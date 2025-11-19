خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری ۱۲ کارگاه آموزشی در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت»

برگزاری ۱۲ کارگاه آموزشی در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت»
کد خبر : 1716507
لینک کوتاه کپی شد.

۱۲ کارگاه آموزشی تخصصی درباره سینمای مستند، روایت، تصویربرداری، تولید مشترک و مصاحبه‌نگاری در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، ۱۲ کارگاه با حضور استادان ایرانی و خارجی در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» برگزار می‌شود.

عنوان این کارگاه‌ها عبارت است از «روایت نو در سینمای مستند»، «تولید فیلم مستند با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی»، «روایت‌های سیال: روایت‌های هیبرید بین مستند و داستان»، «مستند مونتاژ: از آرشیو تا ساخت معنا»، «داده به عنوان رفتارساز در مستند: ساخت مستندهای دیتافوکوس»، «عکاسی و تصویربرداری زیر آب»، «حداقل ابزار در تصویربرداری، حداکثر کیفیت در نتیجه»، «مصاحبه‌نگاری پیشرفته: استخراج روایت پنهان از مصاحبه‌شونده‌ها»، «تولید مشترک فیلم مستند» (چگونه معرفی کنیم، چگونه بسازیم و چگونه بفروشیم)، «روایت‌سازی و ثبت وقایع»، «مستند انیمیشن» (با نگاهی به فیلم روباه و ماه صورتی)، «استراتژی در خلق دوباره حقیقت» و «خلق جهان‌های VR و XR در فیلم مستند».

نام استادان و شرح و ویژگی هر کارگاه به زودی اعلام می‌شود. ثبت نام برای حضور در کارگاه‌ها در panel. irandocfest. ir انجام می‌شود.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از ۱۹ تا ۲۵ آذرماه با دبیری محمد حمیدی مقدم برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب