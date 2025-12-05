به گزارش خبرنگار ایلنا، هجوم گردشگران و مهاجرپذیر شدن گیلان تاب‌آوری این استان را در موضوعات مرتبط با محیط زیست به چالش کشیده است. موضوع پسماند و زباله اگرچه تبدیل به یکی از ابرچالش‌های محیط زیستی این استان شده است، اما گردشگران هنوز خود را متعهد به حفظ محیط زیست و سلامت طبیعی این استان نمی‌دانند.

با وجود تمام چالش‌ها، گیلان اما در حال توسعه پرشتاب گردشگری است و در اقدامی تازه قطار رشت به آستارا می‌تواند گردشگران ورودی به این استان و گیلانی‌ها را تا مرز ایران بر ریل راه آهن منتقل کند. اقدامی که به عنوان یکی از طرح‌های موفق این استان شناخته می‌شود.

هادی حق‌شناس (استاندار گیلان) در بازدید از خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، برای نخستین بار از طرح‌های گردشگری اجرا شده در این استان و چالش‌های محیط زیستی گیلان سخن گفت.

حق‌شناس با اعلام تکمیل شدن راه آهن قزوین به رشت پس از ۱۶ سال که کلنگ آن در دوره اصلاحات بر زمین خورد و در دولت تدبیر و امید افتتاح شد، این ریل راه آهن را یکی از مهمترین نقاط اتصال رشت به آستارا و مرز ایران با کشورهای همسایه خواند.

او گفت: قطار قزوین به رشت حالا از رشت به آستارا رسیده است. ریلی که ۱۶۰ کیلومتر طول دارد و ۱۰۰ کیومتر آن طی هشت ماه گذشته ساخته شد و حالا آماده بهره‌برداری است تا مسافرین را با طی ۱۰ ایستگاه راه آهن از رشت به آستارا منتقل کند.

حق‌شناس اعلام کرد: قطار رشت به آستارا به دستور رییس جمهور به طور کامل بر روی یک پل حرکت می‌کند و این قطار زیباترین قطعه از راه‌آهن سراسری ایران است. چون زمانی که سوار این قطار می‌شوید سمت راست دریا و سمت چپ جنگل است. بدون آنکه به حریم دریا و جنگل صدمه‌ای وارد شده باشد و تخریب ایجاد کند.

استاندار گیلان با اعلام اینکه یک ماه قبل مجوز احداث هتل ۵ ستاره معین در فومن صادر و یک هتل دیگر نیز طی این مدت مجوز احداث گرفت، گفت: حداکثر ۵ هتل در استان گیلان ساخته شده که از دهه ۶۰ تا ۹۰ افتتاح شدند و الان ۱۱ هتل ۴ و ۵ ستاره در این استان در دست احداث است که تعداد زیادی از آن‌ها در همین دولت به بهره‌برداری می‌رسند.

وی در پاسخ به این سوال ایلنا که سالانه چه تعداد گردشگر خارجی به گیلان سفر می‌کنند و این گردشگران عمدتا از کدام کشورها هستند؟ گفت: گردشگران عراق بیشترین گردشگران ورودی به گیلان هستند و از ابتدای سال تاکنون ۵۰ هزار گردشگر عراقی به گیلان سفر کرده‌اند. همچنین پرواز مستقیم از عمان به رشت به زودی راه اندازی می‌شود.

استاندار گیلان در پاسخ به این سوال ایلنا که با توجه به مصوبه دولت برای تغییر کاربری اراضی طبیعی و کشاورزی به تاسیسات گردشگری آیا در استان گیلان نیز چنین تغییر کاربری‌هایی انجام خواهد شد؟ گفت: استان گیلان برای احداث تاسیسات گردشگری در جنگل و منابع طبیعی هیچ مجوزی صادر نخواهد کرد.

او با اشاره به اتفاقات رخ داده در استان مازندران و نابودی طبیعت این استان با ویلاسازی اعلام کرد: از شهر رامسر تا بابلسر حدود ۱۵۰ کیلومتر است و شما در این مسیر کمتر جایی می‌بینید که در آن ویلا ساخته نشده باشد. اما در استان گیلان از انزلی تا آستارا که آن هم ۱۵۰ کیلومتر است یک شهرک ویلایی مشاهده نمی‌کنید. چون اجازه نمی‌دهیم منابع طبیعی بکر گیلان دستخوش تخریب و توسعه غیراصولی شود.

استاندار گیلان اعلام کرد: ایجاد تاسیسات گردشگری و ساخت و ساز در این استان تنها در داخل طرح‌های هادی روستاها قابل انجام است و تاکید ما در این استان این است که گیلان خوابگاه مردم دیگر استان‌ها نیست و اگر قرار باشد جمعیت سایر استان‌های کشور به گیلان بیاید باید اشتغال و زیرساخت‌های همراه خود را نیز به این استان منتقل کند. ضمن آنکه ساخت و ساز هم تنها در طرح هادی روستاهای گیلان مجاز است. اما اینکه جمعیت برخی استان‌های کشور که به دلیل مختلف در حال تخلیه شهرها هستند به فکر تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی گیلان برای ساخت و ساز و ویلاسازی باشند، بدانند که هرگز چنین مجوزهایی به آن‌ها در گیلان داده نمی‌شود.

حق‌شناس با اشاره به پدیده فرونشست در ۳۰ استان کشور اعلام کرد: متاسفانه در استان اصفهان که همچنان درگیر پدیده فرونشست است مردم در حال کشت برنج به جای گیلان و مازندران هستند و به همین دلیل تمدن چندهزارساله این استان در حال نابودی با فرونشست حاصل از کشاورزی بی‌ضابطه است.

او گفت: گیلان تنها استانی است که فرونشست ندارد. با این حال کمبود آب در این استان وجود دارد. به خصوص امسال که کشور دچار کمبود بارش است. با این حال میزان بارندگی ثبت شده در گیلان ۱۳۰ میلیمتر است و میانگین کشوری بارش‌ها ۴ میلیمتر است.

استاندار گیلان در پاسخ به پرسش ایلنا مبنی بر چگونگی مواجهه با ابربحران زباله در این استان اعلام کرد: متاسفانه کل فاضلاب گیلان به دریای خزر می‌رسد. چون در گیلان تصفیه خانه اجرا نشده و تمام فاضلاب به داخل دریا می‌ریزد. دلیل آن هم این است که پولی برای ایجاد تصفیه خانه نداریم.

حق‌شناس اعلام کرد: به دلیل آلودگی‌های ناشی از فاضلاب و شیرابه ناشی از دپوی زباله‌ها به دلیل نبود تصفیه خانه و برنامه جامع مدیریت پسماند، آمار بیماری‌های گوارشی در گیلان بیشتر از میانگین کشوری است. یعنی بیشترین عامل مرگ و میر در گیلان ناشی از بیماری‌های گوارشی است. درحالیکه امید به زندگی در گیلان چهار سال است که از میانگین کشوری بیشتر است. اما میزان مرگ و میر ناشی از ابتلا به بیماری گوارشی در بین گیلانی‌ها بیشتر از میانگین کشوری است.

استاندار گیلان در پاسخ به این سوال ایلنا که چه میزان اعتبار برای حل مشکل فاضلاب گیلان مورد نیاز است و سرمایه‌گذاران چگونه می‌توانند در این موضوعات مشارکت کنند؟ افزود: حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تصفیه فاضلاب در گیلان نیاز است. اخیرا هم یک شرکت ایرانی و خارجی به ما اعلام کرد که حاضر است این رقم را با تهاتر زمین برای اجرای پروژه‌های گردشگری پرداخت کند. ما هم این مورد را استثناء دانستیم و اعلام کردیم چون می‌خواهید تصفیه‌خانه فاضلاب در گیلان احداث کنید در هر از استان که مطالبه کنید اجازه تغییر کاربری اراضی به گردشگری را صادر می‌کنیم. چون نتوانستیم از منابع دولتی اعتبار برای ایجاد تصفیه خانه فاضلاب در گیلان جذب کنیم. به همین دلیل برای اینکه سرمایه‌گذار بخش خصوصی حاضر شده است با ایجاد تصفیه‌خانه در گیلان جلوی ورود فاضلاب به داخل رودخانه‌ها و دریا را بگیرد چند هکتار زمین را برای ایجاد تاسیسات گردشگری در اختیار آن‌ها قرار دادیم.

حق‌شناس با تاکید بر اینکه سلامت مردم گیلان به دلیل فاضلاب و شیرابه‌های حاصل از پسماندها در خطر است، گفت: سال گذشته ۱۹ هزار و ۴۰۰ مرگ و میر و ۱۷ هزار تولد در استان گیلان ثبت شد. یعنی سال گذشته ۲۴۰۰ نفر از جمعیت گیلان کاهش یافت. در ۸ ماه نخست امسال متاسفانه این آمار به ۳ هزار نفر رسیده است و دلیل مرگ و میر بر اثر بیماری هم کاملا مشخص است.

او شهرهای رشت، خمام، انزلی و فومن را شهرهای اولویت دار در احداث تصفیه خانه فاضلاب اعلام کرد و گفت: وسعت تالاب انزلی که محل زایش تمام ماهیان دریای خزر بود به ۲۰ هزار هکتار رسیده است و میانگین عمق آن هم که حدود ۷ متر بود به ۱۵ سانتیمتر رسیده است. تالاب انزلی حالا مملو از فاضلاب انسانی، صنعتی و پساب کشاورزی است. ۵۰۰ سال قبل بین دو رودخانه زرجوب و گوهررود ماهیگیری رواج داشت. الان این منطقه مملو از فاضلاب شده است.

استاندار گیلان با گلایه از شرایط موجود در مدیریت فاضلاب و پساب راه یافته به رودخانه‌ها و دریا اعلام کرد: بودجه امسال مدیریت فاضلاب گیلان ۴۷۰ میلیارد تومان بود. در حالی که ساخت تصفیه خانه فاضلاب رشت حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومان پول می‌خواهد. بنابراین همین جا اعلام می‌کنم هر سرمایه‌گذاری که برای احداث تصفیه خانه فاضلاب به استان گیلان بیاید بنده به عنوان استاندار مجوز تغییر کاربری اراضی برای احداث هتل و زیرساخت‌های گردشگری در اختیارش قرار می‌دهم. به شرط آن که پول بدهد تا تصفیه‌خانه فاضلاب در گیلان احداث شود.

انتهای پیام/