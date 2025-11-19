ترجمه بوسنیایی کتاب «مخزن الاسرار» در سارایوو رونمایی میشود
ترجمه بوسنیایی کتاب «مخزن الاسرار» حکیم نظامی گنجوی، روز پنجشنبه ۲۹ آبانماه در محل دانشکده فلسفه دانشگاه سارایوو رونمایی میشود.
به گزارش ایلنا، ترجمه این اثر طی دو سال توسط نامیر کاراحلیلویچ استاد تمام زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سارایوو به صورت کاملا منظوم انجام شده است.
در این برنامه، آلنا چاتوویچ از گروه زبان ترکی، منیر موییچ از گروه زبان عربی و منیر درکیچ و نامیر کاراحلیلویچ از گروه زبان فارسی به سخنرانی خواهند پرداخت و مدیریت جلسه را احمد زلجیچ رئیس دپارتمان زبانهای شرقی دانشگاه سارایوو بر عهده خواهد داشت.
«مخزن الاسرار» نخستین اثری از حکیم نظامی است که بصورت کامل و از زبان فارسی به صورت منظوم به زبانهای حوزه بالکان ترجمه و منتشر میشود. ترجمه این اثر از روی نسخه تصحیح شده توسط پورنامداریان و موسوی انجام شده است.
طبق پیش بینی انجام شده، در این برنامه تقدیرنامههای صادر شده از سوی سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان به نامیر کاراحلیلویچ مترجم اثر و عزالدین شیکالو ناشر این کتاب به پاس سالها تلاش در امر حفظ و گسترش زبان و ادبیات فارسی در کشور بوسنی و هرزگوین اهداء خواهد شد.
انتشار این اثر با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در بوسنی و هرزگوین، انتشارات دوبراکنیگا و در قالب طرح تاپ مرکز ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی انجام شده است.