معرفی شورای سیاست‌گذاری جشنواره بین‌المللی فیلم موج کیش

معرفی شورای سیاست‌گذاری جشنواره بین‌المللی فیلم موج کیش
اعضای شورای سیاست‌گذاری پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه موج کیش معرفی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم موج کیش، مسعود رهبری (مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش)، اسدالله علیزاده (معاون فرهنگی و هنری سازمان منطقه آزاد کیش)، علیرضا تابش، مجید برزگر، محمد حمیدی‌مقدم، سیاوش چراغی‌پور، محمدعلی حائری(مدیر هنری سازمان منطقه آزاد کیش)، احسان عبدی‌پور و ابراهیم حصاری اعضای شورای سیاست‌گذاری جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه کیش در پنجمین دوره برگزاری این رویداد هستند.

این اعضا با تشکیل جلسه‌ای در تهران ضمن صحبت درباره زمان بندی و نحوه اجرای رویداد، موضوعاتی از جمله تعامل با جشنواره‌های خارجی، مفاد فراخوان و … را نیز بررسی کردند.
گفتنی است ابراهیم حصاری دبیر و سیاوش چراغی‌پور دبیر اجرایی این رویداد هستند.
پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم موج کیش با هدف معرفی استعدادهای نو در عرصه فیلم کوتاه و ارتقای سطح تبادلات فرهنگی اواخر بهمن ۱۴۰۴ در جزیره کیش برگزار خواهد شد. فراخوان و برنامه‌های جنبی این رویداد در روزهای آتی منتشر و اعلام خواهد شد.
 

