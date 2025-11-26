خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کتاب «جستارهایی پیرامون کیوریتوری معاصر» منتشر شد/کیوریتوری معاصر در مسیر مفاهیم نوین

کتاب «جستارهایی پیرامون کیوریتوری معاصر» منتشر شد/کیوریتوری معاصر در مسیر مفاهیم نوین
کد خبر : 1719390
لینک کوتاه کپی شد.

کتاب «جستارهایی پیرامون کیوریتوری معاصر» با گردآوری و ترجمه‌ی سوانا بغوزیان منتشر شد.

به گزارش ایلنا، کتاب «جستارهایی پیرامون کیوریتوری معاصر» با گردآوری و ترجمه‌ی سوانا بغوزیان از انتشارات تالار هنر منتشر شد.

این کتاب در قالب یازده متن و چهار فصل با نگاه به مفاهیم تازه و رویکردهای کارآمد کنونی درعرصه‌ی کیوریتوری شکل گرفته است. 

در توضیح بخشی از این کتاب آمده:

«کیوریتوری امروز در تقاطع تاریخ هنر، مطالعات فرهنگی، فلسفه و آموزش هنر قرار گرفته و مفاهیم نوینی چون «کیوریتوری خودبازتابگر» و «نمایشگاه به‌مثابه پژوهش» را مطرح کرده است. 

«جستارهایی پیرامون کیوریتوری معاصر» با گردآوری یازده متن برجسته نظری و انتقادی، چهار محور کلیدی را بررسی می‌کند: کیوریتور و موزه، مفاهیم کیوریتوری معاصر، کیوریتوری و پژوهش، و کیوریتوری و آموزش. این کتاب دریچه‌ای است برای علاقه‌مندانی که خواهان درک عمیق‌تر و میان‌رشته‌ای از دنیای پیچیده‌ی کیوریتوری هستند». 

این کتاب در قطع رقعی و ۳۲۷ صفحه به چاپ رسیده است. 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات