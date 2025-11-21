جایزه بهترین فیلم ایدفا به مستندسازان ایرانی رسید

به گزارش ایلنا، روز گذشته پنح‌شنبه، ۲۹ آبان‌ماه برندگان سی‌وهشتین دوره جشنواره مستند ایدفا در آمستردام معرفی شدند و در بخش مسابقه بین‌الملل جایزه بهترین فیلم به «روباه و ماه صورتی» به کارگردانی مشترک مهرداد اسکویی و ثریا خلاقی تعلق گرفت و در بخش مسابقه «انویژن» هم مستند «گذشته آینده استمراری» به کارگردانی مرتضی احمدوند و فیروزه خسروانی جایزه بهترین فیلم را گرفت.

این دو فیلم که هر دو تولید مشترک با کشورهای دیگر هستند، جایزه نقدی ۱۵ هزار یورویی دریافت می‌کنند.

جشنواره بین المللی فیلم مستند آمستردام (IDFA) بزرگترین جشنواره فیلم مستند جهان است که از سال ١٩٨٨ در شهر آمستردام هلند به صورت سالانه برگزار می‌شود.

