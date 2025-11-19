در پی آییننامه اجرایی حمایت از افزایش تولید پویانمایی با تصویب هیات وزیران؛
امکان خرید حق پخش پویانمایی بدون مالکیت IP برای صدا و سیما فراهم شد
هیات وزیران با تصویب آییننامه اجرایی بند (پ) ماده ۷۶ قانون برنامه هفتم، چارچوب جامع حمایت از تولیدات پویانمایی را از ایجاد زیرساختهای نوآوری تا پخش فرهنگی آثار توسط صدا و سیما و ارائه مشوقهای مالی و گمرکی، تصویب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی پویانمایی ایران، هیات وزیران در جلسه هفتم آبان ماه سال ۱۴۰۴ با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(بنیاد ملی پویانمایی ایران) و با همکاری وزارت آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای اجرایی و به استناد بند (پ) ماده (۷۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، آییننامه اجرایی حمایت از افزایش تولید پویانمایی (انیمیشن) را تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه که با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شده است، در راستای قانون برنامه هفتم توسعه و ماده 4 اساسنامه بنیاد ملی پویانمایی ایران، این بنیاد مکلف شده است برای تحقق اهداف کمی تولیدات پویانمایی کودک و نوجوان برنامهریزی، مصادیق پویانمایی را شناسایی و بهروزرسانی و شرکتهای بزرگ تولید پویانمایی را تعیین کند.
تعیین ضوابط و شاخصهای ارزیابی مستندات و بهره برداری از زیرساختهای نوآوری پویانمایی با همکاری معاونت علمی و کسب اطلاع از مراحل تأسیس و عملکرد زیر ساختهای نوآوری پویانمایی از دیگر وظایف این بنیاد خواهد بود.
براساس این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است ظرف سه ماه از ابلاغ آییننامه، با همکاری وزارت فرهنگ و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ردههای تعرفه گمرکی کالاها، تجهیزات و محصولات پویانمایی را مستند به مشخصات کامل هر قلم کالا تعیین کند.
این وزارتخانه همچنین مکلف شده است برای کالاهای دارای کد تعرفهای پویانمایی حمایتهای قانونی همچون سود بازرگانی صفر درصد، معافیت از تعهدات صادراتی، ترخیص فوری تجهیزات و فناوریهای سخت و نرم مربوط به تولید پویانمایی و بهرهمندی از تخفیفهای مالیاتی صادرات در چهارچوب قوانین را در دستور کار قرار دهد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه موظف است بخشی از منابع تسهیلات اشتغال در قوانین بودجه سنواتی را به تأسیس و توسعه زیرساختهای نوآوری پویانمایی و تأمین تجهیزات و فناوریهای سخت و نرم مربوط به تولید پویانمایی تخصیص دهد و پس از تلفیق منابع یادشده با منابع بانکهای عامل به متقاضیان واجد شرایط معرفی شده توسط بنیاد ملی پویانمایی اعطا کند.
این وزارتخانه همچنین باید سازوکار جذب سرمایه خارجی و حمایت از پلتفرمهای تجمیع و تأمین سرمایه نوین مردم محور و بهرهمند از فناوریهای نوظهور، زمینه جذب سرمایه از سرمایهگذاران کلان اعم از سرمایهگذاران و صندوقهای خطرپذیر یا سرمایهگذاران صنعتی را محقق سازد.
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان نیز مکلف شد بر اساس اعلام نیاز بنیاد ملی پویانمایی ایران، زمینه لازم را برای توسعه و تجهیز زیرساختهای نوآوری پویانمایی با استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ و سرمایه گذاری بخش خصوصی در استانهای مستعد فراهم کند.
در مصوبه آبان ماه هیات وزیران اعلام شد که تسهیلات موضوع ماده (۷۶) از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی اعطا میشود.
در ادامه این مصوبه آمده است، دستگاههای اجرایی باید اعتبارات لازم را در برنامههای سالانه خود پیشبینی کنند و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز هستند در چهارچوب آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۶) قانون جهش تولید دانش بنیان، املاک، زمین و ساختمانهای خود را برای تأسیس و راه اندازی زیرساختهای نوآوری پویانمایی اختصاص دهند.
ایجاد شناسه یکتای محتوا برای آثار پویانمایی در شبکه ملی اطلاعات
وزارت فرهنگ (بنیاد ملی پویانمایی ایران) موظف است با همکاری وزارت ارتباطات، سازوکار ایجاد و صدور شناسه یکتای محتوا برای آثار پویانمایی در شبکه ملی اطلاعات را مستقر کنند. دستورالعمل این شناسه نیز باید ظرف سه ماه تدوین و ابلاغ شود.
سازمان صدا و سیما نیز مکلف شد تیزر آثار پویانمایی تولید ملی را با تعرفه فرهنگی پخش کند و این سازمان میتواند بخشی از تعهدات قانونی خود را از طریق خرید «حق پخش» آثار داخلی بدون تملک مالکیت معنوی (IP) انجام دهد.
وزارتخانههای ارتباطات، نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صمت باید تأسیسات زیربنایی موردنیاز زیرساختهای پویانمایی را به درخواست معاونت علمی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(بنیاد ملی پویانمایی ایران) فراهم کنند.
طبق ماده ۵، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای آییننامه بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و تمام دستگاههای مشمول بند (پ) ماده (۷۶) قانون برنامه باید در ابتدای هر سال برنامه عملیاتی و هر شش ماه گزارش عملکرد خود را به این وزارتخانه ارائه کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز موظف است گزارش اجرای آییننامه را بهصورت عمومی منتشر کند