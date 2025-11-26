ارسال 3 هزار اثر به چهارمین جشنواره چندرسانه ای میراث فرهنگی

به گزارش ایلنا، مهدی فرجی در گفت‌وگو با ستاد خبری چهارمین جشنواره ملی و بین المللی چندرسانه ای میراث فرهنگی اعلام کرد: آثار ارسالی در بخش داخلی طی روز گذشته از مرز 3 هزار اثر عبور کرد و این آثار شامل آثار سینمایی، سریال، آثار مستند، شعر، موسیقی، تئاتر، عکس، کتاب و مقاله، آثار رادیویی، تولیدات دیجیتال و فناوری های نوین و هوشمند هستند که با کیفیت ستودنی به دبیرخانه جشنواره چهارم چندرسانه ای میراث فرهنگی ارسال شده اند.

او با تاکید بر این که بیش از یکصد اثر برای حضور در بخش های مختلف جشنواره چندرسانه ای ایران از کشورهای دیگر به دبیرخانه جشنواره رسیده اند افزود: ورود این تعداد اثر تاکنون به بخش بین الملل جشنواره چندرسانه ای میراث فرهنگی خوزستان به معنای فعال بودن این بخش و باشکوه برگزار شدن جشنواره این دوره در بخش بین الملل است که قرار است دیماه سالجاری در خوزستان برگزار شود.

تهیه کننده و کارگردان مجموعه سریال تلویزیونی «نون خ» و کارگردان فیلم سینمایی «ناتوردشت» با اعلام این که تا شب گذشته در بخش تلویزیون و نمایش خانگی تعداد 172 اثر شامل سریال، نماهنگ و تیزر، گفت‌وگو و میزگرد و برنامه های ترکیبی و ... به دبیرخانه جشنواره ارسال شد افزود: در بخش فیلم و سینما نیز تعداد 659 اثر شامل فیلم بلند سینمایی ، فیلم کوتاه داستانی، فیلمنامه و طرح و ایده فیلمنامه، مستند بلند و نیمه بلند و مستند کوتاه به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

فرجی با اعلام این که در بخش رادیویی نیز تعداد 178 اثر شامل نمایش رادیویی، مستند رادیویی، برنامه ترکیبی و پادکست رادیویی به دبیرخانه چهارمین جشنواره ملی و بین المللی چند رسانه ای میراث فرهنگی که قرار است در آذرماه سالجاری در خوزستان برگزار شود افزود: 154 اثر در بخش شعر و موسیقی شامل اجراهای تکنوازی و گروه نوازی و شعر و ترانه به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است و در بخش مکتوب نیز 279 اثر مشتمل بر کتاب، رساله و مقاله و ایده و تجربه به دبیرخانه جشنواره چندرسانه ای میراث فرهنگی رسیده است.

دبیر چهارمین جشنواره ملی و بین المللی چندرسانه ای میراث فرهنگی اعلام کرد: در بخش میراث دیجیتال نیز تولیدات دیجیتال و محتوای تعاملی به همراه فناوری های نوین و زیرساخت های هوشمند شامل 140 اثر ارسالی هستند.

این تهیه کننده سینما و تلویزیون افزود: در بخش نمایش نیز 239 اثر مرتبط با هنرهای نمایشی شامل تئاتر عمارت، نمایشنامه خوانی و واقعه خوانی به دبیرخانه چهارمین جشنواره چندرسانه ای میراث فرهنگی ارسال شده است. در بخش عکس نیز 1050 قطعه عکس و در بخش میراث بانان آینده نیز 37 شرکت کننده حضور دارند.

مهدی فرجی تاکید کرد: تعداد شرکت کنندگان در چهارمین جشنواره ملی و بین المللی چندرسانه ای میراث فرهنگی تا شب گذشته به 1656 شرکت کننده رسیده است و در جشنواره چندرسانه ای میراث فرهنگی آثار ارسال شده در بخش بین الملل به بیش از یکصد اثر رسیده است.

