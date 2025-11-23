«زن، زندگی، آزادی» از منظر فقه/ حجاب اجباری یا قانون دینی؟

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، کتاب «حجاب و سیاست (پرسش و پاسخ درباره دخالت حکومت در مسئله حجاب)» اثر روح الله جلالی در مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی تهیه و در ۱۳۶ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.

فراتر از مباحث تعیین شده درباره اصل حجاب، مسئله «حجاب اجباری» و الزام آن در ایران به نحوی دخالت سیاست در امر حجاب، با پیچیدگی‌ها و پرسش‌های متعددی در حوزه شرع، قانون، انسانیت، عقلانیت و تاریخ این پدیده جنجالی روبروست.

اثر حاضر به بررسی یکی از مهمترین مسائل اجتماعی و دینی یعنی الزام به حجاب می‌پردازد.

این اثر با رویکرد مستند و علمی، پرسش‌های رایج درباره حجاب اجباری را تحلیل کرده و به نقد و بررسی ابعاد دینی، تاریخی، اجتماعی و قانونی آن می‌پردازد.

این نوشتار با گردآوری و پاسخ به مهمترین پرسش‌ها و انتقادها در حوزه الزام به حجاب یا همان حجاب اجباری و پاسخ به آن‌ها درصدد آگاه‌سازی مخاطب و گشودن دریچه‌ای برای نگاهی واقعی‌تر به این پدیده است.

این کتاب که حاصل پژوهش‌های ژرف و پاسخگویی به پرسش‌های پرشمار دانشجویان و پژوهشگران است، می‌کوشد تصویری روشن از این مسئله ارائه دهد به خوانندگان یاری برساند تا با بینشی جامع‌تر، این پدیده تحلیل کنند.

چون مسائل طرح شده در این کتاب، جوانب متعدد داشته و به صورت زنجیروار به هم متصل است، بسیاری از مسائلی که در حین مطالعه پاسخ برای خواننده پیش خواهد آمد، در سؤالات دیگر پاسخ داده شده است و باید از مطالعه‌ای جامع، این مسائل حل گردد. پس مطالعه منظومه‌ای در این اثر اهمیت داشته و با نگاه جزیره‌ای، بسیاری از سؤالات، به پاسخ خواهد ماند.

عناوین پرسش‌هایی که در این کتاب پاسخ داده شده است، عبارتند از: شرعی بودن حجاب اجباری، تحمیل حجاب بر غیر مسلمانان، حجاب در سایر کشورهای اسلامی، حجاب و قوانین کشور، حجاب و آزادی فردی، حجاب و اولویت‌ها، حجاب و دین گریزی، حجاب و تهدید انگاری زنان، تأثیر حجاب بر عفاف، قبح تحمیل حکومتیِ حجاب و بی‌حجابی، حجاب و دیدگاه امام خمینی (ره) پیش از انقلاب، جداسازی زنان و مردان، حجاب و گشت ارشاد، نظام ج. ا. ا و شعار #زن‌زندگی‌آزادی، قانون حجاب یا حفظ نظام.

علاقمندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www. bustaneketab. ir مراجعه کنند.

انتهای پیام/