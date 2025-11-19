خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس؛

آیین وداع با پیکر ۱۰۰ شهید گمنام برگزار می‌شود

آیین وداع با پیکر ۱۰۰ شهید گمنام برگزار می‌شود
کد خبر : 1716444
لینک کوتاه کپی شد.

هم‌زمان با شب شهادت حضرت فاطمه‌ زهرا‌(س)، آیین معنوی وداع با پیکر مطهر ۱۰۰ شهید گمنام با حضور اقشار مختلف مردم در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، آیین باشکوه وداع با پیکر مطهر ۱۰۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، روز یکشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶:۰۰ با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و عموم مردم شهیدپرور و انقلابی تهران در این مجموعه برگزار می‌شود.

این مراسم معنوی که هم‌زمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا‌(س) برگزار خواهد شد، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و یادآوری عظمت ایثار رزمندگان اسلام است.

موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از عموم مردم شهیدپرور دعوت می‌کند با حضور گسترده در این آیین، یاد و خاطره شهدای گمنام را گرامی بدارند.

مکان: تهران، میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، خیابان سرو، جنب ایستگاه مترو شهید حقانی، مسجد جامع خرمشهر موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب