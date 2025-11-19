به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، آیین باشکوه وداع با پیکر مطهر ۱۰۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، روز یکشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶:۰۰ با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و عموم مردم شهیدپرور و انقلابی تهران در این مجموعه برگزار می‌شود.

این مراسم معنوی که هم‌زمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا‌(س) برگزار خواهد شد، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و یادآوری عظمت ایثار رزمندگان اسلام است.

موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از عموم مردم شهیدپرور دعوت می‌کند با حضور گسترده در این آیین، یاد و خاطره شهدای گمنام را گرامی بدارند.

مکان: تهران، میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، خیابان سرو، جنب ایستگاه مترو شهید حقانی، مسجد جامع خرمشهر موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

