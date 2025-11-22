با پخت سمنو، نماز باران و اجتماع فاطمی؛
آیین فاطمی «نذر مادری» در تهران برگزار میشود
آیین «نذر مادری» همزمان با ایام فاطمیه در میدان امام حسین(ع) تهران برپا شده است؛ رویدادی ۳۰ ساعته که شامل پخت سمنو، برنامههای آیینی و برگزاری نماز باران است و با حضور خانوادههای شهدا، گروههای فرهنگی و جمعی از شهروندان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، همزمان با ایام فاطمیه، آیین سمنوپزان با عنوان «نذر مادری» دوم و سوم آذر با هدف استغاثه به ساحت حضرت فاطمه زهرا(س) برای بارش باران رحمت الهی، در میدان آئینی امام حسین(ع) برگزار میشود.
مراسم پخت سمنو از آیینهای اصیل و کهن ایرانی است که پیوندی ژرف میان سنتهای ملی و باورهای مذهبی شیعه برقرار میکند. این آیین نمادی از برکت، مهربانی و صبر است و برگزاری آن به صورت جمعی، جلوهای از وحدت، همدلی و پیوند اجتماعی میان مومنان است.
ویژهبرنامه «نذر مادری» در روز یکشنبه دوم آذر ساعت ۱۵ با سخنرانی کوتاهی درباره آیین سمنوپزان و روشن کردن دیگهای سمنو با حضور خانوادههای معظم شهدا، مسئولان فرهنگی و مردم مومن آغاز میشود.
فرایند پخت سمنو حدود ۳۰ ساعت ادامه خواهد داشت و به صورت همزمان، برنامههای فرهنگی و مذهبی متنوعی شامل قرائت دعا، حلقههای ذکر، گفتوگوهای فرهنگی، اجرای سرودهای فاطمی و حضور چهرههای هنری و فرهنگی در میدان امام حسین(ع) برگزار میشود.
«نذر مادری» شامل سه بخش اصلی «پخت سمنو»، «اجرای برنامههای هنری و نمایشی مانند چهارپایهخوانی، تعزیه، نقالی و...» و «نماز باران و اجتماع بزرگ فاطمی» است.
در اجتماع بزرگ فاطمی در روز شهادت که دوشنبه سوم آذر از ساعت ۱۴ تا ۱۷ برگزار میشود، ابتدا نماز باران به امامت آیتالله سید محمد قائممقامی برپا خواهد شد و سخنرانی حجتالاسلام مهدی حسنآبادی، شعرخوانی احمد بابایی و مرثیهخوانی مداحان شاخصی چون حیدر خمسه، حسن حسینخانی، سید علی مومنی، محمد فصولی و علی پناهی دیگر بخشهای مراسم خواهد بود.
توزیع سمنو در میان شرکتکنندگان در مراسم، در روز دوشنبه سوم آذر همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) از ساعت ۱۹ آغاز میشود.
مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۲ و فرهنگسرای عترت به عنوان دبیرخانه اجرایی برنامه، امکانات لازم برای پخت ۴۰ دیگ سمنو را فراهم خواهد کرد و دیگر فرهنگسراهای تهران نیز در برگزاری برنامه مشارکت خواهند داشت.