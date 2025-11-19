در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس؛
آیین وداع با پیکر ۱۰۰ شهید گمنام برگزار میشود
همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، آیین معنوی وداع با پیکر مطهر ۱۰۰ شهید گمنام با حضور اقشار مختلف مردم در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، آیین باشکوه وداع با پیکر مطهر ۱۰۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، روز یکشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶:۰۰ با حضور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و عموم مردم شهیدپرور و انقلابی تهران در این مجموعه برگزار میشود.
این مراسم معنوی که همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) برگزار خواهد شد، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و یادآوری عظمت ایثار رزمندگان اسلام است.
موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از عموم مردم شهیدپرور دعوت میکند با حضور گسترده در این آیین، یاد و خاطره شهدای گمنام را گرامی بدارند.
مکان: تهران، میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، خیابان سرو، جنب ایستگاه مترو شهید حقانی، مسجد جامع خرمشهر موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس