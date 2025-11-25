معرفی داوران ایرانی بخشهای مختلف جشنواره جهانی فیلم فجر
در آستانه آغاز به کار چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر، داوران ایرانی بخشهای مختلف این رویداد سینمایی معرفی شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره جهانی فیلم فجر، پنج سینماگر ایرانی در این دوره از جشنواره مسئولیت داوری در بخشهای مسابقه بینالملل، جلوهگاه شرق، چشمانداز و زیتون شکسته را برعهده دارند و آثار حاضر در این بخشها را در کنار داوران خارجی که اسامی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد، داوری میکنند.
محمود کلاری فیلمبردار، عکاس و کارگردان سرشناس سینمای ایران که تصاویر ماندگاری را در آثار سینمایی ثبت کرده است به همراه کریستف رضاعی آهنگساز مطرح، داوری بخش مسابقه بینالملل را در کنار داوران خارجی حاضر در این بخش انجام میدهند.
در بخش جلوهگاه شرق هدی زینالعابدین بازیگر، عهدهدار مسئولیت داوری است.
مهدی کرمپور فیلمنامهنویس و کارگردان در بخش چشمانداز که به فیلمهای اول و دوم کارگردانان میپردازد، داوری را برعهده دارد.
فرزاد موتمن کارگردان داور بخش زیتون شکسته این دوره از جشنواره است.
چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر به دبیری روحالله حسینی از پنجم تا دوازدهم آذرماه ۱۴۰۴ در شیراز برگزار میشود.