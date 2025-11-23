فرهنگسرای نیاوران درگذشت هادی مرزبان را تسلیت گفت

به گزارش ایلنا، فرهنگسرای نیاوران با انتشار پیامی درگذشت هادی مرزبان بازیگر و کارگردان کشورمان را تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده‌ است:

هادی مرزبان، کارگردان و بازیگر برجسته و خالق آثاری ماندگار در زمینه نمایش‌هویت‌مند و اصیل ایرانی بود. او در طول زندگی پُربار خود، آثار سرشار از ظرافت‌های هنری و دارای پیوندی عمیق با فرهنگ و تاریخ این سرزمین را کارگردانی کرد و به روی صحنه برد؛ آثاری ارزشمند که تا همیشه در خاطره اهالی هنرهای نمایشی زنده خواهدماند.

درگذشت این هنرمند فقید را به خانواده محترم ایشان، خصوصاً سرکارخانم فرزانه کابلی، هنرمند پیش‌کسوت و همسر داغدار او، هنرمندان و علاقه‌مندان نمایش ایرانی، تسلیت می‌گوییم و از خداوند متعال برای او رحمت و آمرزش و برای بازماندگان، صبر و اجر آرزومندیم.

