سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می‌کند:

نقش‌آفرینی بین‌المللی نوجوانان ایرانی با برگزاری رویداد «نوجوان بدون مرز»

سرپرست فرهنگسرای امید از برگزاری رویداد «نوجوان بدون مرز» با هدف فراهم کردن بستری برای نقش‌آفرینی بین‌المللی نوجوانان ایرانی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، ابوالفضل باقری حسن‌آبادی سرپرست فرهنگسرای امید با اعلام این خبر افزود: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند دانش‌آموزان ما باید با دانش‌آموزان کشورهای دیگر چه در منطقه  ارتباط بگیرند و حقایق را برایشان تبیین کنند و بر این اساس، یک حرکت عمومی علیه استکبار در کل جهان راه بیفتد، رویداد «نوجوان بدون مرز» را طراحی کرده‌ایم.

وی اضافه کرد: در این رویداد، نوجوانان می‌آموزند چه‌طور باید این ماموریت را پی بگیرند و با دانش‌آموزان نقاط دیگر جهان ارتباط برقرار کنند. اینکه از چه نرم‌افزارهایی استفاده کنند، چه‌طور اسیر رسانه نشوند، در تله‌های مجازی وارد نشوند، با چه کسی ارتباط بگیرند و... این مسائل باید به نوجوانان آموزش داده شود.

باقری ادامه داد: این رویداد در روزهای پنجشنبه و جمعه ۶ و ۷ آذر در مجموعه فرهنگی سرچشمه برگزار می‌شود. مخاطبان رویداد از تهران و دیگر استان‌های کشور هستند و به شکل بازی‌واره و با انجام ماموریت‌های گوناگون، مهارت‌های لازم را فرا می‌گیرند.

سرپرست مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۳ با تشریح جزئیات برنامه گفت: روز اول بیشتر به فعالیت‌های آموزشی اختصاص دارد و روز دوم به مرحله انجام عملیات‌ها می‌رسیم. پس از پایان رویداد، شرکت‌کنندگان از طریق عضویت در یک نرم‌افزار تلفن همراه، بمدت دو ماه همان ماموریت‌هایی را که در رویداد آموزش دیده‌اند، پیش می‌برند و در فضای بین‌الملل فعالیت می‌کنند.

وی در پایان گفت: امیدواریم با این حرکت، به شبکه خوبی از نوجوانان فعال در عرصه بین‌الملل برسیم و بتوانیم ماموریت صدور انقلاب اسلامی را با آنها پیش ببریم.

علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این برنامه می‌توانند به نشانی nojavan_bedonemarz در تلگرام و اینستاگرام، نشانی nojavan_bedonemarzz در ایتا یا نشانی movement_nbm در بله مراجعه کنند.

