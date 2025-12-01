معرفی هیأت داوران دو بخش جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان
هیأت داوران دو بخش جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان معرفی شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، اسامی هیأت داوران دو بخش «کودک» و «خردسال» این رویداد بینالمللی اعلام شد.
با حکم آزاده انصاری، دبیر سیامین جشنواره، در بخش کودک، داوری آثار به عهده حمیدرضا نعیمی، شهرام کرمی و پرستو گلستانی گذاشته شده است و در بخش خردسال، داوران این بخش سلما محسنی اردهالی و فهیمه میرزا حسینی هستند.
سیامین دوره جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، با حضور هنرمندان داخلی و بینالمللی در حال آمادهسازی است و هیأت داوران با تجربه خود آثار ارائه شده را بررسی و انتخاب خواهند کرد.