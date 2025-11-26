خبرگزاری کار ایران
جدول نمایش فیلم‌های جشنواره جهانی فیلم فجر منتشر شد

جدول نمایش فیلم‌های چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر شامل اطلاعات سانس‌ها و زمان نمایش آثار در سالن‌های مختلف انتشار یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره جهانی فیلم فجر، در این دوره از جشنواره، فیلم‌ها در بخش‌های مسابقه بین‌الملل، جلوه‌گاه شرق، چشم‌انداز، زیتون شکسته، سینمای روز ترکیه، جشنواره جشنواره‌ها و فیلم‌های مرمت‌شده به نمایش درمی‌آیند.

در میان این فیلم‌ها، ۱۰ اثر از سینمای ایران و یا محصول مشترک ایران با سایر کشورها هستند.

فیلم‌های این دوره از جشنواره در هنرشهر آفتاب شیراز و همچنین در یک سالن از پردیس سینمایی امین تارخ شیراز به نمایش درمی‌آیند.

پیش‌فروش برخط بلیت‌های جشنواره از ساعت ۱۱ صبح سه‌شنبه چهارم آذرماه آغاز شده است و مخاطبان می‌توانند از طریق سامانه‌های آی‌تیکت، ایران تیک، گیشه ۷ و سینما تیکت، بلیت‌های جشنواره را به صورت نیم‌بها تهیه کنند.

جدول نمایش فارسی را اینجا مشاهده کنید.

