با حکم رئیس رسانه ملی؛
محمد رستگار معاون توسعه و فناوری رسانه شد
رئیس رسانه ملی با صدور حکمی محمد رستگار را به سمت معاون توسعه و فناوری رسانه منصوب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی رسانه ملی، متن حکم پیمان جبلی به این شرح است:
«نظر به مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند اجرایی جنابعالی، بهموجب این حکم به سمت «معاون توسعه و فناوری رسانه» سازمان صداوسیما منصوب میشوید.
انتظار میرود با اتکال به خداوند متعال و بهرهگیری از ظرفیتهای نخبگانی و سرمایه انسانی متخصص، در راستای سند تحول سازمان، نسبت به تحقق مأموریتهای ذیل اهتمام ورزید:
- طراحی و اجرای نقشه جامع تحول فناوری رسانه با رویکرد همافزایی و هوشمندسازی فرایندها
- ارتقا و صیانت از امنیت و پایداری زیرساختهای فنی در برابر تهدیدات اعم از سایبری و غیرسایبری و طراحی نظام پایش (مانیتورینگ) هوشمند و لحظهای
- رصد و بهرهبرداری راهبردی از فناوریهای نوین (هوش مصنوعی، کلانداده، رایانش ابری و…) جهت نوسازی چرخه تولید و پخش
- توسعه و ارتقای زیرساختهای برودکست و برودبند با هدف افزایش کیفیت، گسترش پوشش و تسهیل دسترسی مخاطبان در بسترهای متنوع
- استانداردسازی فنی، چابکسازی فرایندها و مدیریت بهینه داراییهای مشهود و نامشهود جهت افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها
- حفاظت فعال از سپهر فرکانسی و نقاط مداری ماهوارهای کشور و پیگیری منافع ملی در مجامع تخصصی بینالمللی
- توانمندسازی سرمایه انسانی فنی، جانشینپروری و ارتقای مهارتهای تخصصی متناسب با فناوریهای روز رسانه
- تعامل نظاممند با زیستبوم فناوری کشور (دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان) جهت بومیسازی تجهیزات و قطع وابستگی فنی
ضمن قدردانی از تلاشهای صادقانه و خدمات شایسته جناب آقای علیرضا شریفی در دوره تصدی این مسئولیت، از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون شما را در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) مسئلت دارم. »
بنابر این گزارش، محمد رستگار متولد سال ۱۳۶۳ و دانشآموخته رشتههای مهندسی برق و مدیریت رسانه است. در سوابق کاری وی مدیریت رصد و دادهکاوی معاونت فضای مجازی، مدیرکلی راهبری اپراتورها و سرپرستی ادارهکل تأمین و تولید تلویزیون تعاملی و مدیریت نظارت و ارزیابی معاونت فضای مجازی به چشم میخورد. وی پیشازاین قائممقام معاونت توسعه و فناوری رسانه سازمان بود.