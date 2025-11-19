رئیس رسانه ملی در دیدار با اهلقلم مطرح کرد؛
نویسندگان پیشران تحول و روایتگر حقیقت
رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به اهتمام رسانه ملی در جبران کمکاریهای صورتگرفته به حوزه کتاب، نویسندگی را منشأ حرکت و شروع برنامهسازی در رادیو و تلویزیون دانست و گفت: اگر اهلقلم نباشند، رسانه وجود ندارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، پیمان جبلی در نشستی صمیمانه با جمعی از نویسندگان که عصر روز چهارشنبه، ۲۸ آبانماه بهمناسبت روز کتاب و هفته کتابخوانی برگزار شد، عنوان کرد: نویسندگان و اهالی قلم به معنای آغاز رسانه، موتور محرک، پیشران و جهتدهنده به رسانه هستند.
وی افزود: عمق رسانه ملی زمانی بیشتر میشود که قلم در آن پررنگ شود.
جبلی نگارش و نویسندگی را منشأ حرکت و شروع برنامهسازی در رادیو و تلویزیون دانست و اظهار کرد: وقتی در خدمت اهلقلمیم، یعنی در محضر آغازکنندگان کار رسانه هستیم. بخشی از جامعه بشری توسط نویسنده تربیت و هدایت میشوند. باید قدر این استعداد و نبوغ را بدانیم، چراکه اگر اهلقلم نباشند، رسانه وجود ندارد.
رئیس رسانه ملی در ادامه متذکر شد: جلسه با اهلقلم، نویسندگان و فیلمنامهنویسان نمادین است، اما تشریفاتی نیست و نشانه احترام، توجه و بازتوجه رسانه ملی به حوزه کتاب است. وی با اذعان به اینکه مسیر طی شده در دوره تحول هنوز به طور کامل طی نشده است، گفت: اما بدانیم همین مسیر باید از سالها قبل آغاز میشد.
اهتمام رسانه ملی در جبران کمکاریهای تاریخی در حوزه کتاب
جبلی با اشاره به اهتمام رسانه ملی در جبران کمکاریهای صورتگرفته به حوزه کتاب، عنوان کرد: رسانه ملی تعیینکننده و تأثیرگذار است و سند تحول نیز در این مسیر کمک میکند. ما در جنگ ۱۲روزه روسفید شدیم و همکارانمان با رشادت برابر دشمن ایستادگی کردند. درواقع روز حمله دشمن به صداوسیما روز شکست و سقوط روایت دشمن بود که با مقاومت و ایستادگی و شجاعت همکاران ما محقق شد.
رئیس سازمان صداوسیما تأکید کرد که بخشی مهم از این سربلندی رسانهای ثمره پایبندی ما به سند تحول است
وی با اشاره به اینکه در نخستین برخورد با تاریخ شفاهی و کتاب، نگاه برنامهساز این است که میزان دراماتیک بودن متن چقدر است، گفت: ما در این دوره به متن بهعنوان عنصری قابل اعتنا و توجه مینگریم.
بازنمایی اسطورهها نیازمند متون جذاب و پرکشش
جبلی افزود: مرکز فیلمنامه را با هدف تقویت تمرکز بر متن در این دوره راهاندازی کردیم. ما از اهلقلم که دغدغه تبدیل متن خود به فیلمنامه را دارند میخواهیم با ما همکاری کنند تا متناسب با اقتضائات تلویزیونی متن خود را بنویسند و با متون قوی، یاریرسان ما در پرداخت شیرین و جذاب به قلههای تاریخی باشند.
رئیس رسانه ملی با بیان اینکه یکی از چالشهای ما در نمایش اسوهها، متن نمایشی قدرتمند و قصه جذاب است گفت از همین رو به کتابهایی نیاز داریم که بتوانیم بهواسطه اقتباس از آنها دینمان را به شخصیتهای تاریخی و مفاخر ملی ادا کنیم.
وی با اشاره به مجموعههای نمایشی «پسران هور» و «ذهن زیبا» گفت: ما باید دغدغههای مشترک را پیدا کنیم. برای اولین بار امسال درباره یکی از مفاخر زنده کشور سریال ساختیم و در این سریال تشویق به کتابخوانی را در زندگی پرفسور بهاروند مدنظر داشتیم.
تولید اولین مجموعه نمایشی با موضوع جنگ 12روزه تا پایان سال
جبلی از عزم جدی رسانه ملی در روایتگری جنگ تحمیلی ۱۲روزه نیز سخن گفت و عنوان کرد: دشمن دست از تلاش برنمیدارد و همچنان میخواهد از شکست های خود پیروزی بسازد و بنابراین نگارش تاریخ برای دفاع از حقایق ضرورت دارد.
وی افزود: البته کارهای خوبی را شروع کردهایم و تا پایان سال نخستین مجموعه درباره جنگ تحمیلی ۱۲روزه ساخته میشود.
در ادامه این نشست، نویسندگان نکاتی را با رئیس رسانه ملی درباره همکاری با صداوسیما و نقش تبلیغی رسانه ملی در میان گذاشتند که مروری اجمالی بر آنها خواهیم داشت:
به حمایت نهادها و سازمانهای فرهنگی نیاز داریم
مریم عرفانیان، نویسنده و فعال فرهنگی در این نشست درباره فعالیتهای خود اظهار کرد: من ۶۰ عنوان کتاب چاپشده دارم و تأسیس انجمن ادبی نورا را خدا زمانی به دلم انداخت که لباس خادمی حرم امام رضا (ع) به تنم بود. این انجمن ادبی حامی مالی ندارد و آموزش داستان زندگینامه شهدا تحتنظر خودم دنبال میشود و اساتید پس از نگارش کامل روی آثار نظر میدهند.
وی تصریح کرد: بودجه فرهنگی انجمن از ۳۰ درصدی که نویسندگان از چاپ کتابشان به انجمن میدهند، فراهم میشود. به نظرم صرفاً چاپ کتاب مهم نیست، بلکه توزیع، دیده شدن و تعریف فعالیتهای انجمن برای عموم مهم است. ما به کیفیت کتابها اهمیت میدهیم و دنبال کمیت نیستیم. اکنون کتابهایی که به چاپ رسیده در قفسه انجمن باقیمانده، چراکه ما تجارت کتاب را بلد نیستیم. بنابراین به حمایت و تبلیغ نهادها و سازمانهای فرهنگی چون رسانه ملی نیاز داریم.
صداوسیما پیشانی نبرد با دشمن
حمید حسام نیز با اشاره به نقش رسانه ملی در جنگ ۱۲روزه گفت: صداوسیما پیشانی نبرد با دشمن بود. رسانه زلال و تأثیرگذار صداوسیما توانسته پیامرسانی و جریانسازی و واقعیت مردم مظلوم را در ایام جنگ منعکس کند.
وی با اشاره به زندگی اشخاصی مانند کونیکو یامامورا مادر شهیدی که تاریخ ژاپن و ایران را تجربه کرده است، گفت: این مادر شهید سرنوشت جالبی دارد؛ تولید سریال از این الگوی زن اسلامی در همه وجوه حتماً جذابیت دارد. وی بودایی بود و مسلمان شد و میتوان زندگی او را به تصویر کشید. امیدواریم آثار فاخری که صداوسیما پیشقراولش بوده، در مورد یامامورا هم تکرار شود.
حسام با بیان اینکه تنها نباید از رسانه ملی درخواست معرفی کتابها را داشت، بیان کرد: کتاب باید بهتماممعنا رصد شود تا نویسندگان شهرستانی ببینند که ازطریق رسانه ملی و شبکههای سراسری آثارشان معرفی میشود.
در جامعه ما کتاب به تلنگر نیاز دارد
گلعلی بابایی، نویسنده و پژوهشگر در ادامه این جلسه درخصوص حمله اسرائیل به ساختمان شیشهای گفت: این اتفاق حماسی و قابل روایت است و امیدواریم حتماً مستند شود.
وی ادامه داد: صداوسیما میتواند بهخوبی کتابهایی که مغفول ماندهاند را تبلیغ کند. خوشبختانه ما رهبری داریم که ادب و نشر را دیدهبانی میکنند و روی برخی آثار تقریظ مینویسند و آثار دیده میشوند، اما بسیاری از آثار چنین امکانی برایشان محقق نمیشود در جامعه ما کتاب به تلنگر نیاز دارد.
نقشآفرینی رسانه ملی در تبلیغ کتاب
حسین فتاحی هم با اشاره به وضعیت نگرانکننده کتاب عنوان کرد: بسیاری از ناشران شش ماه تا یک سال پذیرش کتاب ندارند و اگر منتشر کنند نیز با نسخ و تیراژ پایین چاپ میکنند.
وی تأکید کرد: این شرایط برای ما شایسته نیست. کم شدن تیراژ به خاطر گران شدن کاغذ و... است. اما برخی معتقدند ویترین کتاب وجود ندارد. کتاب معرفی نمیشود و صداوسیما میتواند نقش مؤثری در این میان داشته باشد. کمبود تبلیغ کتاب، جنگ رسانهای است و ضرر آن کمتر از حمله اسرائیل غاصب نیست. اگر به جایی برسیم که کتاب چاپ نشود، خودمان متضرر میشویم.
فتاحی گفت: کتاب باید هر هفته معرفی شود و ویترینی و تزئینی نباشد. اکنون از معدود اقلامیکه خانوادهها به خرید آن فکر نمیکنند، کتاب است و ناشران در حال ورشکسته شدن هستند.
روایت اول اکنون دغدغه همه ماست
محمدعلی جعفری هم ضمن اشاره به ۱۵ سال سابقه نویسندگیاش اظهار کرد: من ۲۵ عنوان کتاب نوشتم و به تربیت نویسنده پرداختم. اما در مواجهه شخصی خودم با رسانه ملی تجربیاتی داشتهام و همکاریها با چالشهایی مواجه بوده است.
وی با طرح این پرسش که چرا در طول سال نویسندهها کمتر موردتوجهاند، بیان کرد: در طول سال چهرهها در برنامهها حضور دارند، اما مثلاً در لحظاتی مانند سال نو یا بزنگاههای مناسبتی به نویسندهها نمیپردازند. بعد چطور انتظار داریم مخاطبان به کتاب توجه کنند. روایت اول و روایتگری حرفهای اکنون دغدغه همه ماست. بنابراین ظرفیتهای نویسندهها باید بازوی رسانه ملی در روایتگری باشند.
پیشرفت و تحول از فرهنگ آغاز میشود
سعید وزیری، نویسنده و شاهنامهپژوه نیز با اشاره به سالها تجربه تدریس شاهنامه عنوان کرد: تأثیر آموزش شاهنامه به معلمان بسیار است. معلمان میگویند بچهها تحتتأثیر رسانههای خارجی هستند. من معتقدم درک درست شرایط باید از آموزشوپرورش کشور شروع شود. معلمان ما کمتر کتاب میخوانند و نسبت به آن دغدغه ندارند.
وزیری اضافه کرد: همه دستاوردها، پیشرفتها و تحولات از فرهنگ آغاز میشود. باید روی فرهنگ متمرکز شد. باید به ایرانشناسی و شاهنامه بیشتر بپردازیم.
هفته کتاب؛ زنگ هشدار کتابخوانی
راضیه تجار، داستان نویس،نیز در ادامه نشست درباره هفته کتاب گفت: این هفته زنگ هشداری برای طول سال است. باید همواره به کتاب و کتابخوانی و نویسندگان عنایت داشت.
تجار بیان کرد: صداوسیما نفوذ بسیاری در خانهها دارد. در جنگ تحمیلی صداوسیما قوت قلب ما بود. وقتی رسانه ملی مورد هجمه قرار گرفت، ما همچنان اخبار را از این مرجع دنبال میکردیم و لذت بردیم که خیلی سریع آنتن به فعالیت ادامه داد و لحظهای قطع نشد. من مطمئنم ساختمان شیشهای دوباره ققنوسوار برمیخیزد.
رسانه ملی قرارگاه مقاومت
زهره یزدانپناه قرهتپه در ادامه با اشاره به بازدیدش از ساختمان شیشهای اظهار کرد: بعدازآن که اسرائیل شهید نصرالله را هدف قرار داد، در قتلگاه سیدحسن حاضر شدم و با خودم فکر کردم دشمن برای محو کردن این سید عزیز چندین تن مواد منفجره استفاده کرده است. لحظهای که تلویزیون را مورد هدف قرار دادند را هم تماشا کردم. به نظرم صداوسیما منعکسکننده صدای حقیقت بود که چندین موشک به آن زدند. بنابراین باید به رسانه ملی قرارگاه مقاومت گفت.
وی افزود: ما نویسندگان که از مقاومت مینویسیم کف میدانیم و جانمان را در دست گرفتهایم. ما نویسندگان تجربههای زیسته گوناگونی داریم که صرفاً در کولهپشتی ما وجود دارد. اگر صداوسیما واسطه ما با مسئولان باشد و ازطریق رسانه ملی صدای نویسندگان منعکس شود، حتماً تأثیرگذار خواهد بود و از سوی دیگر رسانه نیز میتواند از آنچه ما تجربه کردهایم بهره ببرد.
کتاب خواندن تمرین صبر است
محمدرضا شرفی خروشان نیز با بیان اینکه کتاب نیازمند شکیبایی صبر حوصله است و کتاب خواندن تمرین صبر است، اظهار کرد: شبکههای اجتماعی باعث گزیدهخوانی مردم شده و کوتاه خواندن ذائقه آنها را تغییر داده است. صداوسیما در کنار همه تولیدات اگر بتواند از این منظر به کتاب نگاه کند که به تمدن، انسانسازی و صبر ارتباط دارد، مهمتر است.
وی افزود: هرجا برای ادبیات کار میکند باید در رسانه ملی مجال دیده شدن پیدا کند. کتاب سلیقه، دیدگاه و حوصله مردم را عمیقتر میکند.
رسانه ملی باید نسبت به کتاب دغدغه ایجاد کند
جواد کلاته در ادامه جلسه ضمن اشاره به پایداری رسانه ملی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بیان کرد: رسانه ملی برنامه کتاب محور دارد. در جامعه فضای مجازی زده رسانه ملی باید نسبت به کتاب دغدغه ایجاد کند. وی تأکید کرد: کتاب نمیتواند تبلیغات کافی برای دیده شدن انجام دهند و اگر صداوسیمای پای کار کتاب نباشد شرایط بدتر میشود. رضا رسولی استاد دانشگاه و نویسنده نیز گفت: لحظاتی که آنتن رسانه ملی در جنگ تحمیلی ۱۲روزه مقتدرانه ایستادگی کرد، همه ما مفتخر شدیم و شجاعت معنای تازهای پیدا کرد.
فاطمه دولتی، نویسنده نیز در ادامه در مورد نقش شبکه پویا در معرفی کتابهای مناسب برای کودکان نکاتی را بیان کرد و از فعالیتهای این شبکه در حوزه کتاب، تقدیر کرد. سمانه خاکبازان نیز با تأکید بر اهمیت بازاندیشی در برنامههای تلویزیون اظهار کرد: اختصاص جایگاه پایانی کتاب در برنامهها مخاطب را ترغیب به خرید کتاب نمیکند.
بهزاد دانشگر، نویسنده هم در این نشست بیان کرد: ما یکی از وظایف خودمان را ترویج رمان انقلابی میدانیم. اگر صداوسیما در پخش و عرضه پای کار بیاید ما در این راه همه تلاشمان را میکنیم. مهدی فیروزجایی، داستاننویس نیز در این جلسه نکاتی را درباره اهمیت باز زندهسازی نشر سروش مورد تأکید قرار داد. شیرین زارعپور از آرزوی نگارش فیلمنامه در خصوص زندگی شهدا گفت و صادق کامیار هم نکاتی را درباره تولید اقتباس در رسانه ملی مطرح کرد.
بنابر این گزارش، در نشست مذکور جمعی از نویسندگان ازجمله جواد کلاته، صادق کرمیار، مهدی فیروزجایی، حمید حسام، رحیم مخدومی، راضیه تجار، مریم عرفانیان، گلعلی آقا بابایی، عباس حسیننژاد، سعید وزیری، سیده خدیجه حسینی، سمانه خاکبازان، محمدعلی گودینی، سعید علامیان، محسن ذوالفقاری، محمدرضا شرفی خبوشان، بهزاد دانشگر، نصرتالله محمودزاده، رضا کاشانی اسدی، مسعود امیرخانی، رضا رسولی، حسین فتاحی، زهره یزدانپناه قرهتپه، شیرین زارعپور، فاطمه دولتی، محمدعلی جعفری، محبوبه معظمی و مازیار حاتمی حضور داشتند.