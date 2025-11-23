فرهنگسرای نیاوران درگذشت هادی مرزبان را تسلیت گفت
فرهنگسرای نیاوران به مناسبت درگذشت هادی مرزبان پیام تسلیتی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، فرهنگسرای نیاوران با انتشار پیامی درگذشت هادی مرزبان بازیگر و کارگردان کشورمان را تسلیت گفت.
در متن این پیام آمده است:
هادی مرزبان، کارگردان و بازیگر برجسته و خالق آثاری ماندگار در زمینه نمایشهویتمند و اصیل ایرانی بود. او در طول زندگی پُربار خود، آثار سرشار از ظرافتهای هنری و دارای پیوندی عمیق با فرهنگ و تاریخ این سرزمین را کارگردانی کرد و به روی صحنه برد؛ آثاری ارزشمند که تا همیشه در خاطره اهالی هنرهای نمایشی زنده خواهدماند.
درگذشت این هنرمند فقید را به خانواده محترم ایشان، خصوصاً سرکارخانم فرزانه کابلی، هنرمند پیشکسوت و همسر داغدار او، هنرمندان و علاقهمندان نمایش ایرانی، تسلیت میگوییم و از خداوند متعال برای او رحمت و آمرزش و برای بازماندگان، صبر و اجر آرزومندیم.