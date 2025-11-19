به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم موج کیش، مسعود رهبری (مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش)، اسدالله علیزاده (معاون فرهنگی و هنری سازمان منطقه آزاد کیش)، علیرضا تابش، مجید برزگر، محمد حمیدی‌مقدم، سیاوش چراغی‌پور، محمدعلی حائری(مدیر هنری سازمان منطقه آزاد کیش)، احسان عبدی‌پور و ابراهیم حصاری اعضای شورای سیاست‌گذاری جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه کیش در پنجمین دوره برگزاری این رویداد هستند.

این اعضا با تشکیل جلسه‌ای در تهران ضمن صحبت درباره زمان بندی و نحوه اجرای رویداد، موضوعاتی از جمله تعامل با جشنواره‌های خارجی، مفاد فراخوان و … را نیز بررسی کردند.

گفتنی است ابراهیم حصاری دبیر و سیاوش چراغی‌پور دبیر اجرایی این رویداد هستند.

پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم موج کیش با هدف معرفی استعدادهای نو در عرصه فیلم کوتاه و ارتقای سطح تبادلات فرهنگی اواخر بهمن ۱۴۰۴ در جزیره کیش برگزار خواهد شد. فراخوان و برنامه‌های جنبی این رویداد در روزهای آتی منتشر و اعلام خواهد شد.



