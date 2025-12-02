اعلام فهرست ۲۰ مستند نیمه بلند نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، با نزدیک شدن به روزهای برگزاری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» فهرست ۲۰ مستند نیمه بلند بخش مسابقه ملی اعلام شد.

«کوروش» کارگردان و تهیه کننده: سپیده سپهی

«گره» کارگردان و تهیه‌کننده: وحید صداقت

«با موریانه‌ها چه می‌کنید؟» کارگردان و تهیه‌کننده: محسن علیدادی

«فصل فرار اسب‌ها» کارگردان صادق دهقانی، تهیه‌کننده: مهدی قربان‌پور

«برای ابراهیم، مردی با دوربین فیلمبرداری» کارگردان و تهیه‌کننده: علی محمد صادقی

«پیکار با پیکر» کارگردان: آرش اسحاقی، تهیه کننده: گلنار قسیمی

«من جلال آل احمد هستم» کارگردان و تهیه‌کننده: علی اکبری

«طجرشت» کارگردان و تهیه‌کننده: شهرام درخشان

«پرندگان مانگرو» کارگردان و تهیه‌کننده: عبدالعزیز قاسمی

«جندی شاپور» کارگردان و تهیه‌کننده: پژمان مظاهری‌پور

«جنگل قائم» کارگردان و تهیه‌کننده: حامد سعادت

«دیدار بلوط» کارگردان و تهیه‌کننده: فرهاد ورهرام

«سمیرا» کارگردان: علی مومن علایی، تهیه کننده: صالحه سادات حق گو

«بازی برنده ها» کارگردان و تهیه‌کننده: احسان صدیقی

«سکو» کارگردان و تهیه‌کننده: فرید پناه نژاد

«صدام را بکش» کارگردان: محمدحسین اثنری عشری کهنوجی، تهیه کننده: مجتبی رشوند

«خاک‌های زخمی» کارگردان و تهیه‌کننده: مصطفی شوقی

«راش» کارگردان و تهیه کننده: نیما مهدیان

«مال هیچکس» کارگردان و تهیه کننده: محمدعلی فارسی

«مادر زمین زهرا خانم» کارگردان مه‌ناز سخا، تهیه کننده: کوروش سروش

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ۱۹ تا ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ با دبیری محمد حمیدی مقدم در پردیس ملت برگزار می‌شود.

انتهای پیام/