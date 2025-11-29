دستاوردهای فرهنگی ایران در دهلینو به نمایش درآمد
موشنگرافی و انیمیشن دوبُعدی با موضوع «معرفی مفاخر و میراث فرهنگی مشترک ایران و هند و ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی» و با رویکرد «روایتگری مؤثر و جریانساز انقلاب اسلامی» به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلینو تولید و منتشر شد.
به گزارش ایلنا، در بخش انیمیشن، سال ۱۴۰۲ طرح تولید یک سریال چند قسمتی با تمرکز بر مفاخر و شخصیتهای ایران و هند و کسانی که از ایران به هند یا بالعکس مهاجرت کردهاند با هدف مخاطبان کودک و نوجوان، به تیم تولید هندی داده شد.
پس از مطالعات اولیه، مقرر شد با مشورت کارشناسان در ایران، فیلمنامه معرفی سه شخصیت تاریخی یعنی: شیخ علی حزین لاهیجی شاعر و دانشمند ایرانی مدفون در بنارس، امپراطور همایون گورکانی و میرسیدعلی همدانی عارف نامآور ایرانی در کشمیر به رشته نگارش درآید.
بنابراین، در سال ۱۴۰۲ قسمت اول این سریال در ۱۲ دقیقه با موضوع معرفی زندگی و آثار حزین لاهیجی تولید شد. در این انیمیشن شخصیت علمی حزین، سفرهای او در شهرهای مختلف ایران و هند و نحوه مواجهه مردم هند با این شاعر روشن ضمیر و وارسته ایرانی به مخاطب ارائه شد.
مراحل مختلف تولید شامل کاراکترسازی، متحرک سازی، صداگذاری و… با نظارت رایزن فرهنگی و پس از چند بار اصلاح به انجام رسید. در پایان، دوبله فارسی و هندی کار توسط دوبلورهای ایرانی و هندی انجام و اثر نهایی آماده عرضه شد.
قسمت دوم «ایراندیا» در سال ۱۴۰۳ با موضوع زندگی امپراطور همایون گورکانی و شرح حضور او در ایران و حمایت معنوی و نظامی شاه طهماسب صفوی از او و ماجرای احداث بنای همایون تمب توسط معماران ایرانی ساخته شد. در این قسمت ۱۱ دقیقهای، تلاش شد در قالب روایتی ساده و کودکانه روابط سیاسی و فرهنگی ایران و هند و انتقال فنون و تجربههای هنری ایرانیان به هند به تصویر کشیده شود.
قسمت سوم سریال با موضوع معرفی شخصیت عرفانی و تمدن ساز میرسیدعلی همدانی که مردم کشمیر هنوز به نام او مباهات میکنند در مراحل پایانی تولید قرار دارد و تا پایان سال آماده انتشار خواهد شد.
در بخش تولید موشنگرافی سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۰ موشنگرافی یک دقیقهای و در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۰ موشنگرافی یک دقیقهای تولید و منتشر شد.
موضوع این تولیدات عبارت است از معرفی استانها و شهرهای دارای ظرفیت گردشگری در ایران، معرفی پیشرفتهای علمی ایران در حوزههای مختلف، معرفی برخی مشاهیر ایرانی، ترویج برخی ارزشهای اخلاقی مورد تاکید در اسلام. تمام موشن گرافیها به زبان انگلیسی دوبله و عرضه شده است.