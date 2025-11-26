به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشورمان که برای حضور در دومین مجمع عمومی اتحادیه میراث‌فرهنگی آسیا (ACHA) به شهر چونگ‌چینگ چین سفر کرده است، در بدو ورود با تاکید بر اهمیت توسعه همکاری‌های فرهنگی و گردشگری با چین اظهار داشت: چین یکی از اولویت‌های ماست؛ هم در حوزه میراث‌فرهنگی، هم گردشگری و هم صنایع‌دستی. در هر سه حوزه همکاری‌های مشترک داریم و باید این همکاری‌ها را توسعه دهیم.

وی با اشاره به نقش راهبردی ایران در ائتلاف میراث‌فرهنگی کشورهای آسیایی افزود: ما از بنیانگذاران این ائتلاف هستیم و در اجلاس جاری که هم شورای‌عالی و هم مجمع‌عمومی را همزمان برگزار می‌کند، حضور فعال خواهیم داشت و در جریان انتخابات آن مشارکت خواهیم کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی با بیان ظرفیت‌های گسترده گردشگری ایران ادامه داد: چینی‌ها اکنون سالانه ۱۶۰ میلیون گردشگر به خارج اعزام می‌کنند و برنامه دارند این رقم را تا سال ۲۰۳۰ به ۲۰۰ میلیون نفر برسانند. سهم ایران در این حوزه تاکنون زیاد نبوده و ما در تلاشیم تا جایگاه خود را تقویت کنیم.

صالحی‌امیری با اشاره به تنوع و جذابیت‌های فرهنگی و تاریخی ایران اظهار داشت: با توجه به این ظرفیت‌ها، ایران می‌تواند یکی از مقاصد اصلی گردشگری چینی‌ها باشد.

وی درباره ظرفیت‌های صنایع‌دستی ایران نیز گفت: در حالی که چین در حوزه صنایع‌دستی جایگاه مهمی در جهان دارد، ایران نیز از مجموع ۴۰۰ قلم دسته‌بندی جهانی، بیش از ۲۹۹ نوع را تولید می‌کند. بنابراین چین می‌تواند یکی از بازارهای هدف صادراتی صنایع‌دستی ایران باشد.

صالحی‌امیری در پایان خاطرنشان کرد: در حاشیه اجلاس با وزرای گردشگری و فرهنگ کشورهای مختلف دیدار و گفت‌وگو خواهیم داشت تا زمینه توسعه روابط دوجانبه فرهنگی و گردشگری بیش از پیش فراهم شود.

