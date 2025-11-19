به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه‌های نوین معاونت سیما، فیلم سینمایی جدید «فرمانده» به کارگردانی «الکساندر گوریانوف»، پنج‌شنبه ۲۹ آبان ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی والری آفاناسف، وادیم آندریف و اوگنی آنتونوف؛ داستان زندگی واقعی نخستین فرمانده گروه ضدتروریستی آلفا در روسیه است. از کودکی پُرتلاطم در یکی از روستاهای اورال بعد از مرگ پدر و در خانواده‌ای بزرگ، او با سختی‌های جنگ و خرابی‌های زیادی مواجه می‌شود و با اراده‌ای راسخ، خود را به صفوف نیروهای ویژه می‌رساند و…

فیلم سینمایی «شیار ۱۴۳» به کارگردانی «نرگس آبیار»، جمعه ۳۰ آبان ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: یونس پسر الفت با عده‌ای از جوانان روستا کار در کارخانه مس کرمان را رها می‌کنند تا عازم جبهه شوند. پس از مدتی ارتباط یونس با خانه قطع می‌شود و همه حدس می‌زنند که او اسیر شده است. اسرا آزاد می‌شوند و باز هم خبری از یونس نیست. الفت بیقرار پسرش از هر کس و هر جا نشانی او را می‌گیرد. عاقبت تماس می‌گیرند و می‌گویند که خبری از یونس در راه است. الفت خانه را آب و جارو می‌کند اما…

مریلا زارعی، گلاره عباسی، مهران احمدی و جواد عزتی در فیلم سینمایی «شیار ۱۴۳» ایفای نقش کرده‌اند.

**** شبکه دو سیما

انیمیشن سینمایی «افسانه بازگشت پهلوان» به کارگردانی «مسعود اباذری»، جمعه ۳۰ آبان ماه ساعت ۰۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

این انیمیشن داستانی از شاهنامه است که در آن اکوان دیو نماینده سرزمین دیوان با پیام دوستی با ایرانیان، وارد تالار کاووس، پادشاه ایران می‌شود. سیاوش و رستم، پهلوان ایرانیان با این کار مخالفند، اما کاووس فریب اکوان دیو را می‌خورد. او به سرزمین دیوان می‌رود و در طلسم آن‌ها گرفتار می‌شود و…

فیلم سینمایی جدید «دنیای لوکا» به کارگردانی «ماریانا چِنیلو»، جمعه ۳۰ آبان ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی ژولین تِلّو، ژوآن پابلو مِدینا و باربارا موری؛ که بر اساسِ داستانی واقعی از کتابی به نویسندگی باربارا اندرسون ساخته شده است داستانِ زندگی لوکا است. باربارا و همسرش آندرس در انتظار متولد شدن فرزندشان لوکا هستند. به دلیل بالا رفتن ناگهانی داروی بیهوشی در باربارا در حینِ زایمان، دچار ایست تنفسی شده و همین قضیه باعث می‌شود تا فرزندش لوکا با اختلالی در مغز به دنیا بیاید. زخمِ ایجاد شده مابینِ دو نیمکره مغز باعثِ حمله‌های تهاجمی صرع می‌شود. روزها می‌گذرد و ناتوانیِ لوکا بیشتر و بیشتر می‌شود. پزشکان به والدین می‌گویند که باید به این وضعیت عادت کنند چون راه حلی برای بهبودی فعلا در دسترس نیست. باربارا و آندرس (پدر) و برونو (برادر کوچک تر) و خانم نایه (خدمتکار) در کنارِ لوکا اتفاق‌های خوب و بدِ زندگی را یکی یکی پشت سر می‌گذارند تا این که به طور ناگهانی باربارا از طریقِ یک دکترِ مکزیکی به نام کارامیو با شیوه درمانیِ جدیدی که در مرحله تحقیق و آزمایشِ اولیه است آشنا می‌شود. این شیوه توسط دکتر دووار در کشور هندوستان انجام می‌شود. در این درمان که در بازه‌های زمانی یک ماهه است از طریق یک دستگاه الکترومغناطیسی، سلول‌های معیوب در مغز را به طور غیر تهاجمی از بین می‌برند. باربارا به همراه خانواده با تلاش و مشقت فراوان مسیر طولانی از مکزیک تا درمانگاه دکتر دووار را با پروازهای مختلف طی می‌کنند تا به مقصد می‌رسند. بعد از گذشتِ ۲۸ جلسه درمان، در لوکا تغییراتی که نشان از بهبودی نسبی است نمایان می‌شود. نورِ امید در دلِ خانواده به خصوص باربارا نمایان می‌شود. به دلیل هزینه‌های زیادی سفر آن‌ها باید به خانه باز گردند که متوجه می‌شوند کارامیو در حالِ راه اندازی درمانگاهی بر مبنای شیوه درمانیِ دکتر دووار و با سرمایه‌گذاری دکتر دووار و دیگر شرکایش است. باربارا تلاش می‌کند که برای اخذِ مجوزهای مربوطه برای ورودِ دستگاه‌های دکتر دووار برای راه اندازی درمانگاه در مکزیک به کارامیو کمک کند که ناگهان متوجه می‌شود…

فیلم سینمایی «درختان مادر» به کارگردانی «ایتسومیچی ایسومورا»، جمعه ۳۰ آبان ماه ساعت ۲۳:۵۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی تاکاهیرو میورا، آیاکا موریتا و میرائی شیدا آمده است: دولت می‌خواهد تعداد ۷ درخت را که در یک ملک خصوصی است برای طرح توسعه قطع نماید، ولی متوجه می‌شوند که درختان را مادری به نام میتسو به یاد پسرانش کاشته است. میتسو و شوهرش کنجیرو صاحب ۷ پسر می‌شوند. پس از مدتی کنجیرو بر اثر سکته قلبی از دنیا می‌رود و میتسو به تنهایی بچه‌هایش را بزرگ می‌کند. سال‌ها می‌گذرد و بچه‌ها بزرگ می‌شوند و جنگ ژاپن شروع می‌شود. پسرهای میتسو یکی یکی به جنگ می‌روند و میتسو همزمان با رفتن هر یک از آن‌ها، یک درخت به یادشان می‌کارد و…

**** شبکه سه سیما

فیلم سینمایی جدید «تعقیب غیرمعمولی» به کارگردانی «کیم جائه هون»، پنج‌شنبه ۲۹ آبان ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی پارک سونگ وونگ، کواک سی یانگ، یون کیونگ هو، جونگ یو جین، پارک هیو جو و سون جونگ هاک خواهیم دید: دست روزگار سه انسان متفاوت را در یک زمان به شهری آرام در کره (جِجو( می‌رساند. : کارآگاه چو سو کوانگ که در واقع به خاطر خشونت در رفتار با تبهکاران از سئول به ججو منتقل و در واقع تبعید می‌شود. کیم این هه که کلاهبرداری حرفه‌ای و فراری است و البته دوران کودکی‌اش را در پرورشگاهی در همین شهر گذرانده است. و بالاخره ژو لین فانگ که سرکردة یک باند بزرگ توزیع مواد مخدر فنتالین در کشورهای خاور دور است و حالا با همدستی پزشک زنی به نام یانگ سه را درصدد تصاحب بازارچۀ محلی شهر برای گسترش کار خود و در واقع توزیع گستردة مواد مخدر است. کارآگاه چو با خانم پلیس جوانی به نام لی همکار شده و خانه‌ای را از پیرزنی مهربان به نام خانم یو اجاره می‌کند. این در حالی است که کیم این هه نیز با تغییر چهره به صورت پیرمردی بد اخلاق، در همین خانه زندگی می‌کند و البته هدفش از این کار محافظت از خانم یو است که در دوران کودکی کیم این هه سرپرست پرورشگاه بوده و بسیار به کیم این هه محبت می‌کرده است. در حال حاضر خانم یو و تعدادی از اهالی ججو با معضلی بزرگ روبرو شده اند. خانم یو و این اهالی که در بازارچۀ محلی مغازه دارند مدام با مزاحمت مزدوران ژو لین فانگ روبرو هستند. آن‌ها با عناوین مختلف قصد خریدن مغازه‌ها را دارند؛ اما خانم یو و دوستانش مخالف این اقدام هستند. ژو لین فانگ برای آن که خانم یو را از سر راه بردارد، آدم کشی حرفه‌ای را به سراغش می‌فرستد؛ اما…

فیلم سینمایی جدید «شب طولانی» به کارگردانی «میشل بلانچارت»، پنج‌شنبه ۲۹ آبان ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی جاناتان فلتری، نتچا کریف، جوناس بلوکت، توماس موستی، رومن دوریس، سام لوویک، نابیل ملات، کلیر بادسن و گراهام گیت آمده است: مدی جوان سیاهپوستی است که به کار کلیدسازی سیار مشغول است. او که به تنهایی در اتومبیل ون خود زندگی می‌کند، در هر ساعت از شبانه روز، پاسخگوی مشتریان است. یک شب دختر جوانی که خود را کلر معرفی می‌کند با او تماس گرفته و برای گشودن قفل درِ آپارتمانش درخواست کمک می‌کند. مدی قفل در را می‌گشاید و دختر به بهانۀ گرفتن پول از عابر بانک برای پرداخت حق الزحمۀ مدی به خیابان می‌رود. غافل از این که آپارتمان متعلق به دیگری است و در واقع، کلر مقدار زیادی پول را از درون آپارتمان به سرقت برده است! دقایقی بعد صاحب آپارتمان سر رسیده و بدون معطلی و به قصد جانِ مدی با او درگیر می‌شود. در طی درگیری مدی برای نجات جان خود، با پیچ گوشتی ضربه‌ای به گردن مرد می‌زند که باعث مرگ او می‌شود. دوستان مقتول سر رسیده و مدی را نزد رییس خود (یانیک( می‌برند. معلوم می‌شود همۀ این مردان، تبهکار هستند و دختر پول هنگفتی را از آن‌ها به یغما برده است. مدی برای نجات جان خود، ماجرا و مشخصات کلر را برای یانیک شرح داده و یانیک تا انتهای شب به او فرصت می‌دهد تا کلر و پول‌ها را بیابد اما…

فیلم سینمایی «سرانجام، استاد ایپ» به کارگردانی «ویلسون ییپ»، جمعه ۳۰ آبان ماه ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

در این فیلم با بازی دانی ین، اسکات ادکینز، دنی چان و وندا مارگراف خواهید دید: ایپ من استاد بزرگ کونگفو به بیماری سرطان سر و گردن مبتلا شده است و درمان خاصی هم برای او وجود ندارد. اما آنچه سبب دل مشغولی و نگرانی ایپ من می‌شود، سبکسری و پرخاشگری پسر نوجوانش (جین) است. ایپ من تصمیم می‌گیرد پسرش را برای ادامۀ تحصیل به آمریکا بفرستد تا بلکه بعد مسافت و سختگیری محیط‌های آموزشی، پسر نوجوان را بر سر عقل آورد. ایپ من همزمان با مسابقۀ شاگردش بروسلی وارد سانفرانسیسکو می‌شود. او ناچار است برای پذیرش فرزندش در مدرسه، توصیه نامۀ استاد وان را نیز داشته باشد. اما برخورد وان و سایر اساتید کونگفو با ایپ من چندان مسالمت‌آمیز نیست. وان و دوستانش از آموزش همگانی هنرهای رزمی چین توسط بروسلی که شاگرد ایپ است، ناراضی هستند. ایپ من موفق به دریافت توصیه نامه نمی‌شود. در عین حال یک روز و به دنبال مزاحمتی که عده‌ای نوجوان برای یونا دختر استاد وان ایجاد می‌کنند، ایپ من متوجه می‌شود که…

**** شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی «دزد و نویسنده» به کارگردانی «کاظم معصومی»، پنج‌شنبه ۲۹ آبان ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: رحمان پس از آزادی از زندان تصمیم دارد شرافتمندانه زندگی کند، اما به دلیل سوء سابقه موفق به یافتن کار نمی‌شود. به ناچار راهی اهواز می‌شود تا بلکه به کمک خواهر یا شوهرخواهرش کاری دست و پا کند اما شوهر خواهر هم دست رحمان را نمی‌گیرد و ناچار رحمان باز به تهران برمی گردد. در مسیر برگشت و در قطار رحمان با پیرمردی آشنا می‌شود که ساک دستی‌اش را محکم چسبیده است. رحمان ساک را می‌دزدد ولی ساک پر از دست نوشته‌های پیرمرد است و داروهای او. پیرمرد نویسنده که زحمت ده‌ساله‌اش را در آن ساک از کف داده به هر زحمتی نشانی منزل رحمان را می‌یابد تا حاصل عمرش را پس بگیرد اما…

علی نصیریان، زنده یاد خسرو شکیبایی و آهو خردمند در این فیلم سینمایی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فیلم سینمایی جدید «میکی ۱۷» به کارگردانی «بونگ جون هو»، جمعه ۳۰ آبان ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی رابرت پتینسون، استیون یون و مایکل مونرو آمده است: در سال ۲۰۵۰، میکی بارنز و دوستش تیمو برای رهایی از دست یک نزول‌خوار خطرناک، به مأموریت استعماری به سیاره یخی نیفل‌هایم می‌پیوندند. تیمو خلبان فضاپیما می‌شود و میکی به‌عنوان یک کارگر غیرقانونی ثبت‌نام می‌کند؛ فردی که پس از انجام مأموریت‌های مرگبار، با یک نسخه‌ی کلون جدید و حافظه‌های بازیابی‌شده زنده می‌شود. در طول سفر، میکی با ناشا، یکی از مأموران امنیتی، رابطه دوستانه برقرار می‌کند. چهار سال بعد، سفینه به نیفل‌هایم می‌رسد. دانشمندان با استفاده از کلون‌های میکی، واکسنی برای بیماری‌های شایع در سیاره تولید می‌کنند. میکی ۱۷ برای شکار موجوداتی به نام کریپرها فرستاده می‌شود اما به دره‌ای یخ‌زده سقوط می‌کند. او مرده پنداشته شده و میکی ۱۸ جایگزین او می‌شود. اما میکی ۱۷ توسط کریپرها نجات پیدا می‌کند. میکی ۱۷ به سفینه بازمی‌گردد و با نسخه هجده روبه‌رو می‌شود؛ نسخه‌ای تهاجمی‌تر. فرمانده مأموریت، مارشال، سوگند خورده است که در صورت وجود چند نسخه همزمان، همه آن‌ها حذف خواهند شد. با بازگشت به سفینه، میکی‌های ۱۷ و ۱۸ تصمیم می‌گیرند برای زنده ماندن، به‌صورت پنهانی وظایف را بین خود تقسیم کنند. اما…

**** شبکه تهران سیما

فیلم سینمایی «نورم خرس شمالی؛ تعطیلات خانوادگی» به کارگردانی «آنتونی بل»، پنج‌شنبه ۲۹ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در خلاصه داستان با بازی جنیفر کامرون، پل دابسون و برایان دراموند آمده است: نورم باید بتواند برای جشن سال نو به قله برج یخی صعود نماید و گرنه طوفان یخی بر پا می‌شود و سرزمین شمالی در یخ و سرما می‌ماند ولی او تاجش را گم کرده و بدون تاجش هم نمی‌تواند این کار را انجام دهد. وی می‌خواهد این قضیه را همسر و فرزندانش که مدام از وی به خاطر کار زیاد و وقت کافی برای خانواده نگذاشتن شکایت می‌کند پنهان نماید و وانمود می‌کند که می‌خواهد به یک سفر بروند. در آنجا نورم بالاخره رد بچه‌هایی که تاجش را برای این که پدرشان را خوشحال نمایند می‌گیرد و…

فیلم سینمایی «هیولای دریا» به کارگردانی «کریس ویلیامز»، جمعه ۳۰ آبان ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود. .

این انیمیشن ماجرای دختری جوان به نام میسی برامبل را دنبال می‌کند که در کشتی جیکوب هالند، شکارچی افسانه‌ای هیولاها به‌دنبال شکوه، شهرت و ماجراجویی‌های بزرگ است. داستان در دوره‌ای اتفاق می‌افتد که موجودات دریایی عظیم کشتی‌های بی‌دفاع را به وحشت می‌اندازند که…

فیلم سینمایی جدید «نقاب آهنین» به کارگردانی «کیم سیانگ هوان»، جمعه ۳۰ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جانگ جون هوی، جو جونگ هیوک و مون جین سئونگ خواهیم دید: کیم چه وو مرد جوانی است که به ورزش شمشیرزنی علاقمند و نایب قهرمان این ورزش است. پدر کیم چه وو سال‌ها است او و مادرش را ترک کرده و کیم چه وو علت این کار پدرش را نمی‌داند و فقط خاطره‌ای دور از دعواهای والدینش را به یاد می‌آورد. او تلاش زیادی می‌کند تا رقیبش هوانگ تسو را شکست دهد ولی خشمی که در درون دارد مانع از این می‌شود که او بتواند بر او فائق آید. جسد پدرش در حالی که در کوهستان یخ زده توسط چند کوهنورد پیدا می‌شود و…

**** شبکه نمایش

فیلم سینمایی «جنون» به کارگردانی «آلفرد هیچکاک»، پنج شنبه ۲۹ آبان ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جان فینچ، آلک مک کاون و بری فاستر خواهید دید: یک قاتل سریالی در شهر لندن شروع به کشتن زنان با یک کراوات می‌کند. پلیس به یک نفر مضنون می‌شود اما او قاتل نیست و…

فیلم سینمایی «ساوالان» به کارگردانی «یدالله صمدی»، پنج شنبه ۲۹ آبان ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهید دید: گروهی راهزن هر سال اهالی روستای ساوالان را غارت می‌کنند. اهالی روستا به توصیه کدخدا عده‌ای مزدور به رهبری دوربوش خان را به کمک می‌طلبند تا با راهزن‌ها مقابله کنند. جوانی به نام سلام نیز به آن‌ها ملحق می‌شود. آن‌ها با استقبال پرشور اهالی ساوالان رو به رو می‌شوند. به زودی دوربوش خان و گروهش که قصد دارند پیش از راهزن‌ها اهالی ساوالان را چپاول کنند با مخالفت اهالی رو به رو می‌شوند. دو گروه راهزن‌ها و دوربوش خان در صدد برمی آیند تا اهالی ساوالان را گوشمالی سختی بدهند؛ اما…

در این فیلم؛ مجید مظفری، محمد برسوزیان، فردوس کاویانی و خسرو دستگیر به هنرمندی پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «برادران داسلر ۲» به کارگردانی «سریل باس و فیلیپ استینرت»، پنج شنبه ۲۹ آبان ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی کریستین فریدل، هانو کافلر و هانا هرزپرانگ خواهیم دید: کفاشی به نام داسلر در کشور آلمان کارگاه کوچکی دارد. او به زندگی خود قانع است و در کمال محافظه کاری به هیچ عنوان به فکر توسعه اقتصادی در شغل خود نیست. در عوض دو پسرش آدی و رودی به شدت به فکر پیشرفت و توسعه بخشیدن به کارگاه کوچک کفاشی و در دست گرفتن تولیدات در بازار کفش هستند. به همین منظور دو برادر علی رغم هشدارهای پدر و گوشزد کردن مخاطرات بازار، تلاش برای توسعه بخشیدن به تولید کفش‌های بروز و توجه به درخواست متقاضیان را آغاز می‌کنند. در این میان آدی که نبوغ و استعداد بیشتری از رودی دارد طرح جدیدی از کفش ورزشی را طراحی و تولید می‌کند. از طرف دیگر رودی نیز با شم اقتصادی بسیار خوب خود تولیدات را به بهترین نحو در بازار عرضه می‌کند. بدین ترتیب کم کم کارگاه داسلر به کارخانه عظیم و صاحب نامی تبدیل می‌شود. با رشد پیشرفت کارخانه و تشکیل خانواده و داخله همسران هر دو، رفته رفته اختلافاتی بین این دو برادر به وجود می‌آید. در اثنای این اختلافات نیز آن دو موفق می‌شوند کفشی را طراحی کنند که چهار نفر از ورزشکاران که در المپیک شرکت می‌کردند مدال طلای المپیک را کسب کنند و همین اتفاق سبب شد که…

فیلم سینمایی «مرد قد بلند» به کارگردانی «پاسکال لاوژیه»، پنج شنبه ۲۹ آبان ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جسیکا بیل، ژودل فرلاند و ویلیام بی‌دایویس خواهیم دید: یک مادر بعد از این که فرزندش ناپدید می‌شود، تصمیم می‌گیرد به دنبال فردی مشهور به مرد قد بلند بگردد، که گفته می‌شود او عامل ناپدید شدن کودکان است اما…

فیلم سینمایی «قتل در قطار سریع السیر شرق» به کارگردانی «کنت برانا»، پنج شنبه ۲۹ آبان ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی کنت برانا و جانی دپ خواهیم دید: هرکول پوآرو پس از حل و فصل کردن آخرین پرونده‌اش تصمیم می‌گیرد برای مدتی استراحت کند و به تعطیلات برود اما دوباره به لندن فراخوانده می‌شود تا در یک قطار سریع و السیر حضور یابد. اما روز بعد از حضور پوآرو، قتلی در قطار اتفاق می‌افتد و طی آن فردی به نام رچت به قتل می‌رسد که…

فیلم سینمایی «راه اژدها» به کارگردانی «بروس لی»، پنج شنبه ۲۹ آبان ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی بروس لی، چاک نوریس و چونگ هسین هوانگ خواهید دید: گانگسترهای شهر رم قصد تصاحب رستوران دختر جوانی به اسم چن چنگ هورا را دارند. او از عمویش که ساکن هنگ کنگ است تقاضای کمک می‌کند. تانگ لونگ فرستاده عموی هورا است. ابتدا همه فکر می‌کنند او قادر نیست از پس تبهکاران برآید ولی…

فیلم سینمایی جدید «هزار توی خرگوش» به کارگردانی «مانولو کارو»، پنج شنبه ۲۹ آبان ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی دبی میزار، مانوئل گارسیا رولفو، ترزا رویز، دانیل خیمنس کاچو، رائول برایونز، پیر لوئیس، مرسدس هرناندز و آلفردو گاتیکا؛ در مورد پسری ۱۰ساله از یک خانواده ثروتمند به نام توچتلی است که همه چیز در زندگی خود دارد. حال توچتلی تنها چیزی که می‌خواهد یک حیوان جدید برای باغ وحش خانگی‌اش است، یک اسب آبی کوتوله از لیبریا! در این میان پدر او یولکو، سلطان مواد مخدر، حاضر است تمام خواسته‌های پسرش را برآورده کند، حتی اگر این خواسته داشتن یک حیوان عجیب و غریب در خطر انقراض باشد اما…

فیلم سینمایی «همشهری کین» به کارگردانی «اورسن ولز»، جمعه ۳۰ آبان ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی ارسن ولز، جوزف کاتن و دروتی کامینگر خواهیم دید: زمانی‌که چارلز فاستر کین، غول ثروتمند روزنامه‌دار می‌میرد تنها یک کلمه می‌گوید: غنچه رز. تهیه‌کننده فیلم مستند زندگی کین از گزارشگر تامسون می‌خواهد تا درباره‌ی زندگی و شخصیت کین تحقیق کرده و معنای کلمه‌ی آخر پیش از مرگش را کشف کند…

فیلم سینمایی «مسیر همیشگی» به کارگردانی «ژاومه کویت سرا»، جمعه ۳۰ آبان ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی لیام نسون، ویرا فارمیگا و سام نیل آمده است: مایکل یک فروشنده بیمه است که روزی یک‌بار بین محل کار و خانه با قطار در حال رفت‌وآمد است. بعد از تماس یک غریبه مرموز مایکل مجبور می‌شود تا هویت مخفی مسافری در قطار را قبل از آخرین ایستگاه کشف کند. همان‌گونه که او در حین گذر زمان برای حل این معما کار می‌کند، متوجه می‌شود که یک نقشه مرگبار در حال آشکار شدن است و مایکل ناخواسته وارد توطئه جنایی می‌شود که…

فیلم سینمایی «اژدها وارد می‌شود» به کارگردانی «رابرت کلاوز»، جمعه ۳۰ آبان ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی بروس لی، جان ساکسون و جیم کلی خواهیم دید: لی در جریان یک ماموریت و مبارزه با باند بزرگ مواد مخدر، به طور اتفاقی با عامل قتل خواهر خود رو به رو می‌شود. بنابراین همراه با دو استاد رزمی به جزیره باند مواد مخدر سفر می‌کند. در مسابقه، وی اوهارا (باب وال) را شکست می‌دهد اما…

**** شبکه افق

فیلم سینمایی «به کبودی یاس» به کارگردانی «جواد اردکانی»، پنج شنبه ۲۹ آبان ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

این فیلم درباره برونسی فرمانده‌ای است که لحظه‌ای در اصول خود تردید نمی‌کند، برونسی از جبهه به شهر می‌آید تا همزمان عملیات خیبر را جمع کرده و برای عملیات بدر به جبهه بروند اما هر یک از آن‌ها مسائلی دارند که برونسی باید حل کند که…

داوود عین آبادی، محمد تقی نژاد، علی بکائیان، حسن چودن، سعید ولی زاده، حکیمه خاکسار و ندا کوهی در فیلم سینمایی «به کبودی یاس» به هنرمندی پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «آب‌های جهنمی» به کارگردانی «تاد هینس»، جمعه ۳۰ آبان ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی مارک رافلو، ان هتوی، تیم رابینز و بیل پولمن خواهیم دید: رابرت بیلوت، وکیل یک شرکت حقوقی معتبر، با یکی از همسایگان مادربزرگش از ویرجینیای غربی ملاقات می‌کند. کشاورز عصبانی، از رابرت می‌خواهد که از یک شرکت چندملیتی شیمیایی، به نام دوپونت شکایت کند. او ادعا می‌کند گاوهای مزرعه‌اش همگی تحت تاثیر موادی شیمیایی که از محل دفن زباله‌های دوپونت، به همه‌جا سرایت کرده، مسموم شده‌اند. تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسد رابرت بتواند از عهده به سرانجام رساندن این پرونده بر بیاید، زیرا او معمولاً نماینده شرکت‌ها است نه علیه آن‌ها. وقتی او به پارکرزبورگ می‌رود تا موضوع را از نزدیک بررسی کند، ناگهان نظرش تغییر می‌کند. وکیل شواهد تکان‌دهنده‌ای از مسمومیت گاوها پیدا می‌کند. دندان‌های سیاه، تومورهای بزرگ و ناهنجاری‌های وحشتناک. با حمایت رئیس شرکت حقوقی‌اش، تام ترپ، او شکایتی را مطرح می‌کند و به پرونده‌های محرمانه شرکت دسترسی پیدا می‌کند. در حالی که دوپونت معمولاً برای وقت‌کشی تلاش می‌کند، رابرت راز بزرگی را کشف می‌کند و…

**** شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «کرگدنی به نام ریکی» به کارگردانی «اروین بودیونو»، پنج‌شنبه ۲۹ آبان ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهید دید: ریکی، کرگدن مهربان و شجاعی است که در جنگل به حیوانات کمک می‌کند. روزی یک شکارچی شاخ او را می‌شکند تا برای تزئین خانه‌ی خود از آن استفاده کند. ریکی با از دست دادن شاخش غمگین و ناراحت می‌شود. تا این که دوست او، بنی، به او پیشنهاد می‌دهد که بروند و به دنبال شاخ بگردند. در طول این ماجراجویی ریکی با حیوانات مختلفی روبه‌رو می‌شود و به آن‌ها کمک می‌کند. آن‌ها نیز به پاس تشکر از او، هریک چیزی به او هدیه می‌دهند و…

فیلم سینمایی «تام و جری در سرزمین آدم برفی ها» به کارگردانی «دارل ون سیترز»، جمعه ۳۰ آبان ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: جری و پسرعموی کوچکش تافی در یک روستای پوشیده از برف زندگی می‌کنند. آن‌ها از برف لذت می‌برند و تصمیم می‌گیرند یک آدم برفی کوچک و بامزه بسازند. پس از مدتی کار، آدم‌برفی‌شان با کمک یک برف جادویی به طرز عجیبی زنده می‌شود! جری و تافی از دیدن آدم‌برفی زنده که نامش را لری می‌گذارند، شگفت‌زده و خوشحال می‌شوند. خیلی زود با او دوست می‌شوند و بازی‌های زیادی می‌کنند. اما طولی نمی‌کشد که متوجه می‌شوند وقتی دما بالا می‌رود یا برف کمتر می‌شود، لری شروع به ذوب شدن می‌کند! برای نجات دوست جدیدشان، جری و تافی تصمیم می‌گیرند او را به دهکدۀ افسانه‌ای آدم‌برفی‌ها ببرند، جایی که همه چیز همیشه پوشیده از برف است و او می‌تواند در آنجا در امان بماند اما…

**** شبکه امید

فیلم سینمایی «بازگشت برنی» به کارگردانی «کرک هریس»، پنج‌شنبه ۲۹ آبان ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی لوگن آلن، کوین سوربو، پاتریک مولدون و تامی رز آمده است: وینستون میلز که با همدستی شهردار قصد داشت در ساحل اقیانوس، کارخانه شیمیایی خطرناکی را راه اندازی کنند به زندان می‌افتد. اما به او حکم آزادی مشروط داده اند. او به حکم دادگاه در مرکز آبزیان موظف به انجام خدمات اجتماعی می‌شود تا در صورت حسن انجام کار زودتر از محکومیتش خلاص شود. هالی و کوین فرزندان رایان نیز اکنون در مرکز که پدرشان نیز مدیر بازاریابی آنجاست، مشغول به همکاری برای نگهداری از حیوانات هستند. آن‌ها با دیدن میلز شوکه و نگران می‌شوند و باور ندارند که او قصد خیری از آمدن به مرکز داشته باشد برای همین…

انیمیشن سینمایی «الهیار و مهرو» به کارگردانی «یوزیر زهیرخان»، جمعه ۳۰ آبان ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: الله یار پسر بچه‌ای است که با پدر جنگلبانش زندگی می‌کند. شبی الله یار با صدایی بیدار شده و به حیاط خانه می‌رود و متوجه می‌شود که یک بز کمیاب به نام بز مار خور در یک جعبه در حیاط آن‌ها افتاده است. شکارچی برای پس گرفتن مارخور به پدر الله یار حمله کرده و بز و الله یار را با خود می‌برد. الله یار وقتی ماشین می‌ایستد، با مارخور فرار می‌کند. الله یار و مارخور که نامش مهرو است با هم به سمت سیاکوه به راه می‌افتند تا خانواده مهرو را از خطر بازگشت شکارچی‌ها آگاه کنند ولی…

**** شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)

فیلم سینمایی «بیدارگری» به کارگردانی «پنی مارشال»، جمعه ۳۰ آبان ماه ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی رابرت دنیرو، رابین ویلیامز، جان هرد، جولی کاونر، پنلوپه آن میلر و ماکس فون سیدو خواهیم دید: پزشکی جدید با بخشی پر از بیماران در کما مواجه می‌شود. آن‌ها بیمارانی هستند که دهه‌ها است به کما رفته اند. وقتی او راهی برای مداوای بیماران پیدا می‌کند و برای امتحان بر روی یکی از بیماران آزمایش می‌کند، یکی از بیماران به هوش می‌آید. او که در نوجوانی به کما رفته اکنون یک بزرگسال است که…

**** شبکه فراتر (۴k)

انیمیشن سینمایی «در جستجوی دوری» به کارگردانی «اندرو استانتون»، پنج شنبه ۲۹ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: پس از اینکه مارلین به کمک دوری، نمو را پیدا می‌کند، آن‌ها مانند یک خانواده در کنار هم در اقیانوس زندگی خود را آغاز می‌کنند. دوری، ماهی آبی رنگ فراموش‌کاری است؛ به همین خاطر همیشه با خود تکرار می‌کند که کجاست و نامش چیست. روزی دوری همراه با نمو در کلاسی شرکت می‌کند که ناگهان چیزی از زندگی گذشته‌اش را به خاطر می‌آورد. او به سرعت به اقیانوس می‌رود. به دنبال آن مارلین و نمو هم برای پیدا کردن او وارد اقیانوس می‌شوند…

فیلم سینمایی «تعقیب سرد» به کارگردانی «هانس پیتر مولند»، جمعه ۳۰ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی لیام نیسون، تام بتمن، لورا درن و مایکل ریچاردسون خواهیم دید: نلس یک مرد خانواده، آرام و راننده برف روب سخت کوشی است که عامل حیاتی یکی از شهرهای تفریحی و پر زرق و برقی کشور محسوب می‌شود؛ زیرا که او تنها کسی است که جاده‌های زمستانی را همواره تمیز و باز نگه می‌دارد. او و همسرش در یک کابین راحت و به دور از تمامی توریست‌ها زندگی می‌کنند. این در حالی است که نلس به تازگی جایزه شهروند سال را از اهالی شهر دریافت کرده است. اما هنگامی که پسر او توسط یک سلطان مواد مخدر قدرتمند به قتل می‌رسد، باید زندگی آرام خود را رها کند. در واقع او به عنوان مردی که هیچ چیزی برای از دست دادن ندارد، به دنبال انتقام است. اما…

