مستند «عباس سعیدی» از شبکه چهار

رضا عباسی، کارگردان مستند «سپهر نگار»، درباره روند تولید این فیلم و اهمیت پرداختن به زندگی و کارنامه علمی عباس سعیدی گفت: ما در فصل سوم «آئینه عمر» تلاش کردیم شخصیت‌هایی را معرفی کنیم که سهم مشخص و ملموسی در ارتقای دانش و فرهنگ کشور داشته‌اند. دکتر عباس سعیدی یکی از این چهره‌هاست؛ کسی که سهم او در توسعه جغرافیای انسانی و طبیعی ایران، چه در دانشگاه و چه در نهادهای اجرایی، کمتر دیده شده و نیازمند روایت دقیق است.

عباسی در توضیح چرایی انتخاب این چهره افزود: زندگی دکتر سعیدی در نوع خود یک روایت قابل تأمل از سلوک علمی یک چهره ماندگار است. او از محله‌های جنوب تهران و در خانواده‌ای اهل علم پرورش یافت و در مسیر تحصیل، از مدارس تهران تا دانشگاه‌های معتبر ایران و آلمان پیش رفت. این مسیر، فراز و فرودهای زیادی داشت که نشان می‌دهد چگونه علاقه‌مندی فردی، با پشتکار و نظام آموزشی منظم، می‌تواند به یک کارنامه علمی اثرگذار تبدیل شود.

وی در ادامه عنوان کرد: دکتر سعیدی از آن دست استادانی است که جغرافیا را دانشی برای شناخت سازوکارهای سرزمینی، منابع طبیعی، اقتصاد و حتی فرهنگ می‌داند. رساله دکتری او با عنوان «تحولات اقتصاد کشاورزی با تأکید بر اقتصاد آب در ایران»، نشان از نگاه دقیق و کاربردی او به مسائل ایران است؛ نگاهی که بعدها در همکاری‌های تخصصی وی با جهاد سازندگی، بنیاد مسکن و وزارت مسکن تداوم یافت.

عباسی به بازگشت عباس سعیدی به ایران پس از تحصیل در آلمان نیز اشاره کرد و گفت: دکتر سعیدی بعد از طی دوره‌های تخصصی در خارج از کشور، بلافاصله به ایران برگشت و فعالیت دانشگاهی و پژوهشی خود را جدی‌تر از قبل ادامه داد. ورود او به دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۶۴ آغاز دوره‌ای بود که بعدها به رتبه استادی انجامید. این مسیر، الگویی است از استمرار علمی و اخلاق حرفه‌ای.

او درباره ویژگی‌های شخصیتی و علمی «سعیدی» نیز توضیح داد و اظهار کرد: دکتر سعیدی استادی است که همواره به‌روز بودن، دقت در روش تحقیق و ارتباط میان دانشگاه و جامعه را مهم می‌داند. بسیاری از دانشجویانش امروز مدیران یا پژوهشگران برجسته‌ای هستند که نقش وی در جهت‌دهی به نگاه پژوهشی‌شان تعیین‌کننده بوده است.

کارگردان مستند «سپهر نگار» در پایان بر ضرورت ثبت تصویری زندگی مفاخر ایران تأکید کرد و گفت: ما در ایران کمتر به سراغ مستندسازی از چهره‌های علمی می‌رویم؛ در حالی که این افراد سهم مهمی در تقویت زیرساخت‌های فکری کشور دارند. در این راستا، زندگی دکتر سعیدی یک نمونه روشن از پیوستگی دانش، تلاش و تعهد است. ساخت این فیلم تنها ادای احترام به مقام علمی و فرهنگی ایشان نیست، بلکه تلاشی است برای ثبت تجربه‌های زیسته‌ای که می‌تواند برای نسل‌های آینده نیز سازنده و الهام‌بخش باشد.

گفتنی است فصل سوم مجموعه مستند «آئینه عمر» به تهیه‌کنندگی صدرا صدوقی و کارگردانی رضا عباسی، کاری از گروه ادب و هنر شبکه چهار سیماست که در آن زندگی، سلوک علمی و فرهنگی و میراث پژوهشی ۲۶ چهره برجسته‌ی علوم انسانی و هنر ایران به تصویر کشیده می‌شود.

