ایران جان صداوسیما به استان گلستان رسید/ این رویداد ظرفیت مستندسازی را بالفعل کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ابتدای این نشست علیرضا کیخا معاون امور استان‌های صداوسیما اظهار کرد: همه اهالی رسانه و فرهنگ می‌توانند خود را جزوی از رویداد ایران جان بدانند. برای ما خیلی مهم بود که شوق و ذوق در خراسان جنوبی بین مردم دیده شد و مردم از ما و صداوسیما تشکر می‌کردند. اینکه چقدر از اهداف ما محقق شده را باید آقای شاکری‌نژاد توضیح دهند که البته ما هم معتقدیم خیلی بیشتر از این می‌شود ایران جان را روایت کرد اما رضایت ۸۷ درصدی برای ما شوق‌انگیز است.

کیخا خاطرنشان کرد: هفته پیش رو در خدمت شما خواهیم بود و گلستان زیبا و کمتر دیده شده را معرفی خواهیم کرد. گلستان استانی است که از همه اقلیم‌های ایران ۸ اقلیم را در آن مشاهده می‌کنیم. گلستان خیلی زیباست، ۱۷ قومیت در این استان به بهترین شکل در کنار هم زندگی می‌کنند، استانی فوق‌العاده جذاب از حیث گردشگری که البته مسئله‌هایی هم دارد و تاکید بر این است که ایران جان از اولویت‌های این استان هم نباید غفلت کند و مردم انتظار دارند که مشکلاتشان هم مطرح شود و مطالبه‌گری صورت بگیرد. ظرفیت‌هایی که اگر در حوزه‌های مختلف استفاده شود برای کل کشور می‌تواند تولید ثروت کند. یکی از توفیقات صداوسیما در استان‌ها طراحی سند زیست‌بوم بوده و ما به همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان می‌پردازیم و در ادامه از دل سند زیست‌بوم سندی تحت عنوان سند اقدام آمده که سند راهبردی همه استان‌ها از دل این سند بیرون می‌آید.

محسن شاکری‌نژاد رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما نیز اظهار کرد: ما سه موج نظرسنجی داریم که یک موج پیش‌رویداد است و از مردم استان گلستان الان سوالاتی می‌پرسیم و شنبه بعد از رویداد پس‌آزمون را شروع می‌کنیم و مخاطب و غیرمخاطب را می‌پرسیم تا بتوانیم نقش رسانه ملی در این حوزه را ارزیابی کنیم. از مردم استان گلستان هم درباره این رویداد نظرسنجی می‌کنیم. سه داده پیش‌آزمون، پس‌آزمون و یک داده هم مربوط به داده‌های مردم همان استان را در نظر خواهیم داشت.

وی درباره میزان مخاطبان رویداد «ایران جان خراسان جنوبی ایران» گفت: میزان مخاطب رویداد در سطح کشور ۶۱.۴ درصد بوده و در سطح استان ۸۶ درصد اعلام رضایت مخاطبان استان خراسان جنوبی را شاهد بودیم.

وی درباره دلیل بالا رفتن میزان رضایت مخاطبان گفت: این رویداد به مرور زمان به یک بلوغ رسید، ما برای استان خوزستان شاخصی نداشتیم اما الان در شیوه‌های سنجش به یک بلوغ رسیدیم. همه استان‌ها فضای گل و بلبل ندارند، مردم مشکلات و مسائلی دارند و ارزیابی ما این بود که چون خراسان جنوبی کمتر شناخته شده است بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

رسول شکری‌نیا مدیرکل مرکز استان گلستان صداوسیما اظهار کرد: استان گلستان مقصد ششم رویداد ملی ایران جان است. قریب به دو ماه است که متوجه شدیم نوبت ماست و قرار بر این شد ظرفیت‌ها و همه داشته‌های استان گلستان را با نگاه پژوهشی مطرح کنیم و ماحصل آن سند زیست‌بوم رسانه‌ای است.

شکری‌نیا خاطرنشان کرد: ما نقشه راهمان برای رویداد ملی ایران جان مشخص است، تمام ظرفیت‌های استان، شخصیت‌ها، اندیشمندان، نخبگان، ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی، گردشگری و... در این رویداد مورد توجه است. در این سند زیست‌بوم بسیاری از چیزهای که نیازمند استان است و باید تقویت شود در این سند وجود دارد. ما «گلستان نگارستان ایران سرزمین برادری» را شعار این رویداد قرار دادیم، ما ۱۷ قوم در استان گلستان داریم که کنار هم زندگی می‌کنند، ۴هزار شهید از این استان داریم، استان گلستان قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بسیاری دارد که معرفی نشده، دال مرکزی محتوایی ما برای این رویداد این بوده که ما بتوانیم این استان را به جامعه معرفی کنیم، همه شهرستان‌ها مسائلی دارند که حل یا پیشنهاد برای حل از اولویت‌های این رویداد است.

وی افزود: شبکه‌های استانی همه HD شده و حالا که رسانه ملی به چشم و گوش مردم احترام گذاشته، لازم است که ما هم به آن توجه داشته باشیم. ما دو ماه پیش یک نهضت تولید محتوا رقم زدیم که هزاران دقیقه اثر تولیدی آماده کردیم و این آثار با تولیدات قبلی ۱۰هزار دقیقه در حوزه سیما و ۱۱هزار دقیقه در حوزه صدا است. در ایران جان گلستان ایران همه کسانیکه دل در گروی گلستان دارند تولیدات مفصلی را خودشان غیرتمندانه به رسانه آوردند.

شکری‌نیا تأکید کرد: ما مبدا و مقصدمان معلوم است و برنامه‌ریزی شده که چطور به این مقصد برسیم و به تمام دستگاه‌های استان و بسیاری از ظرفیت‌ها توجه شده است. ما اولین بافت تاریخی کشور هستیم، فضای تاریخی ویژه‌ای داریم، روزانه ۴۰-۵۰ شبکه استانی، ملی و بین‌المللی ارتباط خواهد گرفت و سعی شده که تولیدات ما استودیو گریز باشد. دیوار گرگان بزرگترین دیوار آجری دنیاست و دیوار دفاعی گرگان بعد از دیوار چین بزرگترین دیوار دنیاست، برج قابوس ثبت جهانی شده و این استان ظرفیت‌های بسیاری دارد که در این رویداد به آن‌ها توجه خواهد شد. گلستان یک استان توریستی است که علاوه بر آن یک استان زائرپذیر هم هست و در طول سال بسیاری از زائران حضرت علی‌ بن‌ موسی‌الرضا (ع) از این استان عبور می‌کنند.

وی افزود: در این رویداد میزبان بیش از سی اکیپ رسانه‌ای هستیم. ما در این رویداد چند هدف اساسی داشتیم، نگاهمان امیدبخشی به جامعه است. دشمنان به اندازه کافی علیه ایران توطئه و شایعه می‌کنند، رسانه ملی در جنگ دوازده روزه ثابت کرد که مرجعیت رسانه‌ای و خبری دارد و رویکرد ما در استان‌ها این است که مخاطبانمان را حفظ کنیم و بعد افزایش دهیم. خواهش من این است که این توجه را داشته باشید که ظرفیت‌های استان گلستان با همه جای ایران متفاوت است و ما فرصت برای نقد و انتقاد زیاد داریم و این هفته فرصتی است برای معرفی ظرفیت‌ها به جامعه. ما یک شبکه تلوبیونی به عنوان نگارستان افتتاح می‌کنیم و رادیو برون مرزی ترکمنی نیز داریم.

مهدی نعلبندی مدیرکل صدای استان‌های سازمان صداوسیما نیز اظهار‌ کرد: ایران جان پدیده مبارکی است که رادیو و شبکه‌ها را زنده کرده است. ما برای حوزه رادیو ۳۱۵ برنامه پیش‌بینی کردیم که از تمامی شبکه‌های رادیویی سراسری و ملی و استانی پخش خواهد شد. همه ظرفیت رادیونماهای سراسری و استانی برای انعکاس زیبایی‌های استان گلستان پیش‌بینی شده است. برنامه‌ها در قالب نمایش‌های رادیویی، مستند، گفتگومحور، ترکیبی، نمایشی، جُنگ‌ها، برنامه‌های موسیقی و... نمایش داده می‌شوند. سعی کردیم از همه ظرفیت تنوع قومی استان استفاده کنیم. برنامه‌های رادیوهای سراسری به شکل ثابت دیده شده، پنج برنامه همه رادیوهای استانی روزانه درگیر استان گلستان خواهد بود. از ایران جان ششم پویش کتابخوانی هم شروع خواهیم کرد.

در بخش دیگر این نشست شکری‌نیا اظهار کرد: تلاش کردیم از ۱۵ مشکل مهم، پنج مشکل محوری مثل اینکه ۹۳ درصد آب شرب استان از منابع زیرزمینی است، مشکلات زیرساخت‌های استان یا در حوزه برق که به دلیل تغییرات اقلیم توسعه نیروگاه‌ها متوقف شده و نیازمند اعتبارات ویژه است و... مورد توجه باشد.

در بخش دیگر این نشست بهنام حیدری مدیرکل طرح و برنامه‌ریزی معاونت امور استان‌ها نیز اظهار کرد: تلاش بر این است که بتوانیم تولیدات فاخر داشته باشیم، یکی از ظرفیت‌های ایران جان این است که توجه مردم و نخبگان را نسبت به توانمندی‌های آن استان و سرمایه‌گذاری برای تولیدات فاخر متمرکز کند. تقریبا همه استان‌ها با توجه به زیست‌بومی که طراحی شده اولویت‌ها را طراحی کرده‌اند.

کیخا نیز اظهار کرد: یکی از ظرفیت‌هایی که ایران جان توانست بالفعل کند حوزه مستندسازی است، اتفاق دیگر تولید آثار کوتاه است، این آثار به واسطه کوتاه بودن و پخش مستمر بیشتر دیده می‌شوند. نکته بعدی ظرفیت نمایشی است، وقتی معاونان ستاد در استان‌ها حاضر می‌شوند با ظرفیت‌های نمایشی آشنا می‌شوند.

شکری‌نیاز نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: استان گلستان قریب به پنجاه لوکیشن ملی دارد که می‌تواند برای فیلمسازان جذاب باشد و در سند زیست‌بوم ما همین مسئله آمده است. در حوزه گردشگری کارهای خوبی تولید کردیم و یکی از نگرانی‌هایمان این است که مشکلات استان زیر این ظرفیت‌ها مدفون شود. از ۶۰ روستای هدف گردشگری استان تولید داریم، از فرهنگ اقوام انواع غذاها، پوشش‌ها و... تولیداتمان نمایش داده می‌شود. از ساخت لباس، پارچه‌بافی، فرش ترکمن، قالی ترکمن، پشتی ترکمن و... کار شده و سه برابر آنچه که تصورمان بوده کار کردیم.

