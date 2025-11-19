ارائه خدمات هنر کارت بدون وقفه و اختلال ادامه دارد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، حیدر مرادی (مدیرعامل شرکت مهان‌اندیشان آکام )، با اشاره به اینکه این شرکت در سال ۱۳۹۸ ثبت رسمی شد، گفت: شرکت «مهان اندیشان آکام» از شرکت‌های زیر مجموعه صندوق اعتباری هنر است که با هدف ارائه خدمات رفاهی به هنرمندان سراسر کشور، به صورت یکپارچه و بدون محدودیت زمانی و جغرافیایی، فعالیت می‌کند.

وی افزود: این شرکت از سال ۱۳۹۹ صدور هنرکارت را به‌عنوان کارت شناسایی و اعتباری اعضای صندوق آغاز کرده است. هنرکارت علاوه بر شناسه هویت فرهنگی و هنری اعضای صندوق اعتباری هنر، تمامی تعاملات مالی آن‌ها از جمله وام، بیمه، کمک مستمری و… را پوشش می‌دهد. تاکنون حدود ۱۱۰ هزار هنرکارت برای هنرمندان صادر و ارسال شده است.

مرادی با اشاره به ادغام بانک آینده در بانک ملی گفت: از ابتدای آبان‌ماه صدور کارت جدید متوقف شد و از سال گذشته نیز بررسی بانک جایگزین آغاز شده است.

او تأکید کرد: هنرکارت به‌دلیل ماهیت ترکیبی شناسایی، بانکی و رفاهی نیازمند زیرساخت و توان اجرایی ویژه است. لازم است با ارزیابی امکانات، زیرساخت‌ها و توان اجرایی و مالی، بانک جدید صادرکننده هنرکارت‌های جدید را انتخاب نماییم.

مدیرعامل مهان‌اندیشان آکام با اشاره به تحت پوشش بودن ۹۸ رشته هنری در هنرکارت، به اجرای هفت کمپین فروش شامل خودرو، سه دوره موتورسیکلت، دوچرخه، بسته خواروبار و وام خرید کالا اشاره کرد و گفت: در همه این طرح‌ها محصولات با قیمت مناسب‌تر و شرایط ویژه نسبت به بازار به هنرمندان ارائه شده است.

او از تخصیص تسهیلات خرید کالا از طریق فروشگاه آنلاین مَ‌کارت در سال ۱۴۰۳ خبر داد و افزود: با همکاری تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات، بیش از ۵۰۰ نوع کالای مورد نیاز به هنرمندان عرضه شد و در قالب این طرح بیش از ۷ میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان تسهیلات تخصیص داده شد.

وی در ادامه تصریح کرد: تا پایان سال ۱۴۰۳ مجموع تسهیلات پرداخت‌شده در بخش‌های مختلف به حدود ۳۵۵ میلیارد تومان رسید. این وام‌ها بدون بهره یا کم‌بهره، بدون کارمزد و به‌صورت کاملاً الکترونیک ارائه شده‌اند.

مرادی در ادامه تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ نیز طبق توافقات انجام شده، ۳۰ میلیون تومان اعتبار خرید اقساطی در اختیار هنرمندان قرار گرفت. از میان ۱۴ هزار هنرمند دریافت‌کننده اعتبار در سراسر کشور، بیش از ۱۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خرید انجام شد و عموما خریداران در استان‌های تهران، خراسان رضوی، البرز، آذربایجان شرقی و خوزستان به عنوان پنج استان اول در خرید متمرکز بودند.

مدیر عامل شرکت مهان اندیشان آکام (هنر کارت) ادامه داد: در مدت سه ماهه حدود ۶۲ میلیارد تومان از این اعتبار توسط هنرمندان صرف خرید کالای دیجیتال (مانند موبایل و لپ تاپ)، سکه، زیورالات، طلای آب شده و خرید سوپرمارکتی شده است.

به گفته وی، این مهم نشانگر این است که اعتبار اختصاص یافته به صورت بهینه و هم با رویکرد مصرفی مورد نیاز زندگی و هم با نگاه سرمایه‌ای مورد استفاده قرار گرفته است.

مدیرعامل مهان‌اندیشان آکام همچنین از ارائه خدمات آزمایشگاهی در محل در استان‌های تهران و البرز و ارائه خدمات دندان‌پزشکی با تعرفه ویژه به دارندگان هنرکارت خبر داد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که شرکت م کارت بتواند در مسیر خدمت‌رسانی به اهالی شریف فرهنگ و هنر و رسانه گام‌های موثرتر و گسترده‌تری بردارد.

