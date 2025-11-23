خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرهنگسرای نیاوران درگذشت هادی مرزبان را تسلیت گفت

فرهنگسرای نیاوران درگذشت هادی مرزبان را تسلیت گفت
کد خبر : 1718164
لینک کوتاه کپی شد.

فرهنگسرای نیاوران به مناسبت درگذشت هادی مرزبان پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش ایلنا، فرهنگسرای نیاوران با انتشار پیامی درگذشت هادی مرزبان بازیگر و کارگردان کشورمان را تسلیت گفت. 

در متن این پیام آمده‌ است: 

هادی مرزبان، کارگردان و بازیگر برجسته و خالق آثاری ماندگار در زمینه نمایش‌هویت‌مند و اصیل ایرانی بود. او در طول زندگی پُربار خود، آثار سرشار از ظرافت‌های هنری و دارای پیوندی عمیق با فرهنگ و تاریخ این سرزمین را کارگردانی کرد و به روی صحنه برد؛ آثاری ارزشمند که تا همیشه در خاطره اهالی هنرهای نمایشی زنده خواهدماند. 

درگذشت این هنرمند فقید را به خانواده محترم ایشان، خصوصاً سرکارخانم فرزانه کابلی، هنرمند پیش‌کسوت و همسر داغدار او، هنرمندان و علاقه‌مندان نمایش ایرانی، تسلیت می‌گوییم و از خداوند متعال برای او رحمت و آمرزش و برای بازماندگان، صبر و اجر آرزومندیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب