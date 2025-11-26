راهیابی «پلان آخر بازی» به جشنواره فیلم آنتاکیا

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی پروژه، فیلم سینمایی «پلان آخر بازی» به نویسندگی و کارگردانی پیمان شاهبد، در ادامه حضور در جشنواره‌های جهانی، به سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم آنتاکیا در ترکیه راه یافت.

جشنواره بین‌المللی آنتاکیا ANTAKYA، در سال ۲۰۱۳ تأسیس شد. هدف این رویداد، کمک به پیشرفت سینما و دیده‌شدن بین‌المللی آثار، تقویت نقش سینمای مدیترانه به‌عنوان یک نقطه تلاقی پر جنب‌وجوش، تقویت تعامل بین جامعه محلی، هنرمندان و آثار آن‌ها از طریق فعالیت‌های متنوع فرهنگی و هنری، تحریک تولید فیلم‌های جدید از طریق رقابت جشنواره‌ای و اطمینان از اینکه این آثار مخاطبان خود را پیدا می‌کنند، عنوان شده است.

سیزدهمین دوره آنتاکیا ۲۴ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ (۳ تا ۹ آذرماه ۱۴۰۴) در ترکیه برگزار می‌شود.

این فیلم سینمایی پیش‌ازاین، نامزد بهترین فیلم آسیا NETPAC از سی و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی کلکته شده و به جشنواره‌های بین‌المللی بوستون آمریکا (دوره ۴۱)، تورین ایتالیا (دوره ۴۲)، خیرونا (دوره۳۷) و مولف رباط مراکش (دوره ۳۰) نیز راه یافته است.

در خلاصه داستان «پلان آخر بازی» آمده است: «پس از غیبتی طولانی، بازیگری مشهور، بار دیگر به دنیای سینما بازمی‌گردد تا در فیلمی، بازی کند. در روایت زندگی کارگردان، بازیگران و عواملی که در راه لوکیشن فیلم‌برداری هستند، رگه‌های مشترکی پدید می‌آید؛ تا آن‌ها در آخرین برداشت‌های پلان آخر، به مفاهیم تازه‌ای از زندگی برسند.»

مرجان قمری، اتابک نادری، مریم قاسمی، مسیحا یوسفی، ندا جلالی، بهرام نوروزی، جلال اعتصامی، آرمان پیراسته، عادل خندان، سولماز نادری، کیمیا حاجی ابراهیمی، صبا فدایی حسینی، پیمان دارابیان و رضا مؤمنی، در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند و پخش بین‌الملل اثر را مجموعه دریچه سینما، بر عهده دارد.

عوامل فیلم «پلان آخر بازی» عبارتند از:

نویسنده و کارگردان: پیمان شاهبد، تهیه‌کننده: محمد احمدی، مجری طرح و سرمایه‌گذار: پریسا رمضانی، مدیر فیلم‌برداری: یونس سبزی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: حمیدرضا ازوجی، دستیار دوم کارگردان: عادل خندان، تدوین: سید مسعود امامی، طراح صدا: آرش قاسمی، صدابردار: امیرعباس علیرضایی، تصحیح رنگ و نور: سامان مجد وفایی، آهنگ‌ساز: مازیار یونسی، طراح گریم: محمد قومی، طراح صحنه و لباس: بهرام نوذری، مدیر تولید و تدارکات: جلال اعتصامی، منشی صحنه: شقایق صادق، عکاس: مهدی رمضانی، مدیر امور بین‌الملل: سامیه طاهری، مدیر رسانه‌ای: مریم رودبارانی و روابط‌عمومی: علی کشاورز.

