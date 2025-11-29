شبکه سازی سراسری اتاق بازرگانی ایران برای انسجام بخشی در گردشگری کشور
رییس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نقش مهم پانزدهمین نمایشگاه گردشگری، صنایعدستی و هتلداری اصفهان در رونق گردشگری و ترویج صنایع دستی از آغاز انسجام بخشی در گردشگری کشور با شبکه سازی کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران برای انسجام بخشی به فعالیت های گردشگری خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از کمیته ارتباطات کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، سید مصطفی موسوی در حاشیه نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی اصفهان با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی ایران باید نگاه دوگانه به گردشگری داخلی و خارجی داشته باشد، گفت: «گردشگری ایران هم نیازمند تقویت بازار داخلی است و هم باید برای معرفی ظرفیتهای داخلی به گردشگران خارجی برنامهریزی مؤثر داشته باشد.»
آغاز شبکهسازی گردشگری در سطح ملی
موسوی با بیان اینکه مشارکت در نمایشگاههایی مانند اصفهان میتواند یکی از محورهای عملی اتاق ایران در دوره پیشرو باشد، توضیح داد: «این نمایشگاهها علاوه بر تمرکز بر گردشگری داخلی، بستر جذب سرمایهگذاری خارجی در شهرهای مرزی و مناطق آزاد را نیز فراهم میکنند. همین امر میتواند مسیر توسعه متوازن گردشگری ایران را هموار کند.»
او ایجاد ارتباط پایدار میان اتاقهای استانی را یکی از اهداف اصلی کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران دانست و گفت:«زنجیره ارزش گردشگری زمانی کامل میشود که همه استانها در کنار یکدیگر ظرفیتهای خود را ارائه کنند. نخستین جلسه مشترک کمیسیونهای استانی نیز در همین نمایشگاه اصفهان برگزار شد و توافق شد که این جلسات هر فصل ادامه داشته باشد.»
تقویت سرمایهگذاری برای توسعه گردشگری
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران سرمایهگذاری داخلی را پیشنیاز حضور پررنگ سرمایهگذاران خارجی عنوان کرد و افزود: «اگر بخش خصوصی ایران بتواند نمونه پروژههای موفق ارائه کند، اعتماد سرمایهگذاران خارجی جلب میشود و هدف کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران نیز جذب سرمایهگذاری بهویژه در شهرهای مرزی و مناطق آزاد است؛ مناطقی که بیشترین ظرفیت برای توسعه گردشگری دارند.»
نقش نمایشگاهها در دیپلماسی گردشگری ایران
موسوی با اشاره به فضای مثبت ایجادشده در نمایشگاه اصفهان گفت: «در شرایطی که برخی کشورها تصویری نادرست از ایران دارند، حضور فعال بخش خصوصی، سفرای خارجی و نمایندگان بینالمللی در چنین رویدادهایی، واقعیت زیبای ایران را نشان میدهد. این تلاشها به کاهش ایرانهراسی و تقویت دیپلماسی فرهنگی و گردشگری کمک میکند.»
به گفته او، نمایشگاه تخصصی گردشگری و هتلداری اصفهان نمادی از نشاط و فرهنگ ایرانی است؛ فضایی که هم انگیزه و امید اجتماعی در کشور ایجاد میکند و هم برای گردشگران کشورهای همسایه جذابیت دارد.
هدفگذاری کمیسیون گردشگری برای ۱۸ ماه آینده
موسوی ابراز امیدواری کرد که در یک سال و نیم آینده، کمیسیون گردشگری اتاق ایران با ساختاری منسجمتر، نقش ملیتری در هدایت و هماهنگی بخش خصوصی ایفا کند.
او گفت: «اگر این شبکهسازی با قدرت ادامه یابد، همافزایی حاصل از آن به سود آینده گردشگری ایران خواهد بود.»