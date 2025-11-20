به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در دومین روز سفر خود به استان زنجان، با همراهی استاندار، نماینده مردم و مدیران محلی، از غار کتله‌خور در شهرستان گرماب بازدید کرد؛ غاری که به‌عنوان یکی از شگفت‌انگیزترین پدیده‌های طبیعی ایران، ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور را دارد.

صالحی‌امیری در این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد غار گفت: امروز توفیق پیدا کردیم همراه با مسئولان استان از این غار زیبا و شگفت‌انگیز دیدن کنیم. از مردم عزیز ایران دعوت می‌کنم حداقل یک‌بار این غار را از نزدیک مشاهده کنند؛ چرا که جلوه‌های بی‌بدیل طبیعت و زیباترین مناظر خلقت در این مکان قابل رویت است.

وی با تاکید بر اینکه توسعه غار کتله‌خور از مطالبات جدی مردم و مدیران محلی است، اظهار کرد: این غار باید توسعه پیدا کند، ظرفیت‌های جدید آن شناسایی شود و امکان بهره‌برداری گسترده‌تر از آن برای گردشگران سراسر کشور فراهم شود. وزارتخانه خود را موظف می‌داند که با تمام توان از این روند حمایت کند.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه با اشاره به ضرورت بهبود مسیرهای دسترسی، گفت: تکمیل جاده منتهی به غار یکی از پیش‌نیازهای جدی توسعه گردشگری در گرماب است و این موضوع را با وزیر مربوطه و در سطح ملی پیگیری خواهم کرد.

او همچنین بر لزوم فراهم‌سازی شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران در توسعه امکانات گردشگری غار تاکید کرد و افزود: ایجاد زیرساخت‌های رفاهی و تسهیل حضور گردشگران، با جدیت دنبال می‌شود.

صالحی‌امیری یکی از مهم‌ترین اصول سیاستگذاری دولت در حوزه گردشگری را انتقال مستقیم منافع اقتصادی به مردم جامعه میزبان دانست و در این‌باره گفت: تاکید ما این است که منافع ناشی از توسعه گردشگری باید به مردم همین شهر و همین منطقه بازگردد. مقرر شد استاندار کمیته‌ای تشکیل دهند تا با اختیارات لازم، سازوکاری برای بهره‌مندی مردم گرماب و روستاهای اطراف از ظرفیت این غار تعیین شود.

وزیر میراث‌فرهنگی آینده گردشگری منطقه را روشن توصیف کرد و افزود: مطمئن هستم با جهت‌گیری‌های مدیریتی و نگاه توسعه‌محور استان زنجان، روزی فرا خواهد رسید که گرماب و این غار شگفت‌انگیز به یکی از مقاصد اصلی سفر گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود.

«زرین‌غار» به پشتوانه مطالعات جامع به یک مقصد گردشگری ملی و بین‌المللی تبدیل خواهد شد

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در دومین روز سفر خود به استان زنجان و در جریان بازدید از زرین‌غار شهرستان خدابنده، با تاکید بر ضرورت تدوین طرح جامع فنی ـ مدیریتی برای این غار، اعلام کرد: دولت با رویکردی بلندمدت و مبتنی بر توسعه پایدار، زرین‌غار را در فهرست پروژه‌های اولویت‌دار گردشگری کشور قرار می‌دهد.

وی با اشاره به ضرورت آغاز فوری مطالعات کارشناسی افزود: آنچه اکنون با اطمینان می‌توان بیان کرد، این است که استاندار باید در سریع‌ترین زمان، با هماهنگی نماینده شریف منطقه، یک مشاور متخصص برای انجام مطالعات جامع فنی و مدیریتی زرین‌غار انتخاب کند. پس از نهایی‌شدن این مطالعات، تصمیم‌گیری در شورای برنامه‌ریزی استان صورت خواهد گرفت و پروژه وارد فاز عملیاتی می‌شود.

وزیر میراث‌فرهنگی زرین‌غار را «یک ظرفیت استراتژیک در مقیاس ملی» خواند و ادامه داد: وزارتخانه آمادگی کامل دارد تا پس از تصویب طرح جامع، زرین‌غار را به عنوان مقصد گردشگری معرفی کند و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های آماده‌سازی را تامین کند. شرط نخست، یک مطالعه جامع، دقیق و مبتنی بر رویکرد توسعه پایدار است.

او با تشریح ضرورت ایجاد زیرساخت‌های استاندارد در محدوده غار اظهار داشت: برای شکل‌گیری یک سایت گردشگری حرفه‌ای، باید فضاهای اقامتی، پارکینگ، مسیرهای دسترسی، تأسیسات آب و برق، خدمات رفاهی و سازوکارهای مدیریت بازدید طراحی شود. تجربه موفق غار علیصدر و کتله‌خور نشان می‌دهد که ایجاد زیرساخت مناسب چگونه می‌تواند یک سایت طبیعی را به مقصدی ملی و جهانی تبدیل کند. زرین‌غار نیز این ظرفیت را به نحو برجسته‌ای دارد.

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت نگاه راهبردی به آینده این غار تصریح کرد: تصمیم‌گیری درباره زرین‌غار نباید مقطعی، احساسی یا شتاب‌زده باشد. دانشگاه تهران، انجمن غارشناسی ایران و نهادهای علمی دیگر که مطالعات پیشین انجام داده‌اند باید در این روند مشارکت کنند تا یک تصمیم بلندمدت، علمی و پایدار اتخاذ شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با قدردانی از همراهی مسئولان محلی و مردم منطقه گفت: از استاندار، فرماندار، بخشدار، امام‌جمعه، نمایندگان و همه عزیزانی که با تلاش و دلسوزی پیگیر موضوعات استان هستند قدردانی می‌کنم. دولت با تمام توان در کنار مردم خواهد بود و این اطمینان را می‌دهم که زرین‌غار با جدیت در دستور کار قرار می‌گیرد.

او با اشاره به امکان ایجاد یک مسیر گردشگری ترکیبی همدان–زنجان–خدابنده افزود: زرین‌غار در کنار غار علیصدر و کتله‌خور می‌تواند یک نوار گردشگری بی‌بدیل ایجاد کند؛ مسیری که هم خانواده‌های ایرانی و هم گردشگران بین‌المللی بتوانند از ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و تاریخی آن بهره‌مند شوند. این منطقه در آینده نزدیک می‌تواند به یکی از کانون‌های اصلی گردشگری ایران تبدیل شود.

صالحی‌امیری در پایان با اشاره به «چهره نوین زنجان» و «رشد چشمگیر حوزه‌های مختلف در استان» خاطرنشان کرد: تحولات امروز زنجان نشان‌دهنده یک اراده جمعی برای توسعه است و ما خود را موظف می‌دانیم در این مسیر پشتیبان استان باشیم. زرین‌غار یکی از پروژه‌هایی خواهد بود که ثمرات آن برای سال‌ها و برای نسل‌های آینده باقی می‌ماند.

