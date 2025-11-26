کتاب «جستارهایی پیرامون کیوریتوری معاصر» منتشر شد/کیوریتوری معاصر در مسیر مفاهیم نوین
کتاب «جستارهایی پیرامون کیوریتوری معاصر» با گردآوری و ترجمهی سوانا بغوزیان منتشر شد.
این کتاب در قالب یازده متن و چهار فصل با نگاه به مفاهیم تازه و رویکردهای کارآمد کنونی درعرصهی کیوریتوری شکل گرفته است.
در توضیح بخشی از این کتاب آمده:
«کیوریتوری امروز در تقاطع تاریخ هنر، مطالعات فرهنگی، فلسفه و آموزش هنر قرار گرفته و مفاهیم نوینی چون «کیوریتوری خودبازتابگر» و «نمایشگاه بهمثابه پژوهش» را مطرح کرده است.
«جستارهایی پیرامون کیوریتوری معاصر» با گردآوری یازده متن برجسته نظری و انتقادی، چهار محور کلیدی را بررسی میکند: کیوریتور و موزه، مفاهیم کیوریتوری معاصر، کیوریتوری و پژوهش، و کیوریتوری و آموزش. این کتاب دریچهای است برای علاقهمندانی که خواهان درک عمیقتر و میانرشتهای از دنیای پیچیدهی کیوریتوری هستند».
این کتاب در قطع رقعی و ۳۲۷ صفحه به چاپ رسیده است.