خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«تاملات پاسکالی» روانه بازار نشر شد

«تاملات پاسکالی» روانه بازار نشر شد
کد خبر : 1719421
لینک کوتاه کپی شد.

کتاب «تاملات پاسکالی» تالیف پی‌یر بوردیو با ترجمه حسن خیاطی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب «تاملات پاسکلی» نوشته پی‌یر بوردیو با ترجمه حسن خیاطی توسط نشر ققنوس با تیراژ ۱۱۰۰ نسخه منتشر شد. 

در توضیحات این اثر آمده است: 

در کتاب تاملات پاسکالی آخرین اثر مهم پی‌یر بوردیو، جامعه‌شناس شهیر فرانسوی، برخی از مهم‌ترین مفاهیم نظریۀ میدان خود، به ویژه عادت‌واره، را بسط می‌دهد و تنقیح می‌کند. او در این اثر می‌کوشد با بهره‌گیری از مهم‌ترین دستاوردهای جامعه‌شناسی، از این رشته در برابر نقدهای فلسفی دفاع کند و در این مسیر، ضمن نقد نظریه‌های کلاسیک و جدید، نقاط ضعف ان‌ها را در پرتو نظریۀ میدان خود تصحیح می‌کند و بدین ترتیب برنهادی پرمایه از نظریۀ جامعه‌شناسی تدارک می‌بیند که از دوگانه‌انگاری‌های فردی/ جمعی، سوبژکتیو/ ابژکتیو، جبرباوری/ آزادی‌باوری فراتر می‌رود. بوردیو برخی تنگناهای نظری رشتۀ جامعه‌شناسی را تشریح می‌کند و راه برون‌رفت از آن‌ها را به خواننده نشان می‌دهد، مثلا این‌که چطور بنیاد تاریخی پدیده‌های اجتماعی را بدون افتادن به دام نسبی‌انگاری در محاسباتمان لحاظ کنیم، چگونه ضمن پذیرش سرشت تاریخی عقل از عقل خودبنیاد دفاع کنیم، چگونه در عین لحاظ کردن حلقه‌های سیاسی و اقتصادی پژوهشگر اجتماعی، استقلال نسبی نظرات او را به رسمیت بشناسیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی