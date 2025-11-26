اکران «مرد خاموش» از هفته اول دی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم، فیلم سینمایی «مرد خاموش» به کارگردانی احمد بهرامی و تهیه‌کنندگی محمد حسینخانی با مدیریت فیلمبردای مسعود امینی‌تیرانی در چهل‌و سومین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر شیراز به ریاست هیات داوران نوری بیلگه جیلان فیلمساز مطرح ترکیه، برای مخاطبان ایرانی و بین‌المللی به نمایش درمی‌آید.

چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر از پنجم تا دوازدهم آذر ۱۴۰۴ در شهر شیراز برگزار می‌شود.

فیلم «مرد خاموش» پس از حضور در جشنواره جهانی فیلم فجر از هفته اول دی‌ماه به اکران عمومی در سینماها درمی‌آید.

فیلم «مرد خاموش» روایتگر زندگی شخصی یک مرد میانسال است که مالک یک روستای خالی از سکنه بوده و به تنهایی روزگار سپری می‌کند.

علی باقری تک بازیگر این فیلم است. روایت این فیلم سیاه و سفید بدون دیالوگ پیش می‌رود و داستان صرفا از طریق تصاویر بازگو می‌شود.

«مرد خاموش» به همراه فیلم‌های «دشت خاموش» و «شهر خاموش» با عنوان سه‌گانه خاموش در آثار بهرامی شناخته می‌شود.

پخش بین‌الملل فیلم توسط کمپانی دریم لب به مدیریت نسرین میرشب انجام می‌شود.

عوامل فیلم مرد خاموش عبارتند از نویسنده و کارگردان: احمد بهرامی، تهیه‌کننده: محمد حسینخانی، مدیر فیلمبرداری: مسعود امینی تیرانی، بازیگر: علی باقری، مدیر تولید: حسین بشگرد، مدیر هنری پروژه: ناهید صدیق، مجری طرح: محمود بهرامی (خانه فیلم پارسیان)، طراحی و ترکیب صدا: حسن مهدوی، مدیر صدابرداری: وحید رضویان، تدوین و طراح تیزر: مصطفی وزیری، طراح گریم: پدرام زرگر، طراح صحنه و لباس: جاوید جاویدنیا، مدیر تدارکات: دانیال داورزنی، طراحی و اجرای جلوه‌های بصری: امین انتشاری، طراح جلوه‌های ویژه میدانی: حمید رسولیان، آهنگساز: فؤاد قهرمانی، عکاس: یونس امینی تیرانی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: بیژن حجازی، دستیار اول فیلمبردار: مهدی حسینی، منشی صحنه: مهران رضایی، تصحیح رنگ: سامان مجدوفایی، تصویربردار پشت صحنه: اهورا بهرامی، طراح پوستر: احسان برآبادی، تیتراژ: محمدرضا دوستی، مدیر روابط عمومی: نغمه دانش آشتیانی.

