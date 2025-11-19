به گزارش ایلنا، فرخنده جلالی (مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان) در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی موسیقی ایران، با اشاره به بستری شدن خالو قنبر در بیمارستان گفت: به دنبال بستری شدن خالو قنبر در بیمارستان دیشب به عیادتشان رفتم و امروز نیز معاون هنری ما در جریان امور درمانی ایشان است. با پزشکشان نیز صحبت شده؛ رگ‌های قلبشان مقداری گرفتگی دارد وآنژیو انجام شده و در حال حاضر وضعیتشان رو به بهبودی است. دیشب که کنارش بودم، مرتب می‌گفت: «خانم جلالی، من حالم خوب است. لطفاً بگویید مرخصم کنند؛ وقت کارم هست از کارم می‌مانم» خدا را شکر حال عمومی‌شان مناسب است و امیدواریم زودتر مرخص شوند.

جلالی در پاسخ به این پرسش که سرنوشت موزه‌ی خالو قنبر (که سال ۱۳۹۶ و هم‌زمان با ثبت شیوه نوازندگی او درفهرست میراث ناملموس کشور مطرح شده بود)، به کجا رسیده است، توضیح داد: در این زمینه اقدامی صورت نگرفته و پیگیری نشده است. بعید می‌دانم اداره‌کل ارشاد هم این موضوع را دنبال کرده باشد. تاکنون موزه‌ای برای ایشان ایجاد نشده است.

مدیرکل ارشاد هرمزگان درباره اقدامات انجام شده برای حمایت از موسیقی فولک و هنرمندان این حوزه در استان نیز گفت: در اردیبهشت‌ماه پیگیری کردیم و درجه یک هنری استاد راستگو صادر شد. این درجه هنری در مراسمی در نمایشگاه کتاب تهران توسط آقای وزیر به ایشان تقدیم شد.

وی درباره حمایت‌هایی که با توجه به شرایط جسمی خالو قنبر در نظر گرفته شده، افزود: این درجه هنری یکی از اقدامات مهم بود. همچنین به دلیل همکار بودن، افزایش حقوقی برایشان لحاظ شد. اما چون بازنشسته هستند و بازنشستگی‌شان با مدرک زیر دیپلم ثبت شده، تلاش کردیم حقوقشان حداقل بر اساس مدرک دکترا افزایش یابد که متأسفانه هنوز به نتیجه نرسیده است. با این حال، غیر از حقوق ماهانه، کمک‌های نقدی مستمر نیز از سوی ارشاد پرداخت می‌شود.

جلالی درباره وضعیت ثبت آثار و شیوه نوازندگی خالو قنبر نیز گفت: فرایند ثبت آثار در حال انجام است. ضبط تفکیکی آثار شروع و چند دوره ضبط انجام شده اما همچنان ادامه دارد. این کار با همکاری صدا و سیما و در استودیو یا به شکل مستقل در حال پیشرفت است.

وی با تأکید بر جایگاه خالو قنبر در موسیقی نواحی اظهار داشت: ایشان یکی از چهره‌های بین‌المللی موسیقی نواحی ایران هستند. شیوه نوازندگی ایشان ثبت ملی شده و افزون بر این، بخش عمده‌ای از شعرها، ترانه‌ها و آهنگسازی‌ها نیز از خودشان است. ویژگی روایت‌محور بودن آثار خالو قنبر از مهم‌ترین دلایل ماندگاری آن‌هاست؛ زیرا روایت‌ها و قصه‌های بومی زیست‌بوم هرمزگان را در قالب ترانه‌ها و آهنگسازی‌هایشان بازتاب می‌دهند و همین باعث ارتباط عمیق مردم با کارهای ایشان شده است.

جلالی در پایان درباره حمایت‌های اداره‌کل ارشاد هرمزگان از موسیقی نواحی گفت: سال گذشته میزبان جشنواره موسیقی نواحی کشور بودیم. هرمزگان از استان‌هایی است که در حوزه موسیقی نواحی حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد و همواره در این حوزه زبان‌زد بوده‌ایم. امسال نیز پیگیر هستیم تا دوباره میزبانی جشنواره ملی موسیقی نواحی را بر عهده بگیریم.

انتهای پیام/