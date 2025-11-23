اکران مردمی فیلم «شاه نقش» با حضور بازیکنان پرسپولیس

به گزارش ایلنا، شب گذشته شنبه اول آذر فیلم سینمایی «شاه نقش» با حضور عوامل فیلم و بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس در موزه سینما به نمایش در آمد.

هواداران حاضر در موزه سینما هنگام ورود و خروج بازیکنان و عوامل فیلم استقبال گرمی داشتند؛ برخی از حاضران اشاره کردند که دیدن چهره های تیم محبوب در یک رویداد فرهنگی تجربه ای متفاوت و دلپذیر بود. همچنین عکاسان و نمایندگان رسانه ای که برای پوشش این رویداد دعوت شده بودند، ثبت لحظات گفت و گو و تصاویر گروهی را در دستور کار قرار دادند.

پیام نیازمند، علی علیپور، حسین کنعانی زادگان، سروش رفیعی، فرشاد احمدزاده، محمد خدابنده لو در این مراسم حضور داشتند. همچنین شاهد احمدلو کارگردان، بهرنگ علوی بازیگر و علی قائم‌مقامی تهیه کننده از عوامل فیلم حاضر در این مراسم بودند.

«شاه نقش» جدیدترین اثر سینمایی شاهد احمدلو است که این روزها در سینماهای کشور در حال اکران است.

