صالحی امیری:
توسعه گردشگری زیارتی، اولویتی راهبردی است
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در دومین روز از سفر استانی خود به زنجان، ظهر پنجشنبه ۲۹ آبانماه ۱۴۰۴ با حضور در شهرستان خدابنده، مزار شریف قیدار نبی(ع) را زیارت و از مجموعه تاریخی–فرهنگی این آستان بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، در ادامه برنامههای سفر دو روزه به استان زنجان، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ظهر امروز پنجشنبه ۲۹ آبانماه ۱۴۰۴ وارد شهرستان خدابنده شد و با حضور در آستان مقدس قیدار نبی(علیه السلام)، ضمن زیارت این مکان متبرک، از بخشهای مختلف مجموعه بازدید و آخرین وضعیت حفاظت، مدیریت و برنامههای توسعهای این میراث ارزشمند را بررسی کرد.
صالحیامیری در حاشیه این بازدید با اشاره به جایگاه ممتاز قیدار نبی(علیه السلام) در منظومه میراث معنوی کشور، تاکید کرد: این آستان نهتنها یک بنای تاریخی، بلکه سرمایهای هویتی و محور مهمی برای توسعه گردشگری مذهبی و فرهنگی استان زنجان بهشمار میرود.
وی با بیان اینکه میراث معنوی بخشی جداییناپذیر از امنیت فرهنگی و انسجام اجتماعی ایران است، افزود: صیانت از چنین اماکنی، نیازمند رویکردی ترکیبی و راهبردی است که هویت، معنویت و توسعه را همزمان مدنظر قرار دهد.
وزیر میراثفرهنگی همچنین بر ضرورت تدوین برنامه جامع ارتقای زیرساختهای گردشگری قیدار نبی(علیه السلام) شامل ساماندهی محوطه، ارائه خدمات فرهنگی–زیارتی و افزایش ظرفیتهای پذیرش زائران تأکید کرد و گفت: وزارتخانه حمایتهای لازم را در چارچوب سیاستهای کلان توسعه گردشگری مذهبی بهعمل خواهد آورد.