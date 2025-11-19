خبرگزاری کار ایران
معرفی «پرونده بی‌نشان» در هشتمین نشست دالان نوآوری اشراق

کد خبر : 1716452
در هشتمین نشست دالان نوآوری اشراق، بازی پرونده‌ای «پرونده بی‌نشان» به‌عنوان محصولی نوآورانه در زیست‌بوم صنایع خلاق معرفی شد که با تلفیق سرگرمی، تحلیل و روایت تاریخی، تجربه‌ای متفاوت از بازی‌های فکری و پرونده‌ای را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز نوآوری و خلاقیت اشراق، هشتمین نشست «دالان نوآوری اشراق» که با هدف حمایت از تولیدات فرهنگی و توسعه زیست‌بوم صنایع خلاق و به همت مرکز نوآوری و خلاقیت اشراق دفتر تبلیغات اسلامی در سالن کنفرانس این مرکز برگزار شد، میزبان بازی «پرونده بی‌نشان» بود که در ژانر جنایی، تحلیلی و معمایی طراحی شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد مرشدین مدیر مجموعه «آوای نشاط و ضربان زندگی» در این نشست گفت: بازی‌های پرونده‌ای یکی از گونه‌های جذاب بازی‌های فکری و رومیزی هستند که در آن مخاطب باید با استفاده از سرنخ‌ها و مستندات موجود در پرونده، معماها را حل کرده و به نتیجه برسد و «پرونده بی‌نشان» نیز با همین رویکرد طراحی شده تا علاقه‌مندان بتوانند حس یک بازپرس یا قاضی را تجربه کنند.

وی افزود: در این بازی، بازیکن باید نسبت به مرگ مشکوک دختر یکی از مقامات کشور تعیین تکلیف کند و با توجه به مستندات پرونده مشخص کند که آیا مرگ طبیعی بوده یا قتل رخ داده و در صورت وقوع قتل، قاتل چه کسی است.

مدیر مجموعه «آوای نشاط و ضربان زندگی» ادامه داد: مسیر بازی در سه گام طراحی شده است و در گام نخست، بازیکن با پاکت اصلی شامل راهنمای پرونده، صفحه اول روزنامه و صفحه بازی مواجه می‌شود.

وی بیان داشت: در گام دوم، اسناد جدیدی پس از اعتراض و تجدیدنظر در اختیار بازیکن قرار می‌گیرد که می‌تواند مسیر پرونده را تغییر دهد و در گام سوم نیز پاکت نهایی وجود دارد که بازیکن باید رأی نهایی خود را در آن ثبت کرده و به رئیس پرونده ارائه دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرشدین در ادامه گفت: «پرونده بی‌نشان» علاوه بر جذابیت معمایی، اقتباسی از داستان شهادت حضرت زهرا (س) است که با زبان امروز بازنویسی شده و مخاطب پس از پایان بازی درمی‌یابد که روایت بازی همان داستان شهادت ایشان است.

وی اظهار داشت: این بازی نمونه‌ای از تلفیق فرهنگ و سرگرمی است که می‌تواند علاوه بر ایجاد هیجان و جذابیت برای مخاطب، زمینه آشنایی نسل جدید با مفاهیم تاریخی و دینی را نیز فراهم کند.

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در مسیر توسعه فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی و به منظور شناسایی، حمایت و شبکه‌سازی خلاقیت‌ها و نوآوری‌های فرهنگی، مبادرت به تأسیس مرکز نوآوری و خلاقیت اشراق نموده است.

علاقه‌مندان جهت آشنایی و کسب اطلاع بیشتر در خصوص محصولات طراحی و توسعه‌یافته در مرکز نوآوری و خلاقیت اشراق می‌توانند به نشانی اینترنتی fandalan.ir و جهت آشنایی بیشتر با این بازی به نشانی Zarabangame.ir مراجعه کنند.

انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
