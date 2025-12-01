خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معرفی هیأت داوران دو بخش جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان

معرفی هیأت داوران دو بخش جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان
کد خبر : 1721469
لینک کوتاه کپی شد.

هیأت داوران دو بخش جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان معرفی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از  ستاد خبری جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، اسامی هیأت داوران دو بخش «کودک» و «خردسال» این رویداد بین‌المللی اعلام شد. 

با حکم آزاده انصاری، دبیر سی‌امین جشنواره، در بخش کودک، داوری آثار به عهده حمیدرضا نعیمی، شهرام کرمی و پرستو گلستانی گذاشته شده است و در بخش خردسال، داوران این بخش سلما محسنی اردهالی و فهیمه میرزا حسینی هستند. 

سی‌امین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، با حضور هنرمندان داخلی و بین‌المللی در حال آماده‌سازی است و هیأت داوران با تجربه خود آثار ارائه شده را بررسی و انتخاب خواهند کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی