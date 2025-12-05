کتاب «ترس از دیگران» منتشر شد
به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب «ترس از دیگران» نوشته کریستوف آندره، پاتریک لژرون و آنتوان پلیسولو با ترجمه سیمین رمضانی، توسط انتشارات ققنوس روانه بازار نشر شد.
در توضیحات پشت جلد این کتاب آمده است:
پزشکان و روانشناسان ترس از دیگران را اضطراب اجتماعی مینامند که اغلب در اشکال جدی و دردناکی ظاهر میشود. آنچه در ظهور این ترس نقش دارد به بیش از یک عامل مربوط میشود؛ عوامل ژنتیکی، فرایندهای زیستی و عصب زیستی، روشهای تربیتی، فشارهای فرهنگی و عوامل زندگی فردی در ظهور اضطراب اجتماعی نقش دارند. تحقیقات متعددی ثابت کردهاند که این اضطراب اغلب حاصل نگرانی از ارزیابی دیگران است.»
کتاب مذکور در چاپ نخست با تیراژ هفتصدوهفتاد نسخه منتشر شده است.