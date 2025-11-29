اکران فیلم سینمایی «آن دیگری» از ۱۲ آذر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی هنرو تجربه، فیلم سینمایی آن دیگری روایت جوانی است که در کشاکش میان خواسته‌های شخصی و فشارهای اجتماعی، به دنبال یافتن هویتی تازه است. او در مسیر انتخابی بزرگ، با خانواده و جامعه وارد جدالی پرچالش می‌شود؛ سفری پر از ترس، امید و تضاد که در نهایت به کشف معنای آزادی و خودِ واقعی‌اش می‌انجامد.

امین زندگانی، مینا وحید، سیروس میمنت، مهری آل آقا، کسری ذوالفقاری، رضا محمودی، مجتبی ترکمن، صبا عبدالمالکی و نسیم ادبی از جمله بازیگران این فیلم هستند

در آستانه اکران فیلم آن دیگری، پوستر این فیلم که توسط علی ربیع مقدم طراحی شده رونمایی و منتشر شد.

مراسم رونمایی و اکران افتتاحیه این فیلم با حضور عوامل، هنرمندان و مخاطبان روز چهارشنبه ۱۲ آذر در پردیس سینمایی چارسو برگزار می‌شود.

عوامل فیلم سینمایی آن دیگری عبارت‌اند از:

تهیه‌کننده: سید محسن جاهد، کارگردان: امیر توکلی، مجری طرح: پلتفرم ایده نما، مشاور پروژه: امیر صیدآبادی، نویسنده: پارسا (رحمت‌الله) حسینی، مدیر تولید: علی جاهد، دستیار یک: سجاد نو‌بهاری، مدیر برنامه‌ریزی: مژگان طباطبایی (با تشکر از امید همتی)، مدیر فیلم‌برداری: مهدی افشار، صدابردار: سیروس عابدینی، آهنگ‌ساز: وحید مهراد، طراح صحنه و لباس: منصور بستانی، هدی منصور فلاح، تدوین: امیررضا پورعباس، اصلاح رنگ و نور: امیر ترکمن، طراح پوستر: علیرضا ربیع مقدم، فیلم‌بردار و تدوین پشت‌صحنه / ساخت تیزر: حمید بازاری، سرپرست هماهنگی و مدیر تبلیغات: محمد سعیدی

