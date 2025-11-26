«وعده صادق؛ افول آمریکا و نقش ایران در تولد نظم نوین جهانی» در کتابفروشیها
کتاب «وعده صادق» به قلم حجتالاسلام یونس یوسفی و محمدجواد سعدی، تحلیل مستند و ژرفی از زوال تدریجی امپراتوری آمریکا و نقش کلیدی ایران در شکلدهی به این نظم نوین جهانی ارائه میدهد.
به گزارش ایلنا، این اثر با استناد به منابع معتبر بینالمللی و نقلقولهایی از تحلیلگران و صاحبنظران غربی، تصویری روشن و قابل اتکا از این تحول بزرگ جهانی ترسیم میکند. نویسندگان در «وعده صادق» با بررسی ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی افول آمریکا، و با تحلیل رویدادهای سرنوشتسازی مانند عملیات «وعده صادق»، به خوبی نشان میدهند که چگونه معادلات قدرت در عرصه جهانی در حال دگرگونی بنیادین است. آنها با قلمی روان، پیچیدهترین مفاهیم استراتژیک و ژئوپلیتیک را به گونهای بیان کردهاند که برای طیف گستردهای از مخاطبان قابل درک باشد.
این کتاب توضیح میدهد که افول قدرتهای استکباری، فرآیندی تاریخی و اجتنابناپذیر است و جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر پشتوانههای غنی تمدنی و معنوی خویش، میتواند در معماری جهان نوین، جایگاهی شایسته و تأثیرگذار داشته باشد.
این کتاب نه فقط برای پژوهشگران، اساتید و فعالان حوزه سیاستگذاری، بلکه برای همه علاقهمندان به فهم تحولات عمیق بینالمللی، اثری ارزشمند و الهامبخش به شمار میآید.