به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، صبح سه‌شنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴، در آستانه روز جهانی توان‌یابان، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در دیداری صمیمانه با کارکنان توان‌یاب، بر اهمیت تقویت رویکرد مبتنی بر کرامت انسانی در بدنه وزارتخانه تاکید کرد.

او با اشاره به آیاتی از قرآن کریم اظهار کرد: اصل کرامت، اساس تمام سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات حمایتی دستگاه اجرایی است و هیچ انسانی نباید در بهره‌مندی از حقوق و خدمات قانونی دچار محدودیت شود.

صالحی‌امیری گفت: مسئولیت ما ایجاد شرایطی است که دسترسی شما به خدمات و امکانات، کامل، سریع و بدون تبعیض باشد.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه تاکید کرد: نگاه دستگاه‌ها نسبت به توان‌یابان باید از مرحله احساس‌گرایی عبور کرده و بر منطقِ احترام انسانی، شایستگی، فرصت‌های برابر و عمل‌گرایی متمرکز شود.

او فضای موجود در وزارتخانه را «فضای همراهی و همدلی» توصیف کرد و توضیح داد: هر مطالبه قانونی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با اتکا بر اختیارات اداری اجرایی شود تا هیچ‌یک از کارکنان توان‌یاب دغدغه‌ای در امور اولیه زندگی و کار نداشته باشند.

صالحی‌امیری در تشریح سیاست‌های حمایتی جدید، بر اولویت جذب افراد دارای معلولیت شدید و فوق‌شدید در فرآیندهای استخدامی وزارتخانه و سازمان‌های تابعه تاکید کرد و از برنامه‌ریزی برای تامین تجهیزات ضروری کار و زندگی، از جمله ابزارهای ارتباطی و خدمات حمایتی لازم برای همکاران توان‌یاب سخن گفت.

او همچنین از فراهم‌سازی امکان سفرهای سیاحتی و زیارتی با استانداردهای مناسب، همراه با حل مسائل ایاب‌وذهاب برای کارکنان توان‌یاب و خانواده‌هایشان خبر داد و افزود: هماهنگی با مجموعه‌ای از هتل‌های کشور به‌منظور ارائه تخفیف‌های دائمی و خدمات ویژه در دستور کار قرار گرفته است.

انتهای پیام/