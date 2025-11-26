خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نمایش هشت فیلم مرمت‌شده ایرانی در جشنواره جهانی فیلم فجر

نمایش هشت فیلم مرمت‌شده ایرانی در جشنواره جهانی فیلم فجر
کد خبر : 1719205
لینک کوتاه کپی شد.

هشت فیلم شاخص سینمای ایران در بخش آثار مرمت‌شده چهل‌و‌سومین جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش درمی‌آید.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر، فیلم‌های «زیر درختان زیتون» به کارگردانی عباس کیارستمی، «دلشدگان» ساخته علی حاتمی، «کاغذ بی‌خط» به کارگردانی ناصر تقوایی، «درخت گلابی» ساخته داریوش مهرجویی، «اینجا چراغی روشن است» به کارگردانی رضا میرکریمی، «ایران سرای من است» اثر پرویز کیمیاوی، «نار و نی» به کارگردانی سعید ابراهیمی‌فر و «جاده‌های سرد» ساخته مسعود جعفری جوزانی آثار مرمت‌شده‌ای هستند که در این دوره از جشنواره روی پرده می‌روند.

این بخش با هدف حفظ و احیای میراث سینمای ایران و فراهم کردن امکان تماشای نسخه‌های مرمت‌شده‌ فیلم‌های شاخص سینما، در جشنواره گنجانده شده است.

چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر به دبیری سیدروح‌الله حسینی از پنجم تا دوازدهم آذر ماه در شهر شیراز برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات