ و دانش‌آموخته رشته‌های مهندسی برق و مدیریت رسانه است. در سوابق کاری وی مدیریت رصد و داده‌کاوی معاونت فضای مجازی، مدیرکلی راهبری اپراتورها و سرپرستی اداره‌کل تأمین و تولید تلویزیون تعاملی و مدیریت نظارت و ارزیابی معاونت فضای مجازی به چشم می‌خورد. وی پیش‌ازاین قائم‌مقام معاونت توسعه و فناوری رسانه سازمان بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی