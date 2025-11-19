به گزارش ایلنا، ترجمه این اثر طی دو سال توسط نامیر کاراحلیلویچ استاد تمام زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سارایوو به صورت کاملا منظوم انجام شده است.

در این برنامه، آلنا چاتوویچ از گروه زبان ترکی، منیر موییچ از گروه زبان عربی و منیر درکیچ و نامیر کاراحلیلویچ از گروه زبان فارسی به سخنرانی خواهند پرداخت و مدیریت جلسه را احمد زلجیچ رئیس دپارتمان زبان‌های شرقی دانشگاه سارایوو بر عهده خواهد داشت.

«مخزن الاسرار» نخستین اثری از حکیم نظامی است که بصورت کامل و از زبان فارسی به صورت منظوم به زبان‌های حوزه بالکان ترجمه و منتشر می‌شود. ترجمه این اثر از روی نسخه تصحیح شده توسط پورنامداریان و موسوی انجام شده است.

طبق پیش بینی انجام شده، در این برنامه تقدیرنامه‌های صادر شده از سوی سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان به نامیر کاراحلیلویچ مترجم اثر و عزالدین شیکالو ناشر این کتاب به پاس سال‌ها تلاش در امر حفظ و گسترش زبان و ادبیات فارسی در کشور بوسنی و هرزگوین اهداء خواهد شد.

انتشار این اثر با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در بوسنی و هرزگوین، انتشارات دوبراکنیگا و در قالب طرح تاپ مرکز ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی انجام شده است.

