خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

راهیابی «پلان آخر بازی» به جشنواره فیلم آنتاکیا

راهیابی «پلان آخر بازی» به جشنواره فیلم آنتاکیا
کد خبر : 1719184
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم سینمایی «پلان آخر بازی» به نویسندگی و کارگردانی پیمان شاهبد به بخش مسابقه جشنواره آنتاکیا راه یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی پروژه، فیلم سینمایی «پلان آخر بازی» به نویسندگی و کارگردانی پیمان شاهبد، در ادامه حضور در جشنواره‌های جهانی، به سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم آنتاکیا در ترکیه راه یافت.

جشنواره بین‌المللی آنتاکیا ANTAKYA، در سال ۲۰۱۳ تأسیس شد. هدف این رویداد، کمک به پیشرفت سینما و دیده‌شدن بین‌المللی آثار، تقویت نقش سینمای مدیترانه به‌عنوان یک نقطه تلاقی پر جنب‌وجوش، تقویت تعامل بین جامعه محلی، هنرمندان و آثار آن‌ها از طریق فعالیت‌های متنوع فرهنگی و هنری، تحریک تولید فیلم‌های جدید از طریق رقابت جشنواره‌ای و اطمینان از اینکه این آثار مخاطبان خود را پیدا می‌کنند، عنوان شده است.

سیزدهمین دوره آنتاکیا ۲۴ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ (۳ تا ۹ آذرماه ۱۴۰۴) در ترکیه برگزار می‌شود.

این فیلم سینمایی پیش‌ازاین، نامزد بهترین فیلم آسیا NETPAC از سی و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی کلکته شده و به جشنواره‌های بین‌المللی بوستون آمریکا (دوره ۴۱)، تورین ایتالیا (دوره ۴۲)، خیرونا (دوره۳۷) و مولف رباط مراکش (دوره ۳۰) نیز راه یافته است.

در خلاصه داستان «پلان آخر بازی» آمده است: «پس از غیبتی طولانی، بازیگری مشهور، بار دیگر به دنیای سینما بازمی‌گردد تا در فیلمی، بازی کند. در روایت زندگی کارگردان، بازیگران و عواملی که در راه لوکیشن فیلم‌برداری هستند، رگه‌های مشترکی پدید می‌آید؛ تا آن‌ها در آخرین برداشت‌های پلان آخر، به مفاهیم تازه‌ای از زندگی برسند.»

مرجان قمری، اتابک نادری، مریم قاسمی، مسیحا یوسفی، ندا جلالی، بهرام نوروزی، جلال اعتصامی، آرمان پیراسته، عادل خندان، سولماز نادری، کیمیا حاجی ابراهیمی، صبا فدایی حسینی، پیمان دارابیان و رضا مؤمنی، در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند و پخش بین‌الملل اثر را مجموعه دریچه سینما، بر عهده دارد.

عوامل فیلم «پلان آخر بازی» عبارتند از:

نویسنده و کارگردان: پیمان شاهبد، تهیه‌کننده: محمد احمدی، مجری طرح و سرمایه‌گذار: پریسا رمضانی، مدیر فیلم‌برداری: یونس سبزی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: حمیدرضا ازوجی، دستیار دوم کارگردان: عادل خندان، تدوین: سید مسعود امامی، طراح صدا: آرش قاسمی، صدابردار: امیرعباس علیرضایی، تصحیح رنگ و نور: سامان مجد وفایی، آهنگ‌ساز: مازیار یونسی، طراح گریم: محمد قومی، طراح صحنه و لباس: بهرام نوذری، مدیر تولید و تدارکات: جلال اعتصامی، منشی صحنه: شقایق صادق، عکاس: مهدی رمضانی، مدیر امور بین‌الملل: سامیه طاهری، مدیر رسانه‌ای: مریم رودبارانی و روابط‌عمومی: علی کشاورز.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات