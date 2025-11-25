خبرگزاری کار ایران
تعطیلی موزه‌های پایتخت در پی تشدید آلودگی هوا
با تصمیم استانداری تهران و در پی افزایش غلظت آلاینده‌های جوی، تمامی موزه‌ها و اماکن فرهنگی–تاریخی تحت مدیریت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایتخت طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، ۵ و ۶ آذر ۱۴۰۴، تعطیل می‌شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، هم‌زمان با صدور اطلاعیه استانداری تهران درباره تعطیلی مراکز فرهنگی و گردشگری به‌دلیل تشدید آلودگی هوا، مجموعه موزه‌ها و اماکن تاریخی پایتخت که زیر نظر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اداره می‌شوند، در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، پنجم و ششم آذرماه ۱۴۰۴، پذیرای بازدیدکنندگان نخواهند بود.

بر اساس این تصمیم، موزه ملی ایران، موزه رضا عباسی، موزه آبگینه و سفالینه‌های ایران، موزه فرش ایران، موزه هنرهای ملی، موزه نقاشی پشت شیشه، مجموعه فرهنگی–تاریخی سعدآباد، مجموعه فرهنگی–تاریخی نیاوران و مجموعه میراث‌جهانی کاخ گلستان، در تاریخ‌های ذکرشده تعطیل هستند.

استانداری تهران اعلام کرده است که این اقدام با هدف کاهش ترددهای غیرضروری، پیشگیری از بروز مخاطرات تنفسی و فراهم‌سازی شرایط پایدارتر برای مدیریت بحران آلودگی هوا اتخاذ شده است. از سوی دیگر، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تاکید دارد که در شرایط مشابه—اعم از برودت شدید، آلودگی هوا یا سایر تصمیمات اضطراری—تمامی موزه‌های استانی، بناها و محوطه‌های تاریخی و نیز پایگاه‌های ملی و جهانی مطابق با مصوبات استانی عمل خواهند کرد.

